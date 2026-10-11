台中傳承三代40年老字號！「排骨尬蛋炒飯」有夠澎派 整鍋炒飯爆炒、手沒停過

大雅三角窗小吃簡介

台中大雅的【大雅三角窗小吃】在地經營40年，中清東路的【三角窗小吃】菜單提供豬肝麵、炒飯、炸排骨等餐點，鄰大雅市場、大雅郵局的【三角窗小吃】價格親民、口味實在，近台中機場、雅潭夜市的【三角窗小吃】是不少的大雅市場小吃、台中機場美 食、大雅炒飯好選擇。

三角窗小吃評價

傳承三代40年老字號，排骨尬蛋炒飯有夠澎派，整鍋炒飯爆炒手沒停過，機場前的美食補給站。

三角窗小吃好吃嗎

三角窗小吃位於大雅的 40 年老店的三角窗小吃， 以份量大、CP 值高聞名，還有肉絲蛋炒飯、什錦麵、粉腸、隔間肉等滷菜聞名，是台中機場美食、大雅炒飯的好選擇。

三角窗小吃在哪裡

三角窗小吃位於台中市大雅區中清東路186號；三角窗小吃距離台中市公車站-大雅走路2分鐘、台中機場走路14分鐘；三角窗小吃鄰近大雅市場、大雅郵局、台中機場、雅潭夜市；三角窗小吃週邊有武漢熱乾麵、吳記陝西肉夾饃、阿松担仔麵、吸粉堂過橋米粉、大雅山東麵食館、大雅無名麵攤臭豆腐、廟邊炒麵 綜合湯、上楓麵店、榕樹下肉圓（大雅）、廟邊肉圓、大雅丹水滾鍋物、大雅蒙古草原養生麻辣火鍋、大雅肉圓肉羹等餐飲、場所。

三角窗小吃地址／電話／營業時間

Tel：0425681388

Time：10:00–18:00/10:00–12:30（週日、週六晚上公休）

台中市大雅區中清東路186號

三角窗小吃價目表

三角窗小吃菜單提供麵食、炒飯、湯類以及滷菜等種類，主食類（麵、飯）有豬肝麵、什錦麵、肉絲炒麵、豬肝炒麵、什錦炒麵、肉絲蛋炒飯。湯類：蛋花湯、貢丸湯、餛飩湯、粉腸湯、豬肝湯、什錦湯；滷菜（小菜）：隔間肉、粉腸、鴨胗、滷蛋、豆皮、豆干、海帶。

三角窗小吃菜單（2025）

三角窗小吃調味料

三角窗小吃調味料提供源美甜辣醬、豆瓣辣醬與胡椒粉。

三角窗小吃環境

三角窗小吃環境就是傳統的街邊小吃攤，內用提供紙巾。

三角窗小吃吃什麼

這次來到了台中大雅找美 食，我們前往大雅郵局旁三角窗小吃吃午餐，在三角窗小吃我們點了炸排骨與肉絲蛋炒飯。

三角窗小吃-肉絲蛋炒飯

肉絲蛋炒飯就是傳統的家常味，先把雞蛋大火油炒出香氣，簡單的紅蘿蔔絲、青菜蔥花下鍋拌炒，接著加入醬油等調味味，鹹甜滋味算是家的味道，很適合從台中機場回家的朋友們，還有些許豬肉絲畫龍點睛。

三角窗小吃-肉絲蛋炒飯

肉絲蛋炒飯就是傳統的家常味，先把雞蛋大火油炒出香氣，簡單的紅蘿蔔絲、青菜蔥花下鍋拌炒，接著加入醬油等調味味，鹹甜滋味算是家的味道，很適合從台中機場回家的朋友們，還有些許豬肉絲畫龍點睛。

炸排骨可遇不可求，這裡的炸排骨打的大片一些，裹上粉下鍋酥炸，看樣子不說還以為在啃雞排，有先醃漬過酥炸整體的風味偏甜一些，偏向北部口味的朋友可以灑一點胡椒粉。

三角窗小吃

電話：0425681388

營業時間：10:00–18:00／10：00–12：30（週日、週六晚上公休）

地址：台中市大雅區中清東路186號

文章來源：美熊很愛吃 FB：台灣找美食

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