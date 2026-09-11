對身分證送牛排！ 台中超狂早午餐推「6個2」免費爽嗑2份牛排、中3個也有炸雞塊

圖／春三朝午提供

肉食控快把證件掏出來！坐落於逢甲商圈、在Google評論擁4000多則好評的熱門早午餐廳「春三朝午」，祭出超狂的證件優惠活動，只要你的身分證字號含有特定數字，就能免費把香煎牛排、經典雞塊端上桌。

圖／春三朝午提供

即日起至9月30日推出限時「牛排對對碰」趣味活動，完全以身分證字號中的數字「2」為準，不需連號、只要統計數量符合即可兌換相應好禮：

．集滿 3 個「2」：直接兌換「經典炸雞塊」1份。

．集滿 4 個（含以上）「2」：可兌換「單點香煎炙烤牛排」1份。

．集滿 6 個（含以上）「2」：豪邁免費送上「單點香煎炙烤牛排」2份。

若平時不吃牛肉，也能彈性選擇更換為「香麻嫩汁紙包雞」。

圖／春三朝午提供

想享受好康別忘了注意店家規則，每桌每點滿2份主餐即可使用1張證件兌換，點4份主餐可使用2張，每桌上限3張證件。

此外，活動限平日全天與假日晚餐時段內用（外帶不適用），用餐時需配合在Threads、IG或FB拍照打卡標註店家，並於結帳點餐前主動告知服務人員。

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