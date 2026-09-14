一張明信片穿越百年！臺中市役所特展帶你看昔日車站與街景

迎向「基隆400」，這趟旅程我們不走馬看花，而是要以「循著海路讀懂基隆400年」為主軸，親身解鎖這座城市的獨特魅力。我們將把「基隆嶼」當作從海上俯瞰港灣輪廓的壯麗入口；接著踏上「和平島」，探索大航海時代、族群交融與絕美海蝕地景刻劃的歲月痕跡；最後漫步「正濱漁港」，將漁業發展與港灣轉型的迷人日常盡收眼底。這三大場域，巧妙拼湊出一張不必死背歷史年代，只要帶著雙腳與感官就能立體走讀的城市地圖。 第一站：登陸「台灣龍珠」基隆嶼，見證海檻奇觀 位在台灣東北方外海的基隆嶼，是每年僅於4月1日至10月31日限期開放的火山島秘境。行程從八斗子（碧砂）漁港搭船出發，單程約20至30分鐘即可抵達。目前市面上有二合一到四合一等不同深度的遊程，這次小編體驗的是「二合一（約2小時）：登島海景步道＋繞島」。 奇岩怪石點名！挑戰攻頂全台唯一黑白燈塔 一上岸，翠綠的島嶼與海天一色瞬間讓人心曠神怡。穿過神秘的海蝕洞穴後有種豁然開朗的驚喜，島上不僅有停機坪，聽著海浪拍打沿岸奇岩的聲音更是超級療癒。這裡的天然怪石極具想像力，有的像酋長、有的像關公，還有一座唯妙唯肖的駱駝岩；島上甚至有著全島唯一擁有門牌號碼的建物。若體力與時

2026-09-14 09:01