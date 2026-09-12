時代的眼淚！台中最後一間平價百貨即將全面熄燈 「四季百貨」最後出清促銷要追

東海商圈開業超過30年的「四季百貨東海店」將於10月4日結束營業，這不僅標誌著台中最後一間四季百貨正式走入歷史，也宣告陪伴許多在地人與東海大學學生度過青春歲月的平價百貨全面熄燈，成為許多人心中不捨的時代眼淚。

四季精品百貨東海店在哪裡？

四季精品百貨東海店位在台中市龍井區新興路，就在人氣義大利麵餐廳「亞丁尼義式美食」東海店的隔壁，鄰近東海大學與熱鬧的東海商圈。

走進四季精品百貨東海店，門市正舉辦超低價特賣會，一進門就能看到擺滿優惠商品的促銷花車，其中包含妮維雅密集修護乳液 125ml 等超低價商品只要 19元起。

店內的美妝保養品區也祭出超殺折扣，其中Gelres 全系列指甲油全面特價1折起（黃標價格為打折後價格），架上備有豐富的色號與多款美甲美學組合；此外，一旁的日系彩妝專區也同步推出全面特價2折起的優惠，吸引不少美妝控趁著結束營業前來挑選喜歡的眼影、刷具與彩妝小物。

走到B1樓層，這裡主要販售各式零食、食品、飲料與沖泡點心，現場同樣擺滿了特價促銷的花車與層架，像是經典的科學麵等箱裝泡麵祭出特惠價，還有堅果、蜜餞及各類餅乾點心，品項相當豐富。

來到2樓空間，這裡主要規劃為日常服飾、內著與文具辦公用品區，架上整齊陳列著各式女內褲、居家服飾與穿搭衣物。

另一側則設有文具辦公用品專區，從各式筆類、筆袋到學生日常所需的文具雜貨應有盡有，讓在地民眾與學生族能趁著熄燈前一次買齊需要的日常小物。

現場也設有文具出清專區，架上擺滿了各式筆類等特價商品，標示著文具出清銅板價10元起，且售出不退換貨，隨著結束營業倒數，許多文具用品與周邊小物正進行最後出清，喜歡尋寶的朋友不妨趁這段時間來逛逛。

隨著四季精品百貨東海店即將在10月4日結束營業，櫃檯也貼出了詳細的公告提醒大家把握最後的時間與權益：

社群團購取貨：配合關團時間，請於8/30前取貨完成

週四會員日、滿仟送佰：活動已至8/27結束

現金抵用券：100元現金抵用券與社群新客50元抵用券請於9/1前使用完畢，逾期將不得使用

會員紅利點數：特賣期間（9/2～10/4）恕不累積紅利點數，現有紅利點數請於10/4前使用完畢。

這間陪伴大家超過30年的在地回憶即將熄燈，還沒去逛過或是想趁最後特賣撿便宜的朋友，不妨把握最後這段時間前往巡店回顧。

四季精品百貨 東海店

電話：04-26330173

地址：台中市龍井區新興路17號

時間：11:00~22:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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