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台中咖啡廳玩創意！「下午茶會動」還有皮克敏公仔相伴，4段甜點旅程療癒登場

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團

位於台中沙鹿、以鋼琴為主題的人氣咖啡廳「禾金」，近期端出全新企劃「禾金故事下午茶」，將原本靜態的擺盤徹底顛覆，改以會轉動、會發光的立體模型打造出一段完整故事線，還有可愛的皮克敏公仔悄悄現身其中作陪，替整桌甜點增添不少童趣與話題性。

圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團

從咖啡香到摩天輪，甜點桌上演一場立體童話

整組下午茶共分四個章節登場：從瀰漫咖啡香的「咖啡小鎮」出發，接著走進忙碌趕工的「禮物工廠」，隨後搭上蒸氣感十足的復古小火車「列車出發」，最終抵達燈光閃爍的「旋轉樂園」，每個場景都藏有細膩機關與小巧人偶，讓顧客用餐時能像追劇一樣，慢慢發掘藏在甜點旁的驚喜細節，還能與場景中的皮克敏公仔玩起大家來找碴。

圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團

圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
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味覺體驗同樣不馬虎，一次可享十一款手工小點，從綿密奶酪、法式可麗露，到鹹香塔類與三明治一應俱全，並附上兩杯冰淇淋紅茶，也能加價折抵改點其他飲品。目前推出新品嚐鮮價，每套僅需新台幣六百九十九元，相當划算。

圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團

圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團

由於場景模型製作費工、數量有限，店家採全預約制，建議有興趣的顧客務必提前一天來電預訂，以免撲空。此外，店內也歡迎顧客攜帶自己的娃娃入鏡合照，和皮克敏公仔一起融入這場甜點奇幻旅程吧！

圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團
圖／取自「禾金」咖啡廳臉書粉絲團

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