在台中就能吃到！東京米其林必比登7連霸 這碗「卡布奇諾」竟然是拉麵？創意泡沫系豚骨必吃

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什麼？這杯綿密細緻的「卡布奇諾」竟然是一碗拉麵！來自日本東京、連續7年榮獲《東京米其林指南》必比登推介的「中華蕎麦三藤」，近期在台中誠品480重磅推出話題十足的「卡布奇諾拉麵」，這碗顛覆視覺與味蕾的創意泡沫系拉麵，不用飛日本，在台中就能輕鬆品嚐！

中華蕎麦三藤台中首間店在哪？隱身誠品480的美食街中

中華蕎麦三藤由知名餐飲「老井餐飲集團」獨家代理引進台中，全台首間店就選在台中誠品480的B1美食街，櫃位外觀以簡約俐落的日系木質調設計，搭配醒目的白色招牌與日式布幔，展現出低調質感的餐飲氛圍。

中華蕎麦三藤台中誠品480店菜單

卡布奇諾中華蕎麦拉麵 298元 + 溏心蛋 39元

這道話題十足的卡布奇諾中華蕎麦拉麵一上桌，真的讓人完全眼睛一亮！餐點的造型完全就是一杯放大版的卡布奇諾咖啡，細緻綿密的泡沫鋪在拉麵上方，精緻度破表。

特別的是，它的配料採獨立擺盤設計，讓顧客可以依照個人喜好自行添加。

一旁還附上香氣濃郁的松露牛肝菌醬，輕輕拌入碗中更能大幅提升整體湯頭的層次與香氣，帶來耳目一新的奢華吃法。

夾起麵條才知道驚喜不只外觀！這裡的麵條嚴選日本岩手縣產小麥製作，當筷子輕輕一撈，Q彈有勁的麵條完美包覆著細緻綿密的奶泡，入口滑順又帶有迷人的小麥香氣。

這碗拉麵的湯頭喝起來帶有濃郁的蕈菇濃湯風味，是以干貝、蛤蜊、雞骨及大量菇類熬煮而成的高湯為基底，並加入了奶油調味。

整體奶香十分濃厚，每一口都能感受到交織著迷人的蕈菇香氣，讓人一試成主顧，喜歡濃郁系湯拉麵的朋友可以試試。

松露奶油菌菇中華蕎麦拉麵 298元 + 溏心蛋 39元

另外一碗則點了店裡頭的超人氣招牌「松露奶油菌菇中華蕎麦拉麵」，一上桌就聞到迷人的松露香氣撲鼻而來。

碗中的叉燒肉主要採用低溫烹調手法製作，肉質呈現出誘人的粉嫩色澤，口感軟嫩不乾柴，吸附濃郁湯汁後格外美味。

麵體同樣嚴選日本岩手縣產小麥製作的職人蕎麥麵，口感彈牙，吸附濃郁湯汁後每一口都超滿足。

湯頭以雞肉與豬肉精心熬煮出濃郁的醇厚基底，並大手筆加入義大利松露與牛肝菌提味，香氣極為濃厚、風味層次豐富，難怪一推出就深受廣大拉麵饕客的喜愛。

想品嚐連續7年榮獲東京米其林必比登推介的「中華蕎麦三藤拉麵」，現在不用飛日本，在台中也能吃得到。糖糖特別推薦他們近期新推出的「卡布奇諾中華蕎麦拉麵」，不僅外觀吸睛、就像是一杯放大版的卡布奇諾，其湯頭更是濃郁迷人，完美交織著松露與奶油的迷人香氣，拉麵控們絕對要找機會去朝聖打卡！

中華蕎麦三藤拉麵 – 台中誠品480店

地址：台中市西屯區市政路480號（誠品480 B1F）

時間：11:00~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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