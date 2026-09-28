台中住宿推薦｜誠星青年旅館開箱，免費打匹克球、豪華雙人房、天臺小酒館

如果這趟想把勤美草悟道、審計新村、國美館一帶排進行程，其實住在勤美周邊更方便！這次小編入住位在勤美誠品綠園道樓上的「誠星青年旅館 Star Hostel Taichung Parklane」，原本以為青年旅館就是簡單睡一晚，沒想到從充滿綠意的公共空間、獨立雙人房，到頂樓匹克球場、天臺小酒館通通有，住客甚至還能免費體驗現在超夯的匹克球。

台中住宿｜誠星青年旅館

誠星青年旅館：住進勤美誠品樓上，大片綠意與城市景觀一次收

這次來台中入住的誠星青年旅館，就位在勤美誠品綠園道樓上。對想玩勤美、草悟道一帶的人來說，位置很方便，從旅館下樓就能直接接著逛街、吃東西或散步，不用再特別安排一段交通時間。

圖/誠星青年旅館官網

一走進旅館，第一個讓小編嚇到的就是這裡完全不是印象中傳統青年旅館的樣子。大量木質元素、植栽和自然採光放進空間裡，大片落地窗外則是台中市區景觀，整體氛圍更像一間藏在城市高樓裡的空中綠洲。 誠星除了大家熟悉的背包房，也有獨立套房等不同住宿選擇，所以不論是一個人旅行、朋友出遊，或兩個人想要有自己的住宿空間，都能依需求選擇房型。這次我們更直接入住豪華雙人房，也讓我發現原來青年旅館可以住得比想像中舒服很多。

地址：台中市西區公益路68號15樓

電話：04-2321-9696

入住時間：15:00

退房時間：11:00

誠星青年旅館｜PiCKLE&CHiLL 匹克球場

PiCKLE&CHiLL：住青年旅館還能免費打匹克球，高空球場超特別

這次入住最讓小編意外的設施，就是旅館頂樓竟然可以「打匹克球」！誠星與勤美草悟合作打造「PiCKLE&CHiLL」，把戶外天臺變成城市裡少見的高空匹克球場，一旁就是台中市區景色，這裡的場地本身就很有特色。

圖/誠星青年旅館官網

而且誠星住客還有專屬福利，只要在住客體驗時段到櫃檯押證件登記，就能免費體驗匹克球，現場也有提供數量有限的球具可以借用。就算跟小編一樣不是匹克球高手，也可以抱著來玩的心情體驗看看，和朋友一起來更有趣。 打完球後不用特別跑回其他地方休息，旁邊就是旅館的公共空間和 Star Café，直接把「運動＋住宿＋社交」串在一起。以前住青年旅館可能只是找地方睡覺，這次反而覺得光待在旅館裡就有不少事情可以做。

圖/誠星青年旅館官網

地點：誠星青年旅館15樓戶外天臺

住客體驗：每日10:00–15:00可至櫃檯押證件登記免費體驗

球具：現場提供借用，數量有限

戶外場地實際開放狀況依天候與現場公告為準

誠星青年旅館｜公共空間

公共空間：大片落地窗引進自然光，待在旅館也能好好放空

如果聽到「青年旅館」就立刻想到上下舖，這次入住的房型可能會讓你改觀。小編這次直接入住豪華雙人房，進門就是一張大床，而且房內有自己的獨立衛浴，不需要像背包房一樣和其他旅客共用。

圖/IG@starhostel_parklane

房間整體延續誠星簡約、自然的設計風格，沒有塞進太多複雜裝飾，住起來反而很舒服。誠星官方公開資訊也顯示，館內除了背包房之外，另有天井套房與不同類型的獨立套房，其中獨立套房皆設有私人衛浴，部分房型還能欣賞台中城市景觀。 這次最喜歡的還是窗外景色。白天可以看到草悟道周邊的城市風景，到了晚上燈光亮起後，又換成另一種氛圍。尤其前面剛打完匹克球，再回到自己的房間洗澡休息，整個節奏真的很舒服。 如果兩個人來台中玩，又想體驗青年旅館的公共空間和交流感，但還是希望保有自己的房間與衛浴，獨立雙人房就是很剛好的選擇。

誠星青年旅館｜豪華雙人房

豪華雙人房：不只有背包房，大床、獨立衛浴與城市景觀通通有

如果聽到「青年旅館」就立刻想到上下舖，這次入住的房型可能會讓你改觀。小編這次直接入住豪華雙人房，進門就是一張大床，而且房內有自己的獨立衛浴，不需要像背包房一樣和其他旅客共用。

圖/誠星青年旅館官網

房間整體延續誠星簡約、自然的設計風格，沒有塞進太多複雜裝飾，住起來反而很舒服。誠星官方公開資訊也顯示，館內除了背包房之外，另有天井套房與不同類型的獨立套房，其中獨立套房皆設有私人衛浴，部分房型還能欣賞台中城市景觀。 這次最喜歡的還是窗外景色。白天可以看到草悟道周邊的城市風景，到了晚上燈光亮起後，又換成另一種氛圍。尤其前面剛打完匹克球，再回到自己的房間洗澡休息，整個節奏真的很舒服。 如果兩個人來台中玩，又想體驗青年旅館的公共空間和交流感，但還是希望保有自己的房間與衛浴，獨立雙人房就是很剛好的選擇。

圖/誠星青年旅館官網

誠星青年旅館｜Star Café 誠星天臺小酒館

天臺小酒館：不用離開旅館，直接在台中夜景旁喝一杯

到了晚上，小編沒有特別離開旅館跑行程，因為頂樓本身就有「Star Café 誠星天臺小酒館」。這是一座位在15樓戶外天臺的酒吧空間，可以一邊吹風、一邊看著台中的城市夜景喝杯調酒。Star Café 有提供精調飲品、生啤酒與客製調酒服務，除了喝酒之外，也可以搭配餐點。最有趣的是，白天剛剛打匹克球的戶外空間，到了晚上又完全換了一種氣氛，從運動場直接變成適合聊天、微醺的城市天臺。

圖/ReadyGo、誠星青年旅館官網

如果跟朋友一起入住，小編很推薦把晚上留一點時間給這裡。不用再查哪間酒吧離飯店比較近，也不用喝完之後想著怎麼回住宿，喝完直接回房間休息，這點真的很方便。而且Star Café並不是只有房客才能來，官方資訊顯示非住客也能使用，只要依現場消費規範入場即可。因此如果沒有住宿，但剛好在勤美附近逛街，也可以另外安排來這裡看看夜景、喝一杯。

地點：誠星青年旅館15樓頂層

營業時間：週三至週日 17:00–00:30

電話：04-2321-9656

非住客亦可使用，相關低消及預約規範以官方最新公告為準

誠星青年旅館｜早餐

誠星早餐：睡醒不用找早餐，中西式料理直接開吃

在天臺小酒館結束一天後，隔天早上也不用急著跑出去找早餐。小編這次直接留在旅館裡吃早餐，餐檯上準備了中西式料理，可以依自己的習慣搭配。

圖/ReadyGo

小編自己很喜歡這種睡醒後不用立刻開始趕行程的感覺，尤其前一天已經從匹克球一路玩到晚上，隔天慢慢吃完早餐，再回房間整理行李，整趟住宿體驗會完整很多。 台中市觀旅局目前公開資訊顯示，誠星早餐供應時間為08:00至10:00；實際供應方式、內容仍建議依入住當日旅館公告為準。

誠星青年旅館常見問題

誠星青年旅館有停車場嗎？住宿有停車優惠嗎？

有。旅館與勤美誠品綠園道共用停車場，住客目前享有每晚250元的停車優惠，從入住起至隔日中午12點前可不限次數進出。不過假日遇到勤美周邊人潮較多時，停車場仍可能進行車流管制，並不保證一定有車位。

誠星青年旅館有提供洗衣機和烘衣機嗎？

有。館內戶外洗衣間設有洗衣機及烘衣機，開放時間為07:00～22:00。目前洗衣機每次80元，烘衣機每6分鐘10元，如果安排多天台中旅行或長途旅行，中途洗衣服相當方便。

誠星青年旅館有提供牙刷、牙膏和浴巾嗎？

淋浴空間有提供沐浴乳、洗髮乳及潤髮乳，不過因應環保政策，部分一次性備品並不會直接放在房內。牙刷、牙膏與浴巾可於館內另外取得或購買，建議習慣使用個人備品的旅客自行攜帶。

未滿18歲可以自己入住誠星青年旅館嗎？

未滿18歲的旅客不能單獨入住宿舍房或雅房。如果要入住套房，也必須至少有一名成年人全程陪同，因此未成年旅客訂房前要特別留意入住規定。

延伸閱讀 >>台中住宿推薦｜精選台中洲際棒球場周邊住宿，看演唱會看球賽、逢甲夜市吃美食一次完成！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」