台中好湯溫泉季起跑！串聯四大溫泉區 享美食、泡好湯、抽日本機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026台中好湯溫泉季」活動期間09/04-10/31，今年以「溫泉、自然、音樂」為主軸，串聯谷關、大坑、烏日及東勢四大溫泉地區，推出「好湯音樂會暨部落市集」、「四區限量好湯體驗活動」、「指定貼文留言抽機票大獎」及「湯旅限定好湯優惠甜甜價」四大系列活動，融合音樂、市集、美食、手作、溫泉優惠及拍照留言抽大獎等，讓旅客暢遊台中、樂享好湯，體驗「吃、玩、泡、抽」多重樂趣。

▲大坑溫泉。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）局長陳美秀表示，台中四大溫泉區各具特色，想親近山林，可到「谷關」享受群山環繞的暖湯；親子同行，可前往「東勢」泡湯、漫步林場，享受森林遊憩樂趣；「烏日」鄰近高鐵及交通樞紐，適合安排輕鬆便捷的溫泉小旅行；「大坑」則可串聯登山步道與市區景點，白天健行、傍晚泡湯，享受悠閒慢活時光。「2026台中好湯溫泉季」將於四大溫泉區接力登場，邀請全國旅客秋日來台中泡好湯、賞美景、聽音樂、享美食，感受山林、親子、都會與休閒等多元旅遊魅力，來趟療癒身心的台中溫泉小旅行。

「2026台中好湯溫泉季」主活動「好湯音樂會暨部落市集」將於09/19於和平區「谷關溫泉廣場」熱鬧登場，安排在地表演團體、嘻哈樂團及街頭藝人接力演出，並集結15個在地農特產品及特色美食攤位，更準備限量烤大豬供遊客免費品嚐及好湯御守手作體驗，活動現場完成指定打卡任務並下載「大玩台中 APP」，即可兌換限量市集折價券及泡湯券。溫泉季期間，前往合作溫泉旅宿完成拍照任務，並至指定貼文留言，即有機會抽中「台中－日本名古屋」雙人來回機票大奬。歡迎來谷關聽音樂、逛市集、嚐美食、泡好湯，感受山林溫泉與原鄉文化的多元魅力。

▲東勢溫泉。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，除了谷關溫泉區主活動外，大坑、烏日及東勢三大溫泉區也將接力推出特色體驗活動。首場已於09/12在大坑「台中日光溫泉會館」舉辦「浴見美好－浴衣體驗日」，邀請遊客換上浴衣漫遊園區，搭配日式點心及溫泉體驗，享受悠閒愜意的泡湯時光。10/03於烏日「清新溫泉飯店」推出「池畔療癒瑜伽」，結合溫泉暖意與舒緩伸展，引導大家放鬆身心。10/17則於「東勢林場」壓軸登場「森湯音樂會」，融合森林景觀、音樂演出及野餐氛圍，一同來感受台中四大溫泉區各具特色的自然景致與泡湯魅力。各場次均推出限量體驗名額，採預約報名制，民眾可把握機會上網搶先卡位。

▲烏日溫泉。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局補充，活動期間市府攜手溫泉業者推出住宿、泡湯及餐飲優惠。另交通部觀光署自09/01起推出平日住宿獎助，符合獎助規定並入住參與活動的合法旅宿，於一般地區連續住宿2晚，每人最高可折抵2,000元，市府亦有加碼抽「週週住台中、度假一整年」活動，還有逾百家業者提供國旅住宿優惠方案。歡迎把握「溫泉季活動」及「平日住宿獎助」等多重好康，安排一趟「白天暢遊、夜晚泡湯、住宿享優惠」的台中溫泉療癒之旅。更多活動訊息及優惠方案，請參閱「大玩台中」臉書粉絲專頁及台中觀光旅遊網「2026台中好湯溫泉季」活動網頁。

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