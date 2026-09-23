連韓國人回國前都特地來吃！台中海線傳奇韓式料理 回歸單點模式、低消只要168元

說到海線最厲害的韓國料理，這間由韓國人開的”韓鍋庄”絕對是坐二望一，店家從小小鐵皮屋開始，一路到自己蓋一間餐廳，堪稱是海線韓式料理的傳奇，店內餐點豐富多樣，包含各式鍋物、炸醬麵、糖醋肉、韓式炸雞、水冷麵⋯⋯等，一般韓式料理有的，這邊幾乎都吃得到，之前他們本來是吃到飽模式，現在又改回單點了，另外有多了幾個特色套餐，價錢一樣不貴，低消一個人168元，內用還有白飯、飲料和冰淇淋無限供應。

“韓鍋庄”位置在大智路二段，斜對面就是台中港酒店，店家前面小空地可以停車，外面路邊也有劃線汽車格，另外台中港酒店旁邊還有停車場，停車非常方便。

一樓是廚房和櫃檯，座位只有兩桌，用餐區主要是在二樓，用餐區分成兩邊，座位有雙人、四人到六人桌，也能自行併桌，環境乾淨明亮，音樂放的也都是韓國歌曲，氣氛感覺很不錯。

9/7開始自助吧只會剩白飯飲料和冰淇淋。

新菜單回歸到之前，以單點為主，另外有多了幾個特色套餐，價錢一樣不貴，低消一個人168元，有加收10%清潔費。

我們這次點的是店家的三個新套餐，布帳馬車套餐、韓式中華料理套餐、肉包冷麵套餐。

布帳馬車套餐 $369

紫菜飯捲＋辣炒年糕＋酥炸紫菜冬粉捲＋魚板湯，份量十足的單人套餐（兩人吃可能也可以）。

鮪魚飯捲

飯捲是這次新推出的，有紫菜飯捲、燒肉飯捲、鮪魚飯捲三種，套餐是紫菜飯捲，可以補差價更換別種飯捲。

韓鍋庄的飯捲不算很大塊，但足足有12塊，算是量多取勝，內餡有鮪魚、蟹肉棒、瓢瓜、小黃瓜、蛋絲…等好幾樣東西，口感很豐富，吃起來很清爽。

酥炸紫菜冬粉捲

韓國很常見的小吃，紫菜外皮炸得微微酥脆，裏頭粉絲QQ的，整個口感很有層次，因為紫菜的關係，單吃就會有味道，不過如果能還有辣醬可以沾就更棒了。

奶油拉波奇

套餐原本是辣炒年糕，我們換成了我最愛的奶油拉波奇(奶油辣炒年糕)。

奶油拉波奇會附一份韓式拉麵，要先將拉麵加下去，攪拌後就可以吃了。

真的超推奶油拉波奇，加了奶油的辣醬，味道奶香奶香的非常討喜，年糕、魚板和拉麵裹滿濃稠醬汁後真的是有夠好吃啊，比起一般辣炒年糕多了拉麵，整個很有飽足感，我覺得當成主餐來吃都可以。

魚板湯

有兩串魚板，湯頭甘甜順口，剛好可以解辣炒年糕的膩，不錯。

韓式中華料理套餐 $369

炸醬麵+糖醋肉的經典組合。

炸醬麵

麵條是用韓國進口的中華麵，滑溜順口帶點嚼勁有點像烏龍麵，炸醬是店家特製的，甜度沒有像一些韓式炸醬麵那麼的甜，吃起來不會很容易膩，如果是討厭太甜的韓式炸醬麵，店家這個炸醬麵你一定會喜歡。

糖醋肉

吃炸醬麵當然少不了配糖醋肉，韓鍋庄的糖醋肉我超級推薦，長條狀的炸里肌肉，外皮粉裹得薄薄的，咬下去裏頭是紮紮實實的肉，糖醋醬已經事先淋上去，吃起來會有微微酸甜味，很好吃，不過如果能像以前那樣沾醬額外附就更好了，畢竟每個人口味不同，有些人喜歡沾很多醬一起吃。

肉包冷麵套餐 $249

燒肉/辣醬燒肉/醬燒雞肉/春川辣炒雞肉 四選一 + 水冷麵。

水冷麵

麵條很長，店家會問需不需要幫忙剪開，也可以自己剪。

麵條是正宗韓國的蕎麥麵，和日本那種日式蕎麥麵是截然不同的口感，我覺得有一點像是有嚼勁的冬粉，冷麵湯汁是用牛骨熬煮的湯，帶點微微鹹味很清爽，經過冰鎮後冰冰涼涼，和麵條搭配在一起吃非常爽口開胃，真的超適合夏天吃。

和韓國一樣會提供黃芥末和白醋讓你自行添加，吃重口味的可以加多一點，我看隔壁桌韓國客人都是加一大堆，超猛。

春川辣炒雞肉

燒肉/辣醬燒肉/醬燒雞肉/春川辣炒雞肉 四選一我們選了春川辣炒雞肉，份量還不少喔，辣醬味道甜甜辣辣的相當涮嘴，每一塊肉都徹底附著了辣醬，好好吃，辣度我覺得不會很辣，敢吃微辣的應該都能接受。

冰淇淋不知道是什麼牌子，這個海鹽檸檬口味的好好吃，味道像是日本那個檸檬鹽糖，一不小心就吃了四球。

店內有免費提供韓服穿搭體驗，可以穿著拍照打卡喔。

當天用餐隔壁桌是一桌韓國人，然後他們吃完了又來一桌也是韓國人，超扯，能那讓一堆韓國人特地來吃的，海線大概只有這間”韓鍋庄”了，餐點口味我覺得真的很不錯，也很道地，店家重新改為單點模式後對於一些小鳥胃的人來說應該很高興，畢竟不是每個人都有辦法吃吃到飽，anyway，喜歡韓式料理的朋友這間”韓鍋庄”真的推薦可以去吃看看。

地址：台中市梧棲區大智路二段279號

電話：(04)2657-0887

營業時間：平日11:00-14:00、17:00-21:00/星期六日11:00-21:00

付費方式：現金

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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