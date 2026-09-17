台中人私藏老店！不只招牌肉包，酥皮蛋餅、小籠包也是人氣必點

udn走跳美食／糖糖's 享食生活

台中東區隱藏著不少厲害老店，這間「高家肉包」就是其中之一，雖然店名叫高家肉包、招牌也寫著肉包，但內行人來到這裡，桌上幾乎都必點一份煎到金黃酥脆的「酥皮蛋餅」；除此之外，還有那顆顆飽滿、太晚來就容易撲空的限量小籠包，常常一早出爐就被熟客秒殺，是許多在地人從小吃到大的經典早點。

高家肉包在哪裡？力行國小對面的老字號早餐店

高家肉包位在台中東區進化路上，就在力行國小的對面，醒目的紅色招牌寫著肉包、蛋餅、小籠包與餛飩湯，不只當地人，也不少外地客慕名而來。

高家肉包菜單

高家肉包販售的品項簡單且價格親民，從人氣必點的酥皮蛋餅、小籠包到經典肉包，還有熱騰騰的餛飩湯。

高家肉包店內環境與座位區

高家肉包的內用空間呈現出樸實的在地小吃店風格，店內環境乾淨簡單、採光明亮，整體氛圍相當溫馨有人情味。

站在煎台旁就能看到誘人的現煎蛋餅在鍋中滋滋作響，餅皮在油煎之下呈現金黃酥脆的誘人色澤，口感外酥內軟，難怪雖然店名叫肉包，大家來這裡卻更推這道人氣必點的酥皮蛋餅。

蛋餅 45元

店裡的蛋餅口味只賣經典的原味蛋餅，透過半煎半炸的方式，將外皮煎至金黃酥脆，看起來非常誘人。

外皮酥脆，吃起來不會有油耗味，內層麵皮軟Q帶迷人蛋香，搭配特製醬汁，多了迷人鹹香，不過淋上醬汁一上桌要趕快吃，不然皮很容易就軟掉。

肉包 35元

現蒸出爐的手工肉包外皮帶有淡淡的麵香且口感香Q，包子個頭還不小，拿起來沉甸甸的。

剝開來看裡頭的肉餡非常紮實，除了飽滿的豬肉餡外，還加入了滿滿清脆的筍丁，整體吃起來層次更加豐富。

小籠包 70元

這裡的小籠包外觀看起來就像是迷你版的肉包，不過內餡與肉包有些許不同。

裡頭沒有加入筍丁，所以豬肉的鮮甜味更加明顯，吃起來還多了迷人的青蔥香氣，口感紮實又多汁，難怪許多老饕都會特別交代要趁早來買，太晚來真的會吃不到！

高家肉包除了招牌肉包外，糖糖更推他們家的小籠包，晚來還吃不到！還有酥皮蛋餅，外皮金黃酥脆，蛋香迷人，來到東區吃早餐，這間高家肉包一定要來試試。

高家肉包

電話：04-23602772

地址：台中市東區進化路230-4號

時間：06:00~11:00；週一店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」