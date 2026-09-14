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一張明信片穿越百年！臺中市役所特展帶你看昔日車站與街景

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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臺中市役所1樓常設展《繪葉書裡的台中旅行》，以日治時期盛行的「繪葉書」為核心，帶領觀眾從一張張風景明信片重新認識百年前的台中。這些當年作為旅行紀念與傳遞訊息的圖像，如今也成為保存城市樣貌的重要歷史線索，從建築、道路到人們活動的街區，都能從中發現不同於今日的城市風景。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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5大展區展開　從車站走進城市日常

展覽依不同城市視角規劃「文明的光與秩序的影」、「驛前風景」、「綠蔭與幽徑」、「市井風華」及「寄給遠方的台中」等單元。觀眾可以從當年的交通門戶出發，沿著街道、綠蔭與生活場景逐步探索，看看過去人們如何觀看台中，也從影像細節感受城市空間與常民生活在時代推移下的變化。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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不只看老照片　還能留下自己的旅行記憶

除了歷史繪葉書，現場也透過老照片與當代創作延伸不同觀看角度，讓「過去」與「現在」產生對話。部分區域另規劃紀念章等互動內容，現場亦可留意特色明信片，讓觀眾看完百年前人們寄出的城市風景後，也能用自己的方式收藏這趟台中旅行。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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市役所本身就是景點　順遊台中舊城剛剛好

展覽所在的臺中市役所，本身就是台中舊城相當具有代表性的歷史建築。看完《繪葉書裡的台中旅行》，還能順著民權路一帶延伸探索舊城區，在真實街道中尋找昔日影像與今日城市的交會。展覽採常設形式並免費開放，無論喜歡歷史、攝影、老建築，或單純想找台中市區室內景點，都很適合安排一趟慢慢走、慢慢看的城市旅行。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【繪葉書裡的台中旅行】

展覽形式：常設展

開放時間：週一至週日 09:30－17:30

展覽地點：臺中市役所 1F 常設展區


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


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