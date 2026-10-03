粉紅小愛心掛滿枝頭！ 八卦山大佛珊瑚藤盛開　秋日散步必拍





彰化八卦山最近多了一抹浪漫的粉紅色！進入九月，八卦山大佛風景區內的珊瑚藤迎來花期，桃粉色花朵沿著藤蔓一串串綻放，在大片翠綠枝葉間格外顯眼。當花量充足時，密集花串從高處自然垂落，遠遠望去就像一道柔軟的「粉紅花瀑」，也為熟悉的八卦山增添不同季節風景。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





愛心小花藏枝頭 有「藤蔓植物之后」美稱

珊瑚藤最大的特色，就藏在一朵朵精巧的粉紅花朵裡。花被片呈現桃紅至粉紅色，從不同角度看去帶有愛心或三角形輪廓，許多小花聚集後形成細長花序，隨著枝條向外延伸。微風吹過時，成串花朵輕輕晃動，宛如一串串粉色風鈴，也難怪珊瑚藤常被冠上「藤蔓植物之后」的美稱。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





一路能開到秋天 把握盛花期追粉紅花景

不同於部分只有短暫盛花期的植物，珊瑚藤開花時間相對長，在台灣常可從春末、夏季一路欣賞至秋季。九月來到八卦山，正好能遇見綠葉與粉紅花串交織的鮮明色彩。拍攝時除了記錄整片藤蔓，也可以靠近捕捉單串花序，將小巧花形與後方綠意一起帶入畫面，更能呈現珊瑚藤細緻的一面。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





賞花再看大佛 安排八卦山秋日半日散步

來到八卦山追珊瑚藤，也能順勢安排一趟彰化市區半日小旅行。賞完粉紅花景後，可沿著園區繼續走訪八卦山大佛、周邊步道與景觀平台，從花景一路銜接城市視野。若選在天氣較涼爽的午後前往，更適合慢慢散步拍照，在熟悉的八卦山風景裡，收藏屬於九月的粉紅色限定景致。





▲圖片來源：蔡麗媛攝影





【八卦山大佛風景區珊瑚藤】

賞花地點：彰化縣彰化市八卦山大佛風景區





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





延伸閱讀>>八卦山不只有大佛！還藏一座地下史蹟館帶你走進戰爭歷史！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」