藏在日月潭山林裡的「清水模書店咖啡廳」，鐵鏽紅旋轉樓梯、拱窗景色有夠美

如果你正在找「日月潭咖啡廳」或「南投新景點」，應該就是這間藏在魚池山林裡的亞當書店 Adam bookstore。它不在日月潭湖畔，而是在往日月潭的山路旁，一座白色屋頂壓著褶皺清水模的建築，遠遠就看得到。

一樓是咖啡吧台與選物，二樓是用餐區與書店，鐵鏽紅色的旋轉樓梯把兩層樓捲在一起，拱窗外是整片檳榔樹海，用餐空間被不少畫作給包圍，另外書店可以坐下來靜靜的看本書。菜單價格、停車、公休與注意事項一次整理給你。

【亞當書店 Adam bookstore】

亞當書店 Adam bookstore影片

亞當書店Adam bookstore介紹｜日月潭山林裡的清水模書店咖啡廳

亞當書店 Adam bookstore 位於南投縣魚池鄉武登村銃櫃巷52號，2026年上半年先以試營運方式對外開放，8月正式開幕，是日月潭周邊近年少見的建築型獨立書店。

它把「書店、咖啡廳、藝術展覽、公仔收藏」放進同一座建築裡：一樓有咖啡吧台、選物平台與旋轉樓梯，二樓一半是面向山景的用餐區，另一半是書牆、竹編長椅與圓頂天井構成的閱讀區。

店名雖然叫書店，但更像一個「可以坐下來讀一本書、喝一杯咖啡」的山中空間。

建築本身就是主角。白色水平屋頂像一張懸浮的紙，下方是灰色的清水模量體；正面立面做成一整排褶皺，光線一照，凹凸之間會出現細細的陰影線；底層則是一道道拱形開口，從外面看進去，能一眼看見鐵鏽紅的樓梯。整棟建築沒有多餘的裝飾，只有清水模、白、木頭與鐵鏽紅四種材質，很適合喜歡拍建築的人。

亞當書店交通與停車：日月潭往水里方向的台 21 線旁，設有專屬停車場

亞當書店在魚池鄉武登村的銃櫃巷，位於日月潭往水里方向的台 21 線旁，距離日月潭水社碼頭約 15–20 分鐘車程，自行開車可走國道六號到愛蘭交流道下，接台21線經魚池、日月潭往水里方向，依導航轉進銃櫃巷；從南部北上則可走國道三號名間交流道，接台 16 線到水里再轉台 21 線往日月潭方向。山路不寬但路況良好，導航直接輸入「亞當書店」或「南投縣魚池鄉武登村銃櫃巷 52 號」都能找到。

停車：書店前方有一大片專屬碎石停車場，容量不小，我們週六中午到時大約停了七成，停好車後沿石板步道走上去約一分鐘就到入口，順路可以搭配日月潭、頭社、水里車埕、九族文化村、魚池紅茶產區一起玩。

亞當書店環境：清水模、鐵鏽紅旋轉樓梯、拱窗與圓頂天井

一樓｜旋轉樓梯、弧形吧台與選物區

推開玻璃門，第一眼就是那座鐵鏽紅色的旋轉樓梯，它不是靠著牆的樓梯，而是站在空間正中央的一件雕塑，像一條緞帶從地面捲到二樓，旁邊是白色 T-shirt、杯子與紅色公仔的選物平台。

再往內是弧形清水模吧台，吧台上方懸著一圈 LED 光環，吧台前還擺了一顆原石，座位以橘紅色皮革椅為主，顏色剛好呼應樓梯，靛藍與淺灰的牆面則讓整個空間保持安靜。

一樓另一側的大拱窗座位面向庭園，是點餐後等待時最舒服的位置。

二樓｜用餐區：連續拱形天花與檳榔樹海

沿旋轉樓梯上到二樓，右手邊是用餐區，天花是一排連續的清水模拱頂，落地玻璃窗也做成同樣的拱形。三個拱窗排在一起，把窗外的檳榔樹海與層層遠山切成三幅畫是整間店最經典、也最多人拍的畫面。座位是木椅搭配沙發，桌距留得寬，牆上掛著色彩鮮豔的畫作，跟灰色清水模形成對比。

二樓｜書店區：書牆、竹編長椅、圓頂天井與公仔收藏

用餐區另一側就是書店區。整面木質書牆陳列著藝術、設計、文學與生活類書籍。地上是一條蜿蜒的竹編長椅，像河流一樣在空間裡繞了一圈，可以隨意坐下翻書。書店區上方是一個圓頂天井，天光從正中央灑下來，是全店最安靜的角落。

角落還站著一尊無敵鐵金剛，另一側牆面則是整櫃的鋼彈與超級機器人模型收藏，是書店主人的私人收藏，也是這裡跟一般獨立書店最不一樣的地方。

亞當書店Adam bookstore菜單

菜單在這，主要以飲品為主，另提供了三種輕食以及甜點。

亞當書店餐點介紹：百香冰美式、美式、可頌、熱狗堡

百香冰美式 Passion Fruit Americano｜NT$180

用高腳杯裝，橙黃色的液體裡沉著滿滿的百香果籽與冰塊，光看就很有夏天的感覺。

菜單寫的是「紅糖讓百香果的酸與咖啡完美結合」，實際喝起來第一口是百香果的酸與香，紅糖的甜跟在後面，最後才是咖啡的苦韻收尾，三者的比例抓得剛好，不會酸到刺舌，也不會甜到蓋掉咖啡。

美式 Americano｜NT$160

由半自動咖啡機高壓短時間萃取出咖啡豆的精華油脂，顏色深、上層帶一點細泡，入口是乾淨的中深焙路線，苦味不重，有明顯的可可與堅果調，酸度很低，尾韻乾淨不澀，冰塊融化後也不會變得水水的。

可頌 Croissant｜NT$220

這份可頌是三明治形式：一顆烤得金黃、層次很明顯的大可頌，從側面剖開夾進燻火腿、新鮮生菜與番茄，再抹上一層特調起司松露醬。

可頌外皮酥脆、一咬就會掉屑，內裡是鬆軟帶奶香的蜂巢組織，燻火腿切得薄、味道不死鹹，番茄的酸與生菜的脆負責解膩，而起司松露醬是整份的靈魂，奶香與淡淡的松露氣息把所有食材串在一起，不會過重。

旁邊附一份綜合生菜沙拉與半顆水煮蛋，沙拉醬走芝麻、堅果風味，口感濃郁但不膩，份量比想像中大，一個人吃可以當正餐。

熱狗堡 Hot Dog｜NT$200

麵包是偏軟、帶點麥香的長型堡，中間夾一根飽滿的德式熱狗，表面擠上黃芥末醬，底下鋪爽脆的生菜，再搭配店家特調的蜂蜜山葵醬，熱狗一咬會噴汁、彈牙有咬勁，黃芥末的酸與蜂蜜山葵醬的甜辣層層堆疊。

山葵不是嗆鼻那種，而是在尾端輕輕帶出一點清涼的辛香，讓整體吃起來不油，同樣附生菜沙拉與水煮蛋，一份用料紮實、味道乾淨的經典熱狗堡，很適合小孩或不吃生食的人。

今日甜點 Today’s Dessert｜NT$200

今日甜點每天不同，這天是百香果塔：上層是綿密的乳酪混合百香果的香氣，質地扎實、百香果帶起的酸度，底層是壓得厚實的餅乾碎，口感酥鬆帶焦糖香，搭配美式剛剛好。

亞當書店整體評價：值得為建築專程來一趟嗎？

值得。亞當書店的餐點屬於「咖啡廳輕食」定位，可頌與熱狗堡用料實在、調味乾淨，百香冰美式是亮點！但真正讓人想再來的，是那座建築與空間本身：褶皺清水模立面、鐵鏽紅旋轉樓梯、連續拱窗框住的檳榔樹海。

圓頂天井下的竹編長椅，每一個角落都有被認真設計過的痕跡，而且不管是拍照、看書、發呆或喝咖啡，都能找到屬於自己的位置。

價格以日月潭觀光區來說中等偏上(飲品 NT$160–300、輕食 NT$200–220)，但假日中午人潮多，建議平日或開店時段前往，若你正在規劃南投、日月潭兩日遊，這裡很適合排在午餐後、進日月潭前的一站。

常見問題

Q：亞當書店在哪裡？怎麼去？

A：亞當書店位於南投縣魚池鄉武登村銃櫃巷 52 號，在日月潭往水里方向的台 21 線旁

自行開車走國道六號至愛蘭交流道，接台 21 線經魚池、日月潭往水里方向

導航輸入「亞當書店」即可抵達，距離日月潭水社碼頭約 15–20 分鐘車程。沒有大眾運輸直達，建議自駕

Q：亞當書店的營業時間與公休日？

A：營業時間為 10:00–18:00，每週二、週三公休

試營運期間曾為 11:00 開店，出發前建議先查看官方 Facebook 或 Instagram（@adambookstore_）的最新公告

Q：亞當書店有停車場嗎？

A：有。書店前方設有專屬碎石停車場，免費停放，容量不小

但週末中午人潮較多，建議平日或開店時段前往。

Q：亞當書店有低消或限時嗎？

A：目前低消一杯飲品與限時90分鐘規定，以點餐入座為原則。一樓吧台點餐結帳後，二樓也可以用餐

Q：亞當書店菜單有什麼？價格大概多少？

A：菜單以咖啡、冷泡茶、氣泡飲、抹茶與輕食為主

美式 NT$160、拿鐵 NT$190、百香冰美式 NT$180、手沖單品 NT$260–300

日月潭冷泡紅茶 NT$160–180、可頌 NT$220、貝果 NT$220、熱狗堡 NT$200

今日甜點 NT$200。餐點皆現點現做

Q：亞當書店推薦點什麼？

A：飲品推薦百香冰美式（酸甜清爽、百香果籽多）

輕食推薦可頌三明治，可頌酥脆、夾燻火腿與起司松露醬，附沙拉與水煮蛋，份量足以當正餐

喜歡咖啡的人可以試衣索比亞手沖單品。

Q：亞當書店的建築有什麼特色？

A：亞當書店為兩層樓清水模建築

特色包括白色水平懸挑屋頂、褶皺清水模立面、拱形開口

一樓鐵鏽紅色雕塑感旋轉樓梯、二樓連續拱形天花與拱窗（可看檳榔樹海與遠山）

書店區圓頂天井、蜿蜒竹編長椅，以及書店主人的無敵鐵金剛與機器人模型收藏

Q：亞當書店的書可以借閱或購買嗎？

A：二樓書店區的書籍可以自由取閱，坐在竹編長椅或座位上閱讀後請放回原位

部分書籍與自家設計的 T-shirt、杯子、公仔可在一樓選物區購買，詳細請洽現場店員

Q：亞當書店適合親子或帶寵物嗎？

A：空間寬敞、有戶外草坡，餐點有熱狗堡等孩子容易接受的選項，適合親子同行

但旋轉樓梯較高、書店區以安靜閱讀為主，請留意孩童安全與音量

寵物規定未在現場標示，建議出發前向店家確認。

Q：亞當書店附近有什麼景點可以順遊？

A：亞當書店距離日月潭約 15–20 分鐘車程，可搭配日月潭水社碼頭

向山遊客中心、頭社活盆地、水里蛇窯、車埕、九族文化村、魚池紅茶產區一起安排一日或兩日遊

亞當書店 Adam bookstore餐廳

營業時間：10:00~18:00(週二～週三公休日)

地址：南投縣魚池鄉武登村銃櫃巷52號

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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