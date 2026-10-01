快訊

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

台股10月開紅盤！台積電、載板三雄領軍 一度漲241點再戰48K

台中恐怖情殺…大馬路邊狠刺死前女友 法院斥泯滅人性再延長羈押2月

搭火車探訪懷舊山城　舊廠房林班道訴說往昔林業輝煌

聯合新聞網／ 行遍天下
▲車埕貯木池昔日浸泡原木、防止木材乾裂，如今已成群山環抱的靜謐生態景觀。
▲車埕貯木池昔日浸泡原木、防止木材乾裂，如今已成群山環抱的靜謐生態景觀。

【圖／文：夏之意】

來到集集線列車終點，迎接旅人的是群山環抱的車埕車站。這座車站在九二一地震後由大自然建材原木重新構築，展現樸素典雅的溫潤風貌，早年，因為埔里糖廠的糖與山區原木在此轉運，站前停滿台車因而命名「車埕」，過去肩負糖業、木材運輸任務的車埕，如今也成為保留鐵道文化與木業風貌的基地。

位於車站旁的「林班道商圈」昔日是振昌木業的舊廠房與貯木池，秉持老董事長孫海先生「教育與環保」的理念，從傳統木材產業成功轉型休閒林業，經過活化後，成為結合選物、美食、體驗與展覽的文創聚落。自營的木桶便當創始店「木茶房」，融合林業與鐵道意象，木桶餐強調現點現做，新鮮精緻；貯木池畔的「隱茶」，主打一邊品茗一邊賞景，曾經浸泡原木的杉木池已經化身為生態池，結合環湖步道、落羽松與天車，訴說著車埕曾經輝煌的林業歲月。瀰漫木頭香氣的「林班道體驗工廠」，每位旅人在木藝老師指導下，細細敲打、組裝木料，一張張木凳慢慢成形，手作不僅帶來樂趣，也給予滿滿的成就感。此外，林班道團隊還承租廢校的車埕國小，將閑置空間活化為「鐵道觀光小學堂」，結合鐵道文化、歷史保存與互動體驗，很適合親子、鐵道迷朝聖。

▲木茶房以木桶餐結合地方食材，成為車埕特色美食。（圖片提供：林班道）
▲木茶房以木桶餐結合地方食材，成為車埕特色美食。（圖片提供：林班道）

▲林班道體驗工廠，讓旅人重拾親手作木工的樂趣。（圖片提供：林班道）
▲林班道體驗工廠，讓旅人重拾親手作木工的樂趣。（圖片提供：林班道）

▲鐵道觀光小學堂除了收藏林業文物，也引進商品和咖啡館。
▲鐵道觀光小學堂除了收藏林業文物，也引進商品和咖啡館。

　

景點資訊

林班道體驗工廠

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-5號　

電話：049-277-7462　

時間：09:30-17:00（假日至18:00，週二公休）　

網址：https://www.grove.com.tw

　

木茶房

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷105號　

電話：049-277-2873　

時間：10:00-17:30（週二公休）

　

隱茶

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號（林班道池畔區）　

電話：049-277-6471（開放一個月內預約）

時間：10:00-17:00（週二公休）

　

鐵道觀光小學堂

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷127號　

電話：049-277-2982　

時間：09:00-17:00

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

懷舊

行遍天下

追蹤

相關新聞

搭火車探訪懷舊山城　舊廠房林班道訴說往昔林業輝煌

來到集集線列車終點，迎接旅人的是群山環抱的車埕車站。這座車站在九二一地震後由大自然建材原木重新構築，展現樸素典雅的溫潤風貌，早年，因為埔里糖廠的糖與山區原木在此轉運，站前停滿台車因而命名「車埕」，過去肩負糖業、木材運輸任務的車埕，如今也成為保留鐵道文化與木業風貌的基地。

「桃茶生活節」進駐桃園機場 「桃茶沙龍」向國際旅客展茶香

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市政府農業局「桃茶生活節」連續2年進駐桃園國際機場，09/24-10/14與「昇恆昌免稅商店」攜手以「桃茶風土」為主題推出「桃茶沙龍」，規劃桃茶映像、桃茶地圖、茶香聞香、奉茶品飲及桃園好茶展售，讓國內外旅客在機場認識桃園茶區、特色茶品與在地品牌，將「桃園茶」推向國際旅客市場。 桃園市政府農業局長陳冠義表示，桃園兼具國門城市與百年茶鄉特色，透過連續2年在桃園國際機場展出，將茶區、品牌與特色茶品帶進國際旅客往來的重要場域，並與昇恆昌合作，讓旅客透過聞香、品飲及選購認識「桃園茶」，也把桃園好茶帶往世界各地。 長期推廣臺灣在地特色與優質農特產品的昇恆昌表示，桃園國際機場是臺灣迎接國際旅客的重要國門，讓旅客在離臺前也能認識臺灣各地的好茶、好物，此次與桃園市政府合作「桃茶沙龍」，期盼運用機場匯聚國際旅客的優勢，從茶區、品牌到特色茶品，讓桃園茶被更多旅客看見、品味與帶走，成為旅客認識桃園、帶回世界各地的臺灣味。 農業局指出，此次「桃茶沙龍」展出「尚好茗茶」及「双霖茶莊」等桃園茶品牌。「尚好茗茶」扎根龍潭三洽水茶區，由兩代茶人延續製茶技藝；「双霖茶莊」深耕楊梅秀才茶區，結

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。