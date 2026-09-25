秋天限定雙色花景！北斗河濱公園美人樹粉紅花海開始現蹤

▲圖片來源：ShareLife 台灣旅行趣





每年秋天，北斗河濱公園最令人期待的風景之一，就是沿著東螺溪陸續盛開的美人樹。綿延河岸的花樹約有1.5公里，粉嫩花朵開上枝頭後，遠望就像一條粉色廊道，花瓣隨風飄落時更增添幾分櫻花般的浪漫氣息。目前9月中旬花況仍屬初開階段，想看大面積粉紅盛景還可以再等等，往年較精彩的賞花期多集中在10月至11月；不過現在遊客較少，也能提前捕捉第一波秋日粉色花景。





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不只有美人樹！台灣欒樹正值七分開

這個時間來到北斗河濱公園，另一大亮點則是台灣欒樹。根據9月16日現場花況，園區欒樹約已達七分開，枝頭布滿細緻的黃色小花，部分花朵謝去後也開始長出氣囊狀蒴果，逐漸染上紅褐色彩。台灣欒樹有「四色樹」之稱，隨著季節推進會從綠葉、黃花一路轉為紅褐色果實。此時正好遇上美人樹初綻，形成一邊粉嫩、一邊金黃的特殊景色，也是秋季才看得到的雙色水岸風景。





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紅橋、黃橋入鏡！河岸花景更有層次

除了沿著河岸追花，園區裡一座座跨越水道的特色橋梁，也是北斗河濱公園相當具有辨識度的取景元素。紅色、黃色拱橋穿梭在綠意與花樹之間，從橋面向河岸取景，便能將花木、水岸與橋梁一起收入畫面。隨著河岸步道陸續整建，現在也能沿著水岸慢慢散步，從不同角度尋找美人樹與台灣欒樹同框的位置。若遇上天氣晴朗、水面平靜，還有機會捕捉花樹與橋梁倒映水面的景致。





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現在看雙花、10月再追粉紅盛景

若想一次看到兩種秋季代表性花樹，9月中下旬正是相當特別的過渡期。台灣欒樹目前已進入較精彩的賞花階段，美人樹則才剛開始接棒，兩者短暫交會，反而形成盛花期不一定看得到的多彩景觀。接下來隨著氣溫與花況變化，美人樹預計將逐步進入更大規模的開花期，整條東螺溪畔也會慢慢被粉色花朵妝點。想賞秋季多彩景致可以近期先訪一次，喜歡粉嫩花海的人則不妨等到10月至11月再安排二訪。





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【北斗河濱公園美人樹、台灣欒樹】

賞花日期：2026年9月起陸續進入賞花期

賞花地點：彰化縣北斗鎮北斗河濱公園、東螺溪沿岸





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