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台中海線居然有超級古早味的「天然愛玉冰」！北部人熟悉的懷舊味道，還有仙草冰也超推薦

美食佳堯／ 文、圖／ShengYao

udn走跳美食／ShengYao

沒想到在海線居然也能喝到北部懷舊老味道的愛玉冰，這家”懷念仙草冰”本來是賣古早味仙草冰，最近新推出了愛玉冰，他們的愛玉是自己用手搓洗出來的，不加檸檬，只有加特製的糖水，喝起來完全就是那種古早味的愛玉冰，身為一個中漂的北部人真的超感動，以後不用再特地去北部買了。

“懷念仙草冰”就開在四平街上，斜對面是有名的一品堂中醫診所，這邊不好停車，可能要停到光田醫院對面的停車場。

店家初期只有賣仙草冰和仙草甘茶，現在多了冬瓜系列、綠豆系列，還有最新推出的愛玉冰，另外冬天也有紅豆湯和燒仙草。

除了一些飲品是固定甜度的，其他都可以自由調整，冰塊也是。

愛玉冰和仙草冰一樣都是裝在透明壓克力桶內，蓋子掀開感覺就像游泳池一樣，好有趣XD。

補愛玉、仙草的過程超療癒。

他們家的愛玉是純天然的，是用人工手搓洗愛玉子洗出來的，老闆怕我不信還帶我去看他們的愛玉種子。

就連糖水也是自製的喔，而且愛玉和仙草所用的糖水不同，十分用心。

店家飲料都裝超級滿，應該有9.5分滿，吸管戳下去都好怕噴出來～～～哈。

喝之前記得要先搖一搖喔，糖水才會均勻。

懷念愛玉冰 $55

愛玉是切成長條狀，滑溜溜入口即化，完全是純天然愛玉才有的那種口感，沒有加檸檬但是糖水帶有類似檸檬的香氣，只差在沒有檸檬酸味而已，一開始喝感覺好像少一味，但是多喝幾口後反而喜歡上這種古早糖水味的愛玉冰，如果還是喜歡有檸檬酸味的也可以買回去自己擠幾滴檸檬汁喔。

懷念仙草冰 $45

沒喝過店家的仙草冰的一定要喝看看，仙草是特別的細條狀，不像那種顆粒狀仙草需要咀嚼，可以直接就當作飲料喝，甜度方面個人建議點半糖甚至全糖，因為他們仙草冰的糖沒有很甜，大概是一般手搖飲料店的半糖左右，反之想要仙草味道重一點的有點甘苦味的，那就點微糖或無糖。

綠豆冰沙 $50

喜歡綠豆沙的也可以喝看看店家的綠豆冰沙，綠豆味道很濃郁，口感很濃稠帶有點嚼感，和一般那種很綿很沙的綠豆沙不太一樣，接受度就看各人喜好了。

在海線要找到賣天然的愛玉冰已經很難了，更別說這種不加檸檬的古早味的，另外他們的仙草冰也非常推薦，兩種都很消暑，絕對是夏天必喝的飲料，沒喝過的朋友可以去買來喝看看。

懷念仙草冰

地址：台中市沙鹿區四平街69號

電話：0900-220177

營業時間：11:00-20:00

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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