老台中人回憶殺！「東勢支線鐵路記憶」展復刻藍皮車





曾經連結豐原與東勢的台鐵東勢支線，是地方交通發展的重要歷史記憶。「東勢支線鐵路記憶」展覽將自客家文化園區接收的歷史照片重新整理、放大展出，並透過資料考證，將影像與當年的土地位置重新連結。從豐原站、朴口站、梅子站、東勢站到儲木池，觀眾可以沿著昔日鐵道路線，重新認識這條支線與地方發展之間的關係。





▲圖片來源：台中市政府地政局





地籍圖對照老照片 找回消失車站的位置

這次展覽特別之處，在於不只展示鐵道老照片，更加入地政單位熟悉的「地籍」視角。工作人員透過地籍資料、歷史影像與相關考證，重新比對昔日車站及鐵道設施所在位置，讓原本只存在記憶或照片中的場景，再次與今日土地產生連結。觀眾不只能看見「以前長什麼樣子」，也能進一步理解這些鐵道設施曾經位於何處，以及土地如何隨城市發展逐漸改變。





▲圖片來源：台中市政府地政局





普通號車窗、剪票口都回來了 打造懷舊拍照場景

展場更直接把昔日搭火車的情境重新搬回來！現場復刻可供拍照的同尺寸普通號座位窗口，並加入仿真平交道警示、剪票口、列車時刻表、售票與座位區等元素，還有工作人員親手製作的普通號藍皮車廂模型。搭配介紹東勢支線自民國48年開站至民國80年結束營業的歷史影片，讓靜態老照片延伸成更具臨場感的鐵道記憶。





▲圖片來源：台中市政府地政局





免費展出4個月 順遊東勢來場鐵道時光旅行

「東勢支線鐵路記憶」自9月1日起展出至12月31日，為期4個月，於平日上午8點至下午5點免費開放參觀。這場展覽從地籍、鐵道與地方記憶三個面向出發，不只是鐵道迷可以尋找歷史軌跡，曾經搭乘過東勢支線的居民，也能在熟悉的車站、車廂與老照片中重新找回昔日回憶。若近期安排東勢小旅行，也可以把這處期間限定的懷舊展覽一起排進行程。





▲圖片來源：台中市政府地政局





【東勢支線鐵路記憶】

展覽日期：2026/09/01－2026/12/31

開放時間：08:00－17:00（週休二日及國定假日不開放）

展覽地點：東勢地政事務所 地下室

參觀方式：免費參觀





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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