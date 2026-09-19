「巨型壺裡狗」現身台中！臺中國家歌劇院10週年生日月開跑　3大限定任務搶好禮

臺中國家歌劇院迎來10歲生日，近期廣場驚喜出現超大型「壺裡狗」，毛茸茸的灰色身影成為最新打卡亮點，吸引民眾拍照留念。這隻可愛角色正是歌劇院10週年吉祥物「壺裡狗」，隨著10週年倒數正式亮相，接下來還將不定期以各種意想不到的方式出現在歌劇院，邀請大家一起捕捉牠的身影。

圖／取自臺中國家歌劇院粉絲專頁

「壺裡狗」的誕生，其實早已藏在歌劇院裡。歌劇院表示，外牆藏著一個小秘密，裡頭住著一隻灰色毛茸茸的狗狗，平時最喜歡躲在建築外牆裡，直到10週年起跑倒數，這個秘密才正式揭曉。如今壺裡狗終於走出「家門」，從原本躲在歌劇院外牆的小夥伴，變身成為10週年限定吉祥物。

圖／取自臺中國家歌劇院粉絲專頁

圖／取自臺中國家歌劇院粉絲專頁

配合10週年生日月，歌劇院9月也推出3項生日任務。即日起至30日可參加「狗然入鏡」，只要與任一隻壺裡狗合影，分享到社群並標註歌劇院，再寫下「歌劇院10週年生日快樂！」，到1樓綜合服務台出示分享畫面，即可兌換10週年限定壺裡狗刺繡貼1個，每日數量有限，送完為止。

圖／取自臺中國家歌劇院粉絲專頁

另外，「壺裡狗信箱」活動一路進行至11月1日，民眾可線上留言與壺裡狗互動，就有機會抽中壺裡狗絨毛娃娃；9月1日至30日到1樓NTT GIFT SHOP消費滿500元，則可獲得壺裡狗貼紙1張。隨著10週年生日月展開，巨大壺裡狗已經先在歌劇院廣場現身，想捕捉這隻新吉祥物的身影，不妨趁9月到臺中國家歌劇院走走，順便解鎖生日限定好禮。

圖／取自臺中國家歌劇院粉絲專頁

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