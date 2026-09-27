不吃素也被征服！彰化和美「古早味番茄乾麵」 從小吃到大的「這碗」太晚來就吃不到
在地人從小吃到大！大家都知道彰化的素食有名，而和美這家素食麵更是經典，獨門「番茄麵」搭配微甜醬汁，成為許多人記憶中的好味道。
說到彰化和美美食，絕對不會漏掉這家「和美阿城素食」！以「番茄乾麵」受到饕客喜愛，和麵條或粄條搭配都很涮嘴，有別於番茄醬的味道，淋上獨門番茄醬汁，吃起來帶甜味，麵也因為醬汁顏色變得更加可口，征服了非素食者的味蕾。
除了番茄乾麵外，和美阿城的「八寶油飯」同樣是經典菜單，口味清香、飯體口感佳，很多人都是衝著這碗來的，可能11點多到就已經賣完，因此有內行人提醒「要吃真的要早一點」。
另外，愛喝湯的也有蔬菜湯的選擇，料多且清爽，喝完整碗不會感覺有負擔。價格也都很實惠，銅板價即可嘗到最在地的傳統古早味。
和美阿城素食
地址：彰化縣和美鎮和西里永樂路43號
營業時間：6:00-13:30
電話：04-755-8716
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