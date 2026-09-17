快訊

載板缺貨風暴才剛開始 外資高喊快「買」這二檔ABF載板廠

屋主看監視器傻眼 民宅起火卻發現「員警偷拿現金」遭記大過調職

台中人私藏老店！不只招牌肉包，酥皮蛋餅、小籠包也是人氣必點

糖糖's 享食生活／ 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖's 享食生活

台中東區隱藏著不少厲害老店，這間「高家肉包」就是其中之一，雖然店名叫高家肉包、招牌也寫著肉包，但內行人來到這裡，桌上幾乎都必點一份煎到金黃酥脆的「酥皮蛋餅」；除此之外，還有那顆顆飽滿、太晚來就容易撲空的限量小籠包，常常一早出爐就被熟客秒殺，是許多在地人從小吃到大的經典早點。

高家肉包在哪裡？力行國小對面的老字號早餐

高家肉包位在台中東區進化路上，就在力行國小的對面，醒目的紅色招牌寫著肉包、蛋餅、小籠包與餛飩湯，不只當地人，也不少外地客慕名而來。

高家肉包菜單

高家肉包販售的品項簡單且價格親民，從人氣必點的酥皮蛋餅、小籠包到經典肉包，還有熱騰騰的餛飩湯。

高家肉包店內環境與座位區

高家肉包的內用空間呈現出樸實的在地小吃店風格，店內環境乾淨簡單、採光明亮，整體氛圍相當溫馨有人情味。

站在煎台旁就能看到誘人的現煎蛋餅在鍋中滋滋作響，餅皮在油煎之下呈現金黃酥脆的誘人色澤，口感外酥內軟，難怪雖然店名叫肉包，大家來這裡卻更推這道人氣必點的酥皮蛋餅。

蛋餅 45元

店裡的蛋餅口味只賣經典的原味蛋餅，透過半煎半炸的方式，將外皮煎至金黃酥脆，看起來非常誘人。

外皮酥脆，吃起來不會有油耗味，內層麵皮軟Q帶迷人蛋香，搭配特製醬汁，多了迷人鹹香，不過淋上醬汁一上桌要趕快吃，不然皮很容易就軟掉。

肉包 35元

現蒸出爐的手工肉包外皮帶有淡淡的麵香且口感香Q，包子個頭還不小，拿起來沉甸甸的。

剝開來看裡頭的肉餡非常紮實，除了飽滿的豬肉餡外，還加入了滿滿清脆的筍丁，整體吃起來層次更加豐富。

小籠包 70元

這裡的小籠包外觀看起來就像是迷你版的肉包，不過內餡與肉包有些許不同。

裡頭沒有加入筍丁，所以豬肉的鮮甜味更加明顯，吃起來還多了迷人的青蔥香氣，口感紮實又多汁，難怪許多老饕都會特別交代要趁早來買，太晚來真的會吃不到！

高家肉包除了招牌肉包外，糖糖更推他們家的小籠包，晚來還吃不到！還有酥皮蛋餅，外皮金黃酥脆，蛋香迷人，來到東區吃早餐，這間高家肉包一定要來試試。

高家肉包

電話：04-23602772

地址：台中市東區進化路230-4號

時間：06:00~11:00；週一店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

小籠包 老店 必點 走跳美食 早餐

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

台中人私藏老店！不只招牌肉包，酥皮蛋餅、小籠包也是人氣必點

udn走跳美食／糖糖's 享食生活 台中東區隱藏著不少厲害老店，這間「高家肉包」就是其中之一，雖然店名叫高家肉包、...

旗艦店也要收了！台北狐獴主題餐廳「75度獴」月底熄燈 網不捨「痛失療癒愛店」

狐獴主題餐廳畢業了！「75度獴」無預警宣布月底熄燈，引發網友不捨「怎麼那麼突然」、「你們不論服務和餐點都是最top的」。

抗通膨神店！屏東車站「平價牛排」170元起吃到飽、免服務費 暢吃自助吧+鐵板麵無限續

170元吃到飽！屏東車站美食陣容+1，百元「平價牛排」進駐，170元即可享用排餐和自助吧，還不收服務費，實打實的200元有找。

台南街頭多了一顆「大心」！北區老榕修剪成「愛心樹」，意外爆紅成新打卡地標

台南北區和緯路一段約80年老榕樹修剪後呈愛心輪廓，照片在社群流傳吸引民眾拍照，成為大興里新打卡地標。

捷運旁就有秋日花海！圓山站台灣欒樹盛開 黃花飄落超浪漫

有「四色樹」之稱的台灣欒樹，又到了展現一年之中最繽紛色彩的季節！台北圓山站及花博公園周邊的台灣欒樹，目前已陸續從翠綠轉為金黃，枝頭冒出一串串細緻小黃花；接下來隨著花朵凋謝、紅褐色蒴果登場，整片樹冠還會出現黃、紅、綠交錯的豐富色彩。

世界無車日新北市祭優惠！三鶯線、淡海及安坑輕軌、雙北公車免費搭

響應9月22日「世界無車日」，新北市政府舉辦「922世界無車日活動記者會」，宣布今年擴大推出綠色交通優惠，9月19~22日新北捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌免費搭乘，9月22日雙北市區公車也同步免費搭；9月21、22日更結合新北市民廣場亞運棒球直播應援活動推出「新北 Coffee Day」，民眾搭乘大眾運輸拍照上傳Facebook、IG分享，即可兌換咖啡券，限量2,000張、送完為止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。