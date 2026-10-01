搭火車探訪懷舊山城 舊廠房林班道訴說往昔林業輝煌
【圖／文：夏之意】
來到集集線列車終點，迎接旅人的是群山環抱的車埕車站。這座車站在九二一地震後由大自然建材原木重新構築，展現樸素典雅的溫潤風貌，早年，因為埔里糖廠的糖與山區原木在此轉運，站前停滿台車因而命名「車埕」，過去肩負糖業、木材運輸任務的車埕，如今也成為保留鐵道文化與木業風貌的基地。
位於車站旁的「林班道商圈」昔日是振昌木業的舊廠房與貯木池，秉持老董事長孫海先生「教育與環保」的理念，從傳統木材產業成功轉型休閒林業，經過活化後，成為結合選物、美食、體驗與展覽的文創聚落。自營的木桶便當創始店「木茶房」，融合林業與鐵道意象，木桶餐強調現點現做，新鮮精緻；貯木池畔的「隱茶」，主打一邊品茗一邊賞景，曾經浸泡原木的杉木池已經化身為生態池，結合環湖步道、落羽松與天車，訴說著車埕曾經輝煌的林業歲月。瀰漫木頭香氣的「林班道體驗工廠」，每位旅人在木藝老師指導下，細細敲打、組裝木料，一張張木凳慢慢成形，手作不僅帶來樂趣，也給予滿滿的成就感。此外，林班道團隊還承租廢校的車埕國小，將閑置空間活化為「鐵道觀光小學堂」，結合鐵道文化、歷史保存與互動體驗，很適合親子、鐵道迷朝聖。
景點資訊
林班道體驗工廠
地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-5號
電話：049-277-7462
時間：09:30-17:00（假日至18:00，週二公休）
地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷105號
電話：049-277-2873
時間：10:00-17:30（週二公休）
地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號（林班道池畔區）
電話：049-277-6471（開放一個月內預約）
時間：10:00-17:00（週二公休）
地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷127號
電話：049-277-2982
時間：09:00-17:00
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