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藏身夜市、一週只賣兩天！台中超好吃「碳烤吐司」，木炭火爐現烤吐司、肉片就是美味保證

美食佳堯／ 文、圖／ShengYao

udn走跳美食／ShengYao

大雅雅潭夜市發現一攤好吃的碳烤吐司，這家”小毛碳烤吐司”才開兩三個月，因為一星期只賣兩天，所以應該很多人都不知道，他們家碳烤吐司的吐司真的是用木炭火爐烤的，還有肉片也是，推薦一定要點雙倍牛五花起司，大火烤過的牛五花搭配噴槍炙燒的起司，真的是邪惡又好吃，還有招牌後腿燒肉吐司也不錯，根本就是碳烤版的肉蛋吐司啊。

店家位在大雅雅潭夜市，雅潭夜市是大雅相當有規模的夜市，攤子據說超過80攤，吃的喝的玩的應有盡有，停車也算方便，前後面各有一個停車場。

小毛碳烤土司攤位置在靠近夜市前面入口處，從入口進去左轉，不到50尺就會看到他們了，店家一星期只有營業六日兩天，有時遇到下雨就不會出來賣了。

主打碳烤吐司和炸法式吐司，本來剛開幕時還有賣涼麵，但已經沒賣了，價格我覺得不貴耶，和早餐店會賣得價格差不多。

現場還有實物展示給大家看。

攤子後方有油炸鍋和一個木炭烤爐，他們吐司是真的用炭火爐烤的，最特別的是店家會把吐司用網狀烤肉架夾著烤，不像一般是直接放在鐵架上，給人感覺更加衛生。

肉片也是經由炭火燒烤的喔，還會烤到噴火XD。

餐點都是現做的，要有耐心等待喔。

炸法式吐司/綜合 $65

炸得金黃的蛋液吐司咬下去口感濕潤軟綿，綜合口味上面有煉乳和蜂蜜，蜂蜜用的是100%純正龍眼蜜，甜度我以為會很甜，實際上還好，想要甜一點或不要太甜的都可以跟店家說喔。

招牌後腿燒肉吐司 $70

吐司一共有兩片，碳火烤過後帶有焦香味，裡面夾了兩塊燒肉、煎蛋和黃瓜絲，整個組合搭配就有點類似碳烤的肉蛋吐司，然後我必須稱讚他們的燒肉，不是那種薄里肌肉，而是有厚度的，烤過後真的好香好好吃，大推。

雙倍牛五花起司 $110

牛五花上面蓋滿了炙燒乳酪絲，底下還有個煎蛋，用料非常豐富，看起來也超誘人。

大火烤過的牛五花搭配噴槍炙燒的起司，這個組合實在有夠邪惡，一口咬下去，牛肉的油脂鮮味與起司的濃郁鹹香在嘴裡整個爆擊開來，好吃到差點原地升天XD，小小可惜的是我們拍照放了一會，如果是剛做好的起司拉起來會牽絲，而且熱熱的會更好吃。

店家每當烤完都會用刷子清除爐網的焦炭，包含烤肉架也是，清潔這方面做得真的很到位。

這天有微微下雨，夜市攤販感覺少了很多，有機會還要再來逛逛。

沒想到在夜市也能吃到這麼好吃的碳烤土司，店家東西用料真的很實在，價格也很合理，再加上那注重衛生的專業態度，實在是很值得推薦的啊，有機會來雅潭夜市的話千萬不要錯過這間”小毛碳烤土司”喔。

小毛碳烤土司

地址：台中市大雅區雅潭路四段311號(大雅夜市)

電話：0953-760412

營業時間：星期六日17:00-23:00

收費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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