「喔熊組長」高人氣！ 台中高鐵站商品專賣店開幕享雙重好康

【旅奇傳媒/編輯部報導】台灣觀光代言人「喔熊組長」擁有高人氣，許多人喜歡「喔熊」IP 的聯名商品。參山國家風景區管理處（簡稱參山處）攜手高鐵台中站「TR鐵道故事館」，特別在高鐵站區設置參山「喔熊商品專賣店」，集結超過30項喔熊人氣商品於日前正式開賣！

10/11前並推出滿額雙重好康，活動期間凡於「TR鐵道故事館」單筆消費滿1,000元，且消費內容包含「喔熊」商品，即可獲得聯名款媽祖紀念小雨傘1支，同時可挑戰幸運轉盤1次，有機會把更多周邊商品帶回家。歡迎國人出國或外籍遊客搭高鐵時，可以很方便到「喔熊專賣店」買台灣專屬的紀念商品，「喔熊帶著走，故事慢慢留。」

▲喔熊組長與參山處長曹忠猷及與會來賓一同行銷喔熊商品。 圖：參山國家風景區管理處／提供

「喔熊商品專賣店」開賣當日便吸引不少往來旅客停下腳步，印有「TAIWAN」字樣的帽子、喔熊T恤及頸枕等人氣商品，陸續有人試戴、挑選。現場更安排喔熊頸枕及喔熊痛包競標活動，觀眾接連喊價、互動，將開幕氣氛推向高潮。完成消費的旅客，還能接著挑戰幸運轉盤，讓購物多了一分遊戲感與驚喜。

處長曹忠猷表示，高鐵台中站是中台灣重要旅運門戶，每天有很多出國的國人搭高鐵去機場，也有很多外籍人士來到台中高鐵站，特別與「TR鐵道故事館」合作設置「喔熊專櫃」，讓國內外遊客更方便買到台灣觀光吉祥物「喔熊」商品，透過開幕期間限定行銷活動，希望吸引更多人來把喔熊帶到全世界。

曹忠猷補充，試賣期間，印有「TAIWAN」的帽子、喔熊T恤及喔熊頸枕都是遊客最喜歡的商品，具台灣觀光識別度的 IP 商品除了可愛更代表台灣的紀念價值，值得觀光客收藏。不只吸引「喔熊」粉絲收藏，也逐漸成為旅客帶走旅行記憶的一種選擇。

▲喔熊組長化身一日店長，與參山處長曹忠猷現場互動，為專賣店開幕增添歡樂氣氛。 圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處指出，本次活動最大亮點是「消費一次、雙重回饋」。只要單筆消費滿1,000元，且消費內容包含「喔熊」櫃位商品，即可一次解鎖兩項優惠：第一重可獲得聯名款媽祖紀念小雨傘1份，兼具實用性與收藏特色；第二重則可免費參加幸運轉盤1次，有機會再獲得「喔熊」周邊商品。從帽子、T恤、頸枕等熱門品項，到各式生活小物，都讓旅客可以依自己的預算與喜好自由搭配，增加逛店與挑選的樂趣。

選擇與「TR鐵道故事館」合作，因參山處看好該據點深耕台灣鐵道文創超過20年，長期以「旅行台灣、記錄台灣」為核心，透過鐵道文化、地方特色、旅遊內容與文創設計，串聯旅途中累積的記憶與故事。品牌據點位於台中高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的重要交通樞紐，讓來自各地的旅人能在轉乘之間，感受台灣鐵道與地方文化魅力。

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