跟著火車探索懷舊山城！　漫步集集、品天皇御用金黃山蕉

【圖／文：夏之意】

時光在純檜木打造的集集火車站放慢了腳步，除了火車迷、單車騎士來打卡，暑假期間也增加許多親子旅客來追火車，用美好的旅行體驗寫下獨一無二的旅行日記。





跟著集集支線火車，探索懷舊山城

從彰化二水至南投車埕的台鐵集集線，在歷經近五年的修復後，終於在2026年6月25日恢復全線通車，重新串聯沿線景點。許多人會將車停在小鎮，搭段火車穿越茶園與山林，返程再慢慢欣賞建於1933年的「集集火車站」。這座走過九二一地震傷痛、重建後依然守護小鎮的木造車站，保留了昔日風華，斜前方的除役蒸汽火車頭默默訴說著鐵道故事。

▲日治時代留下的集集火車站以檜木建造，是小鎮地標建物。

小鎮還有一條全長17.52公里的「集集環鎮自行車道暨綠色隧道」，沿途可欣賞日式建築、濁水溪峽谷，最後串連長達4.5公里的「集集綠色隧道」。隧道兩旁上千棵老樟樹在熱辣的夏日裡留下綿延的綠蔭，偶爾還能看到火車穿越綠隧旁，甚至巧遇保育類動物石虎，旅程充滿驚喜。

▲南投的淺山區和稻田，是石虎主要出沒地，開車時要格外小心動物安全。





一口山蕉，品味集集的金黃歲月

集集的故事除了鐵道，更與金黃香蕉緊密相連。午後走進「Jijibanana集元果觀光工廠」，得以一窺中部山蕉的繁華記憶，當地得天獨厚的氣候水土，孕育出香甜彈牙的山蕉，民國40至60年代還曾被日本天皇指定為御用貢品，為了延續驕傲，工廠打造了生態樂園。漫步戶外山蕉生態教育園區，上百種香蕉令人大開眼界；室內文展區透過互動教學成為闔家同遊的樂園；森林輕食部落餐廳供應山蕉鬆餅與特色套餐；展售區陳列的香蕉果乾、山蕉捲捲酥等產銷履歷伴手禮，健康無添加，讓人安心把甜美滋味與集集風土帶回家。

▲集元果觀光工廠的戶外山蕉生態園區栽種百種山蕉。（攝影：夏之意）





景點資訊

集集火車站

地址：南投縣集集鎮民生路75號

電話：049-2762546

時間：購票才能進入月台；大廳及售票窗口08:00-17:00





地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷1號

電話：049-2764562

時間：09:00-17:30（週三公休）

門票：免門票，導覽及DIY採預約制。





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