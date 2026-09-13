南投埔里最新迷你財神廟！「懸空神轎造型、天花板 1700 張百元新鈔」免門票參觀

南投埔里最新地標！全台最迷你的財神廟。《大黑松小倆口-元首館》一直以來都是熱門的旅遊景點，全台唯一以元首為概念的主題館，映入眼簾的是巨型3D西洋棋、歐式城堡，讓人超有記憶點！於2016年間打造出【月老教堂】，後來經過重新整修後，正式改名為【魔法月老】，讓人耳目一新。接著於 2026 年初全新完工的《旺來財神廟》，堪稱全台最迷你的財神廟，最大特色是懸空神轎造型財神廟，財神神尊採用 99.9% 貼金工法，廟內天花板更是鋪滿 1700 張百元新鈔，埔里最新地標，財氣十足！

元首館旺來財神廟

地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號（元首館旁）

電話：0989 360 168

營業時間：09:00-17:00（假日到17:30）

公休日：無

門票：免費參觀

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元首館旺來財神廟交通方式

前往元首館旺來財神廟交通非常方便。

◼︎自行開車：國道 6 號下「愛蘭交流道」，下交流道後約 1 分鐘即可抵達。

◼︎大眾運輸：搭乘火車於「台中火車站」下，或搭乘高鐵於「台中高鐵站」下，再轉乘「南投客運 6670 台灣好行日月潭線」或「全航客運 6268」前往。

元首館旺來財神廟停車資訊

元首館旺來財神廟設有專屬免費停車場，亦或停在元首館的停車場再慢慢逛過來也可以。

元首館旺來財神廟地圖導覽

元首館腹地相當大，看得出來都有在推陳出新，讓遊客每次來都有耳目一新的感覺。旺來財神廟就在「魔法月老教堂」旁邊，可以順遊踩點，再加上元首館，預計可以待大約 1-2 個小時以上。

元首館旺來財神廟介紹

全台最迷你卻是含「金」量最高的財神廟《旺來財神廟》就在知名景點「元首館」旁，這座財神廟之所以懸空於此，據傳在地理風水上屬於「美人穴」，也是所謂的「寶地」，以神轎造型打造，廟宇雖然規模不大，但站在下面往上看也是很壯觀！可以從底下鑽過去，象徵鑽轎腳，洗去厄運、趨吉避凶。

神轎上最吸睛的莫過於頂端上那顆巨大的金鳳梨！鳳梨不只是裝飾，更象徵著中式吉祥的寓意，讓好運、財運滾滾而來～

財神廟的階梯也很有戲，每一階都有不同寓意，「步步高升」象徵事業與財富層層高升！

元首館財神廟被譽為「全台最迷你」的轎形財神廟，廟內空間當然有限，沒辦法太多人同時擠入，遇人多可能要分批參拜。財神爺兩側擺放埔里在地名師雕刻的「黑膽石太極」，摸這兩顆石頭也可以為自己招來好運，分為「摸文太極」（穩賺錢）、「摸武太極」（有賺錢），怪自己當時怎麼沒有多摸一點呢？

參拜完後，就可以敲響銅鑼，象徵「財路全開」、「銅鑼一響、黃金萬兩」，如果香油錢給很多，記得敲大聲一點 XD

這座元首館財神廟還有一大特色，內部天花板鋪滿近 1,700 張百元鈔票，洗金ㄟ喔！象徵滿天財氣，讓人眼睛為之一亮！來到這座財神廟別忘了抬頭看看天花板，看看能不能多吸一些財氣，將財氣吸回家。

除此之外，財神神尊更是採用 99.9% 貼金工法，金光閃閃的。

魔法月老

參拜完財神廟，別忘了後方的魔法月老（原月老教堂）僅在週六、週日開放！魔法月老跟以前來有點不太一樣，不只裝置改變了，就連建築顏色都悄悄漆成粉紫色，用色非常大膽鮮豔，好吸睛！

可惜平日來沒有開放，只有假日營業。沒辦法拍攝新的環境和裝置藝術給大家看。

不過沒關係，就用之前所拍攝的照片給大家參考。拖離不了與浪漫愛情相關的主題造景，不用說，裡頭超級好拍，會讓你手機、相機閃不停！（現況裝置可能有誤）

裡頭主要販售「大黑松小倆口」的禮品和甜點等週邊商品。也販售一些冰品和飲品等等，天氣炎熱，冰品相當受歡迎。

後方的月老教堂和之前別無二致，沒有太多的改變！戶外有夢幻不可或缺的南瓜馬車，每個女生心中都有公主夢，期待自己的王子騎著白馬來找尋自己（我的武安侯呢？逐玉中毒太深）

一旁還有元首館摩天輪造型裝置，也是很好拍的場所。

教堂前設置多個愛心顏色的座椅以及鐘塔，很難不被這股浪漫氣氛所感染。

長長的階梯，宛如是一座浪漫的結婚教堂，美麗的新娘子穿著禮服長紗，緩緩的走下來，讓親朋好友們見證幸福，真的好不浪漫呀～這裡好適合拍婚紗。

教堂內有貨真價實的月老神像在裡頭！還有許願樹、姻緣線、籤詩櫃、籤筒、祈福卡都有，而且參拜的流程上面也標示的一清二楚，大家可別求錯啦，不過看似傳統的月老廟，牆面上居然還有西方的文化結合，真是有趣！

元首館時常會有一些新的造景和變化，讓遊客來這裡都有煥然一新的感覺！全新的《旺來財神廟》和《魔法月老》，真是一個好拍又有趣的地方，來到南投遊玩，別錯過這麼可愛的景點。

地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號（元首館旁）

電話：0989 360 168

營業時間：09:00-17:00（假日到17:30）

公休日：無

門票：免費參觀

文章來源：蓉蓉牽手☜ㄩˇ你環遊世界 FB：蓉蓉牽手與你環遊世界

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