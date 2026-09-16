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南投免費秋景＋1！雙十吊橋下「甜根子草」搖曳 銀白花海一路拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：南投縣政府FB
▲圖片來源：南投縣政府FB


時序進入九月，有「秋芒」之稱的甜根子草也開始為南投換上秋日風景！來到草屯的雙十吊橋，橋下大片甜根子草正逐漸抽穗轉白，沿著河床形成自然的銀白草原。尤其微風吹過時，柔軟花穗一波波隨風擺動，在陽光照射下更顯輕盈，是一年之中相當具有季節感的限定景色。


▲圖片來源：南投縣政府FB
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銀白草浪＋九九峰　隨手一拍就是南投秋景

雙十吊橋甜根子草的一大特色，就是能把南投代表性的「九九峰」一起拍進畫面。從橋上向外望去，近處是沿著河岸生長的大片甜根子草，遠方則由九九峰層層山巒接手，形成從草原一路延伸至山景的遼闊視野。若遇上藍天好天氣，更能拍出層次分明的南投秋日風景。


▲圖片來源：南投縣政府FB
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抬頭還有驚喜！九九峰氦氣球有機會現身

來到雙十吊橋別只顧著低頭拍甜根子草，記得偶爾抬頭看看天空！由於附近就是九九峰氦氣球樂園，若碰上氦氣球升空時段與適合飛行的天候條件，從雙十吊橋周邊便有機會遠遠看見巨大氦氣球緩緩升上天空。一邊是地面搖曳的銀白草浪，一邊是漂浮空中的氦氣球，再加上九九峰當背景，也讓這處秋景多了一個特別的拍攝亮點。


▲圖片來源：南投縣政府FB
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順遊九九峰、鳥嘴潭　串成草屯秋日一日遊

如果專程來追甜根子草，也可以順勢安排一趟草屯小旅行。白天先前往九九峰氦氣球樂園感受高空視野，再到鳥嘴潭人工湖欣賞山水景致，傍晚則前往雙十吊橋散步賞甜根子草。不同時間的光線會讓銀白草穗呈現不同質感，尤其接近傍晚時更有柔和的秋日氛圍，一次收集草原、山景與湖景。


▲圖片來源：南投縣政府FB
▲圖片來源：南投縣政府FB


【草屯雙冬雙十吊橋甜根子草】

觀賞期間：約9月起陸續進入觀賞期

景點地點：南投縣草屯鎮雙冬地區雙十吊橋周邊


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>南投人熟悉地標華麗蛻變！大時鐘圓環動線全面重新設計！

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一個負責浪漫、一個負責夢幻！九月來到草屯雙十吊橋，腳下是逐漸轉白的甜根子草，抬頭則有機會巧遇九九峰氦氣球升空，遠方再以九九峰山景收尾，三種景色疊在同一幅畫面裡。尤其微風吹過時，整片甜根子草像銀白色波浪般擺動，完全就是秋天才看得到的限定畫面。

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