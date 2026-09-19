台中水蜜桃冰推薦｜3間脆友激推的台中冰店推薦！整顆水蜜桃、爆量水果山吃到爽

夏天就是要把握水蜜桃季大吃一波！這次小編直接整理出3間台中水蜜桃冰推薦，每一家端上桌都超有視覺衝擊，從滿滿新鮮水蜜桃堆成小山、紅心芭樂搭配草莓冰淇淋，到藏在黎明新村裡、充滿日式氛圍的季節限定刨冰，各有不同特色。

台中冰品推薦｜Tomotomo冰菓室

紅心芭樂＋滿滿水蜜桃，清爽水果系搭配超適合夏天

第一間來到最近討論度很高的「Tomotomo冰菓室」，水蜜桃冰一端上桌，第一個反應就是：哇！這個水果份量真的沒在客氣！整碗以紅心芭樂作為基底，上面鋪上滿滿水蜜桃，再放上一球草莓冰淇淋，粉嫩嫩的配色一眼就有滿滿夏天感。水蜜桃本身香甜多汁，搭配紅心芭樂後多了一股清爽的水果香氣，最後再挖一口草莓冰淇淋一起吃，酸甜感更加明顯。

圖/ReadyGo

小編很喜歡它不是一味追求甜度，而是利用不同水果堆疊出味道，吃到後面也不太容易覺得膩。店家的水果給得很有誠意，水蜜桃份量多到讓小編忍不住懷疑：「老闆這一碗真的有在賺錢嗎？」喜歡水果系冰品的人，這間可以先收！

Tomotomo冰菓室



地址：臺中市西區向上路一段17巷1弄1號



營業時間：12:00–19:00（週三、週四公休）

台中冰品推薦｜剛好冰果室

水蜜桃堆成一座山，最後再霸氣放上一整顆！

如果你追求的是「水蜜桃份量」，那剛好冰果室真的很難忽略。每年水蜜桃季一到，這裡的季節冰品都很有話題，實際看到端上桌的瞬間，也終於明白為什麼這麼多人專程來吃。滿滿水蜜桃直接堆成一座水果山，視覺效果已經很誇張，最後上面還要再放上一整顆水蜜桃，完全不打算低調！

圖/ReadyGo

讓小編印象深刻的還是水蜜桃本身，一口咬下果汁感非常明顯，香甜又多汁，搭配冰品一起入口更消暑。份量本身也很有存在感，如果平常很愛水蜜桃，吃完真的會有種今年的「水蜜桃自由」直接在這一碗實現的滿足感。

圖/ReadyGo

除了水蜜桃之外，剛好冰果室也會依照季節推出不同水果冰品，網路上不少人也提到水果的新鮮度與份量。想吃熱門季節限定口味的話，建議還是提早出發比較安心。

剛好冰果室



地址：臺中市北屯區昌平路一段31號



電話：04-2234-0431



營業時間：12:00–21:00（週二、週三公休）

台中冰品推薦｜花毛かき氷喫茶

黎明新村日系老屋吃刨冰，自製水蜜桃果醬＋果凍一次吃

最後一間來到藏在黎明新村巷弄裡的「花毛かき氷喫茶」。比起前兩間走豪邁水果路線，花毛給人的感覺更像是一間會出現在日本街角的小冰菓店。老屋改造的空間保留了安靜、悠閒的氣氛，走進來就很適合放慢步調。店家會隨著季節水果推出不同冰品，不少人就是為了期間限定口味專程前來。

這次當然是鎖定季節限定的水蜜桃冰！冰品淋上店家自家熬煮的水蜜桃果醬，再搭配水蜜桃果凍，除了新鮮水果本身的甜香之外，果醬與果凍也讓每一口多了不同口感。

圖/ReadyGo

小編覺得花毛最迷人的地方，就是從冰品到空間都有一種細膩的日式感。比起單純吃一碗消暑的剉冰，更像是特地安排一段午後時間，坐在老屋裡慢慢享受當季水果。如果喜歡日系咖啡廳、老宅與季節水果冰，這間很值得放進台中下午茶清單。

花毛かき氷喫茶



地址：臺中市南屯區干城街243巷4弄16號



電話：04-2251-1052



營業時間：13:00–17:00（週三公休）

台中水蜜桃冰半日遊行程表

時間 行程規劃 12:00 【Tomotomo冰菓室】第一站先吃紅心芭樂搭配水蜜桃與草莓冰淇淋，清爽開啟水蜜桃之旅。 13:30 【剛好冰果室】挑戰爆量水蜜桃冰，滿滿水果堆成小山，再用整顆水蜜桃收尾。 15:00 【黎明新村散步】走進安靜巷弄與老屋街區，拍拍照、散散步，休息一下再繼續吃。 16:00 【花毛かき氷喫茶】最後以日系老屋冰店收尾，品嚐季節限定水蜜桃冰與自製果醬、果凍。

台中水蜜桃冰常見問題

喜歡水蜜桃份量多，最推薦哪一間？

如果最在意水蜜桃的視覺與份量，可以優先考慮剛好冰果室，滿滿水蜜桃堆疊成山，上面還放上一整顆水蜜桃。

Tomotomo冰菓室的水果份量也相當有誠意，還能一次吃到水蜜桃、紅心芭樂與草莓冰淇淋。

哪一間台中冰店最適合拍照？

三間都很好拍，但風格不太一樣。

想拍浮誇系水果冰，可以選剛好冰果室；喜歡粉嫩水果感可以選Tomotomo冰菓室；如果偏愛日式老宅氛圍，花毛かき氷喫茶會更適合。

水蜜桃冰全年都吃得到嗎？

水蜜桃屬於季節性水果，因此相關冰品通常會依當季水果供應狀況推出，並非全年固定販售。

想吃特定的水蜜桃冰，出發前建議先確認店家當日公告或社群資訊。

不想排太久，什麼時間去吃比較好？

水蜜桃季的限定冰品通常比較容易吸引人潮，尤其假日下午更容易遇到排隊。

可以盡量抓店家剛開始營業的時段前往，也建議出發前先確認當天營業狀況與限定冰品是否仍有供應。

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