彰化田尾親子景點再添新玩法！「599元恐龍護照」玩到2027　空中卡丁車、滑草一次玩

彰化田尾又有親子景點新玩法！位在田尾的「好田森林」推出期間限定「恐龍歐趴護照」，原價599元，持護照可在2027年6月30日前不限次數入園，適合想安排彰化親子一日遊、假日出遊的家庭。園區融合恐龍、森林與南洋度假風格，從戶外遊具到玩沙、滑草等設施都有，讓大小朋友一次玩個夠。

圖／取自好田森林官網

圖／取自好田森林官網

彰化好田森林推出恐龍護照 一次購票玩到2027年

「好田森林」以大自然與親子遊樂為主題，園區占地超過450坪，打造森林系戶外空間，並結合恐龍元素增加探索樂趣。園內可見落羽松林及超過百種藤蔓、花草植栽，搭配南洋度假氛圍，讓親子出遊不只玩設施，也能在園區拍照、散步。

圖／取自好田森林官網

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此次推出的「恐龍歐趴護照」原價599元，購買後可使用至2027年6月30日，期間不限入場次數。對於住在彰化、台中、南投等中部地區的家庭來說，若假日經常安排親子出遊，護照型玩法也能增加回訪彈性。

空中卡丁車、滑草、玩沙 恐龍主題一次收集

園區內安排多種親子遊樂設施，包括空中卡丁車、滑草、沙坑等，另有恐龍相關場景，讓孩子可以在不同遊戲區之間探索。喜歡戶外活動的孩子，可以挑戰滑草與卡丁車；年紀較小的幼童，也能選擇玩沙等較輕鬆的遊戲。

圖／取自好田森林官網

圖／取自好田森林官網

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除了遊樂設施，好田森林也以森林植栽營造休閒感，將落羽松、藤蔓花草與恐龍場景融入園區，形成不同於一般室內親子館的戶外遊憩空間。想找彰化親子景點、田尾一日遊的家庭，可將好田森林排進週末行程，搭配田尾其他景點安排半日或一日遊。

圖／取自好田森林官網

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