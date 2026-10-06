台灣本島「最高媽祖」在台中！孫淑媚解密「大安新地標」神秘面紗

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台本島最高媽祖在台中大安亮相，隨著「2026台中海洋觀光季」進入倒數，金曲歌后孫淑媚化身攝影師，帶大家開箱「大安港媽祖文化園區」！這次不用歌聲感動人心，而是扛起相機，以各個不同的攝影視角，替全台遊客穿梭巷弄與園區，解鎖絕美取景角度，重新發現大安漁村、媽祖雕像與光影交織的獨特魅力。

▲園區諾大的草地是個可以讓大家從各個角度取景的好地方。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

攝影師孫淑媚的第一站，選擇從充滿在地生活感的「大安老街」出發。細膩刻劃「大安港」歷史故事的陶瓷牆作為前景，遠方高聳的媽祖雕像靜靜矗立，將地方的開墾軌跡與媽祖守望框成同一幅畫面，讓歲月演變在鏡頭下立體呈現。

迎著海風來到厚實的防砂牆前，早年為了抵禦冬季強勁的季風吹起的風砂，避免堆積的砂塵阻礙出入而特地建造的防砂牆。孫淑媚選定此處取景，鏡頭下的媽祖雕像在粗獷厚實的防砂牆襯托下傲然屹立，厚重的防砂牆曾替大安人擋下漫天飛砂，如今巍峨的媽祖也在藍天下靜靜守候，厚實牆體與高聳雕像相映成趣，讓人在按下快門的瞬間湧上一股踏實的安心感。

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）表示，跟著淑媚的鏡頭走入園區腹地，看著她以攝影師的角度帶著大家取景，真的很有趣。只見淑媚鑽進「台灣燈會」竹編藝術典藏品內，以溫潤細緻的手作竹藝編織作為前景，剛柔並濟地襯托出後方由693塊花崗石組裝而成、總重達1,170公噸的雄偉雕像，展現精湛工藝的視覺對話。

孫淑媚接著踏上寬廣的草地，藍天白雲與翠綠草坪將巍峨的媽祖襯托得格外有氣勢。最後走上氣勢磅礴的大步梯，在階梯頂端仰拍媽祖的慈悲容顏，雖然雕像由冰冷的花崗石建造，但媽祖神情卻散發著滿滿的溫暖與安定感，看著嬌小的淑媚與巨型媽祖同框，強烈的大小對比反而讓人感到格外安心與感動。

▲嬌小的淑媚與巨型馬祖同框。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市風景區管理所表示，「大安港媽祖文化園區」歷經14年打造，隨著媽祖雕像完工，已然成為海線最新觀光亮點。最新活動及交通資訊，請關注「台中市風景區管理所」、「台中觀光旅遊網」及「大玩台中」FB、IG。

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