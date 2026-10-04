彰化鹿港手工義式冰淇淋！世界冠軍「烏龍茶冰淇淋」，還有愛地球造型很吸睛

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山風藍義式冰淇淋是來自彰化鹿港的手工義式冰淇淋，除了鹿港的興業花生店之外，台中草悟PARK 2也有分店，網路評價蠻好的。

這次會來吃山風藍完全是個偶然，逛鹿港老街時看到排隊人潮一時腦波弱，就跟著大家一起排隊吃冰，查了一下店家資料，才發現「山風藍義式冰淇淋」創辦人趙韻嵐，以作品「烏龍之光（Luce d’Oolong）」參加 2025 年在義大利巴勒莫舉行的第17屆 Sherbeth 國際手工冰淇淋節，並奪下象徵重要榮譽的「Premio Francesco Procopio Cutò」獎項，超級厲害耶！

註：有興趣可以看這篇報導👉「義大利《共和報 La Repubblica》報導「世界上最好吃的冰淇淋？來自一位台灣女工藝師之手」」

這次選了愛地球抹茶＋海鹽，以及世界冠軍烏龍茶，兩款都是茶香系冰淇淋，但風味各有特色。究竟是什麼滋味？來看看我這次的實吃分享吧！

【山風藍 義式冰淇淋 (興業花生店)】

📞電話：0979669908

📍地址：505彰化縣鹿港鎮玉順里中山路426-1號

⏰營業時間：週五 中午11:00-下午17:00；週末 中午11:00-下午18:00

🆑公休日：週一-週四

🏡山風藍 義式冰淇淋官方網站

山風藍義式冰淇淋︱興業花生店 店面環境

山風藍義式冰淇淋（興業花生店）的店面位於鹿港中山路，外觀保留了原有的「興業花生店」招牌與老屋特色，整體建築氛圍還蠻懷舊的！門口座位區有特別設計規劃，很適合打卡拍照。

牆上還有獲獎的相關照片。

山風藍義式冰淇淋︱菜單價位

山風藍義式冰淇淋單球80、雙球130元，部分口味需要另外加價，像愛地球要加20元，而世界冠軍只有賣滿杯的150元。

山風藍義式冰淇淋︱餐點

世界冠軍 (烏龍茶口味)

世界冠軍(烏龍茶口味)，滿杯150元。來山風藍，當然要品嚐看看「世界冠軍」烏龍茶口味，雖然不一定和參賽作品「烏龍之光」的完全相同配方，但同樣以烏龍茶為主題，對愛茶的我來說，非常有吸引力~

冰淇淋一入口就能感受到淡雅的茶香，質地綿密滑順，隨著冰淇淋在口中慢慢融化，茶味會層層遞延，尾韻也帶有烏龍茶特有的回甘感，微甜不膩口，還不錯耶，吃得出真材實料，清香順口！可惜紅豆薏仁兩姐妹都不喜歡茶味，所以吃了一口就不要了，是屬於大人比較會喜歡的冰淇淋。

愛地球 (抹茶+海鹽口味)

愛地球 (抹茶+海鹽口味)，單球100元。抹茶入口時帶有濃郁茶香與淡淡奶香，保留抹茶本身的清香，但不會有明顯苦澀感，整體風味比較柔和、順口。至於海鹽，鹹味並沒有想像中那麼突出，而是以淡淡的鹹香替抹茶提味，讓整體吃起來更有層次感。

山風藍義式冰淇淋︱評價

山風藍義式冰淇淋不只將老屋與在地特色結合，冰淇淋口味也很有創意，像是地球造型的「愛地球」，以抹茶搭配海鹽，抹茶香氣濃郁又帶點奶香，入口清香柔和、不會過於苦澀；海鹽則是淡淡提味，讓抹茶風味更有層次。另一款「世界冠軍」烏龍茶口味，吃得到茶葉的天然清香，微甜清爽，也蠻好吃的。不過我這次選的兩款都是屬於大人風味的冰淇淋，如果是小孩要吃，建議還是選水果口味比較適合她們。

山風藍義式冰淇淋︱常見問題

Q1. 山風藍義式冰淇淋鹿港店為什麼又叫「興業花生店」？

A：山風藍義式冰淇淋所在的店面，原本是鹿港在地的興業花生店，後來轉型為義式冰淇淋店。店家保留原有招牌與老屋氛圍，讓傳統街屋結合新式冰淇淋，也成為店面很有特色的地方。

Q2. 山風藍義式冰淇淋有哪些特色口味？

A：山風藍義式冰淇淋有不少結合茶香、在地食材與創意搭配的義式冰淇淋口味。這次品嚐的「世界冠軍」是烏龍茶口味，「愛地球」則是抹茶搭配海鹽，另外也能依照當天冰櫃提供的口味選擇，實際品項建議以現場公告為準。

Q3. 「愛地球」冰淇淋是什麼口味？好吃嗎？

A：「愛地球」是地球造型的冰淇淋，口味由抹茶搭配海鹽組合而成。抹茶帶有濃郁茶香與淡淡奶香，保留抹茶清香但不會過於苦澀，整體風味比較柔和；海鹽的鹹味則不會太突出，主要是淡淡提味，讓抹茶吃起來更有層次。

Q4. 山風藍的「世界冠軍」冰淇淋為什麼這麼有名？

A：2025年，山風藍義式冰淇淋創辦人趙韻嵐，以「烏龍之光（Luce d’Oolong）」參加在義大利巴勒莫舉行的第17屆 Sherbeth 國際手工冰淇淋節，並獲得「Premio Francesco Procopio Cutò」獎項。這項榮譽也是首次由台灣選手帶回，因此受到國際媒體關注。

Q5. 山風藍義式冰淇淋（興業花生店）在哪裡？

A：山風藍義式冰淇淋（興業花生店）位於彰化縣鹿港鎮中山路426-1號，鄰近鹿港老街及鹿港天后宮，適合安排在鹿港散步、吃小吃的行程中。

山風藍 義式冰淇淋 (興業花生店)

電話：0979669908

地址：505彰化縣鹿港鎮玉順里中山路426-1號

營業時間：週五 中午11:00-下午17:00；週末 中午11:00-下午18:00

公休日：週一-週四

山風藍 義式冰淇淋官方網站

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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