台中中華路夜市美食｜精選5家中華路夜市必吃！烤肉、生煎包到木瓜牛乳一次收藏

來台中逛夜市，除了大家熟悉的逢甲夜市、一中街，中華路夜市也藏著不少值得專程來吃的老字號與人氣小吃！這次小編直接精選5家中華路夜市美食，從刷滿醬汁的炭火烤肉、現烤烏魚子、底部煎得焦香的生煎包，一路吃到古早味雞蛋糕，最後再用木瓜牛乳配烤吐司收尾。想找台中美食、台中宵夜，或不知道中華路夜市吃什麼，跟著這份清單一路吃下去就對了！

中華路夜市美食｜烤肉林（篤行店）

刷滿靈魂醬汁，豆皮、蔥肉串越吃越涮嘴

第一家先從香氣超犯規的烤肉開始！來到烤肉林（篤行店），光看到桌上擺著一籃籃客人選好的食材，就能感受到這間店的人氣。這裡的烤物選擇相當豐富，這次小編點了豆皮、米血、甜不辣、節瓜和蔥肉串。食材放上炭火燒烤後，再一層層刷上醬汁，光是在旁邊看就讓人忍不住一直吞口水。

圖/ReadyGo

其中小編特別喜歡豆皮和蔥肉串，豆皮吸附滿滿醬汁後，每一口都很夠味；蔥肉串則是肉香搭配蔥的香氣，越嚼越涮嘴。喜歡重口味台中宵夜的人，這家很適合直接排第一站。

烤肉林（篤行店）

地址：臺中市中區中華里篤行路6號

電話：0932 644 606

營業時間：星期四至星期日 17:30–00:00

中華路夜市美食｜蔡家烏魚子

夜市裡也能吃烏魚子，現烤鹹香超有存在感

第二家來點比較不一樣的！一般想到夜市小吃，可能會先想到炸物、烤肉或雞排，但中華路夜市裡竟然還能吃到現烤烏魚子。看著烏魚子現場炙燒，表面慢慢烤出誘人的色澤，切片之後入口帶著明顯的鹹香，咀嚼時還能感受到烏魚子特有的口感。

圖/ReadyGo

如果平常逛夜市已經吃膩常見的小吃，小編覺得蔡家烏魚子反而很有記憶點。尤其一整趟中華路夜市美食之旅都是烤物、麵食和甜點，中間穿插這一味，吃起來也更有變化。

蔡家烏魚子

地址：臺中市中區中華路二段1號附近號

電話：0927 714 959

營業時間：每日18:00–03:00

中華路夜市美食｜詹記原味生煎包

底部煎得恰恰，菜包、肉包一次吃

第三家是很適合邊走邊吃的詹記原味生煎包。站在攤位前就能看到生煎包在鍋裡慢慢煎熟，翻面之後最吸引人的就是底部那層焦香色澤。拿到手趁熱吃，外皮帶著煎過後的香酥感，切開後裡面的餡料也很飽滿。

圖/ReadyGo

這次菜包和肉包小編都沒有錯過，兩種口味各有特色。如果跟朋友一起來中華路夜市，小編很推薦直接各買幾顆分著吃，一次就能試到不同口味。而且前面吃完味道比較濃郁的烤肉和烏魚子，中間來顆熱騰騰的生煎包，真的很有逛夜市的感覺。

詹記原味生煎包

地址：臺中市西區中華路一段

電話：0932 954 661

營業時間：每日 16:30–01:00

中華路夜市美食｜城門雞蛋糕

古早味雞蛋糕，還有鬆軟綿密奶油蛋糕

鹹食吃了一輪，第四站終於可以換點甜的！城門雞蛋糕走的是簡單耐吃的古早味路線，剛出爐時拿在手上還熱熱的，直接吃就能感受到雞蛋糕樸實的香氣與口感。

圖/ReadyGo

除了雞蛋糕，這次小編也吃了奶油蛋糕。切開後可以看到裡面的內餡，搭配鬆軟、綿密的蛋糕體，當成逛夜市中途的小甜點剛剛好。如果前面已經吃了不少重口味美食，這時候來一份雞蛋糕轉換口味，也順便幫等等的最後一站留點胃。

城門雞蛋糕

地址：臺中市中區大誠里中華路二段35號

電話：0911 073 905

營業時間：星期一、星期三至星期日 15:00–03:00

中華路夜市美食｜陳家牛乳大王

木瓜牛乳配烤吐司，中華路經典吃法一定要試

最後一站就用木瓜牛乳收尾！來到陳家牛乳大王，除了看著新鮮木瓜直接放進果汁機裡現打，這次還特別搭配烤吐司一起吃。冰涼的木瓜牛乳搭上熱熱的烤吐司，一冷一熱意外地很搭。

圖/ReadyGo

尤其逛完整條夜市、前面又吃過烤肉、烏魚子和生煎包，最後喝上一杯木瓜牛乳，整趟中華路夜市美食巡禮瞬間有種完整收尾的感覺。如果第一次來，小編會推薦木瓜牛乳和烤吐司直接一起點，試試看這個中華路的經典搭配。逛完夜市如果還想續攤喝一杯，也可以參考台中在地人也愛的必喝手搖店 Top 6。

陳家牛乳大王

地址：臺中市中區中華里中華路一段115號

營業時間：每日 16:00–01:30

中華路夜市美食常見問題

中華路夜市有什麼必吃美食？

這次小編精選烤肉林、蔡家烏魚子、詹記原味生煎包、城門雞蛋糕與陳家牛乳大王5家，從烤物、生煎包一路吃到雞蛋糕和木瓜牛乳，鹹食、甜食都有。

第一次去中華路夜市推薦吃哪幾家？

喜歡古早味可以選城門雞蛋糕，除了雞蛋糕還有奶油蛋糕；如果想搭配飲料，則可以把陳家牛乳大王排在最後，木瓜牛乳搭烤吐司很適合當作收尾。

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