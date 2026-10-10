史迪奇夜市開到台中了！「怪可愛夜市祭」台味造景超吸睛
來到「怪可愛夜市祭」，最吸睛的就是結合史迪奇與台灣夜市文化打造的沉浸式場景！現場設置等身大型史迪奇立體裝置，再加入充滿台味的小吃元素與趣味手拿牌，熟悉的夜市場景瞬間變得又萌又鬧。這次快閃店從10月一路開到11月初，近期逛新光三越也多了一處免費拍照新亮點。
這次台中站也準備專屬限定驚喜，其中超人氣「古早味叭噗冰淇淋吊飾」特別推出全新芝麻口味，黑灰色系搭配史迪奇造型，直接把台灣人的童年回憶變成隨身小物。活動期間購買任一款叭噗冰淇淋吊飾，還可免費挑戰一次幸運轉盤，除了優惠券之外，也有機會獲得史迪奇相關好禮。
既然主題是「夜市祭」，當然少不了遊戲攤位！現場「POP DICE！碰碰樂」可於櫃檯購買體驗券參加，以擲骰方式挑戰限定獎品，而且主打人人有獎。喜歡留下紀念照的粉絲也別錯過主題拍貼機，除了5款全新史迪奇相框，台中站更追加1款限定相框，把只有這一站才有的史迪奇回憶直接帶回家。
最後當然是最容易讓人失守的周邊商品區！現場集結超過百款史迪奇主題商品，從文具、居家餐廚到旅行用品都有，其中「史迪奇雞蛋糕抱枕」、拍拍燈、旅行收納袋等都充滿濃濃夜市祭風格。台中站另有「古早味小籠包造型貼紙」等限定商品，無論想拍照、玩遊戲還是單純來挖寶，都能逛上好一陣子。
活動日期：2026/10/01－2026/11/02
活動地點：台中新光三越中港店 9F
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