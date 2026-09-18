六人燒鵝饗宴澎湃上桌！ 印月餐飲「有禮樓」鎮店燒鵝、松露蝦球、杭州老鴨煲，家庭聚餐很適合

台中北屯聚餐餐廳推薦！位於梅川東路五段的「有禮樓」，是印月餐飲集團旗下的現代中式料理品牌，主打精緻手路菜與創意中菜，最具代表性的招牌菜色，當然就是店門口直接掛上「全台中最厲害的燒鵝」名號的鎮店燒鵝。

一般提到中式合菜，總覺得至少要揪滿一大桌人才能開吃，但有禮樓除了多人桌菜，也將不少經典菜色調整成比較適合小家庭與三五好友分享的份量。

這次魚編和朋友品嚐的是「六人燒鵝饗宴」，從招牌燒鵝、開胃三品、果漾牡丹，一路吃到清蒸海鱸魚、松露蝦球、蟲草花水蓮與杭州老鴨煲，整套共有多道料理，份量相當澎湃，無論是家庭聚餐、長輩慶生，還是朋友聚會都很適合。

有禮樓地點與停車資訊

有禮樓位於台中市北屯區梅川東路五段，靠近崇德二路口。這一帶近年開了不少特色餐廳，逐漸形成北屯新興的美食聚落。餐廳外觀以醒目的圓弧拱門搭配溫潤色調，帶有一點現代東方美學，即使只是經過也不難注意到。

車前來的話，周邊可以尋找路邊停車格，餐廳附近也有收費停車場；隔壁全聯同樣設有停車場，整體來說停車不算困難，不過假日用餐時段，仍然建議提早抵達會比較保險喲！

有禮樓環境

走進有禮樓，第一印象不像傳統中式餐廳那麼厚重，整體融入木質調、圓弧線條與柔和燈光，在典雅之中保留一些現代感。

一樓主要規劃四至十人的一般座位，座位間距不會太過擁擠，結合上挑高的設計，完全不會覺得壓迫。

這裡的用餐氛圍舒服又不會太過拘謹，帶長輩前來有中式餐廳應有的正式感，年輕人聚餐也不會覺得老派，算是各年齡層都容易接受的環境。

二樓則設有獨立包廂，部分包廂還能打通使用。如果是人數較多的家庭聚餐、公司聚會，或想找一間可以保有談話隱私的台中包廂餐廳，都可以事先向店家詢問。

有禮樓六人燒鵝饗宴

這次我們品嚐的是六人份「六人燒鵝饗宴」，內容包含：

鎮店燒鵝

三品：霸王豬肝、烤麩、醋溜馬鈴薯絲

前菜：果漾牡丹

名品：東坡燜肉

蛋豆：鐵板豆腐

鮮魚：清蒸海鱸魚

台味：松露蝦球

蔬菜：蟲草花水蓮

主食：池上白米飯

湯品：杭州老鴨煲

主廚每日甜點

原價為5,985元，優惠欣賞價5,280元，需另加10%服務費。

菜色從冷盤、肉類、海鮮、蔬菜到湯品都照顧到了，組合完整又不會全部集中在重口味料理。若當天選擇的餐點和魚編一樣，會吃到不少適合配飯的菜色，記得白飯不要太早吃完喲～

鎮店燒鵝

來到有禮樓，最不能錯過的當然就是鎮店燒鵝！燒鵝製作相當費工，店家選用約四公斤重的白羅曼鵝，先在鵝腹中填入特調香料鹽與秘製醬料，經過醃漬、淋上麥芽糖醋水、吊掛風乾，再送入爐中烘烤。

光是前置作業便需要花上不少時間，魚編建議你們最好事先預訂哦～

燒鵝上桌時還搭配煙霧效果，儀式感直接拉滿，無論是現場看還是拍照都很有氣勢，確實很適合當作整桌宴席的主角。

外皮烤得油亮酥香，入口時先感受到薄脆外皮，接著是鵝肉本身的鮮甜與肉汁。鵝肉帶有適度油脂，肉質不會乾柴，單吃就很有味道。

除了直接吃，也可以搭配冰梅醬、洛神、薑絲及蒜絲品嚐。冰梅與洛神的酸甜能中和燒鵝油脂，薑絲、蒜絲則多了一點辛香層次，每一種搭配都有不同風味。

三品：霸王豬肝、烤麩、醋溜馬鈴薯絲

正式上菜前，先以三款開胃小菜揭開序幕；霸王豬肝處理得細嫩入味，帶有豬肝特有的醇厚香氣。

烤麩吸附了滿滿醬汁，咬下去柔軟又帶點孔隙感，是很經典的上海風味，魚編和朋友都很愛～

醋溜馬鈴薯絲則是三款之中最清爽的一道，馬鈴薯絲保有爽脆口感，酸香開胃，剛好可以平衡另外兩款小菜的濃郁滋味。

果漾牡丹

果漾牡丹光看擺盤就讓人印象深刻，將綠竹筍、百香果凍與龍蝦沙拉巧妙結合，層層堆疊出宛如牡丹盛開般的繽紛造型。

綠竹筍清脆鮮甜，搭配百香果凍的酸甜果香，以及龍蝦沙拉的滑順濃郁，入口清爽又帶有豐富層次。精緻的視覺呈現也很有宴席感，作為前菜不只開胃，也替接下來的料理揭開漂亮序幕。

東坡燜肉

東坡燜肉一上桌就是很有份量感的中式大菜。豬肉燜煮到軟嫩入味，肥瘦交錯的層次尤其迷人，完全不顯肥膩！

瘦肉部分吸附了醬汁，肥肉則帶有滑嫩膠質感，整體醬香濃郁卻不會只剩下死鹹。

這道真的非常下飯，淋一點醬汁在池上白米飯上，再配上一塊東坡肉，完全是讓人忍不住多吃幾口白飯的組合。

鐵板豆腐

鐵板豆腐熱騰騰上桌，光是滋滋作響的聲音就讓人很有食慾。豆腐外層經過煎製，裡面依然保有柔嫩口感，再搭配鹹香醬汁一起入口，溫潤又下飯。

雖然看似是桌菜裡相對家常的一道，實際上卻很受歡迎，也是大人、小孩都容易接受的安全牌。

清蒸海鱸魚

中式桌菜當然少不了一尾完整的鮮魚，這次搭配的是清蒸海鱸魚；以清蒸方式呈現，更能吃到魚肉原本的細緻鮮甜。

海鱸魚肉質嫩中帶有彈性，再搭配醬汁與辛香配料提味，整體清爽、不會過度搶走鮮魚本身的風味。吃完燒鵝與東坡肉等味道較濃郁的料理，再品嚐清蒸魚，剛好讓味蕾稍微休息一下。

松露蝦球

造型超萌的松露蝦球，乍看就像一顆顆圓滾滾的小煤球！竹炭外皮炸得香酥脆口，裡頭還包裹著脆彈鮮甜的蝦肉。再蘸著底部香濃滑順的松露奶油醬一同入口，酥、脆、彈三種口感交織，松露香氣也隨之散開，層次相當豐富！

蟲草花水蓮

吃了幾道肉類與海鮮之後，當然也需要來盤蔬菜平衡一下啦～水蓮保有清脆爽口的口感，搭配蟲草花增添色彩與不同層次。調味不會過重，吃起來清爽又帶有鍋氣，是桌上很稱職的轉味角色。

杭州老鴨煲

杭州老鴨煲用來替整桌鹹食收尾相當舒服，湯頭經過熬煮，喝起來溫潤醇厚，帶有鴨肉自然釋放出的鮮甜。

相較前面的燒鵝、東坡燜肉與松露蝦球，湯頭的味道比較沉穩，尤其在天氣稍涼時喝上一碗，暖胃又有滿足感。

六個人一起分享的份量也很充足，用餐接近尾聲時慢慢喝湯聊天，很有傳統家庭聚餐的溫馨感。

主廚每日甜點

最後以主廚每日甜點替這頓澎湃饗宴畫下句點，甜點品項會依照當日供應為主，這天我們吃到的是布丁。

布丁口感細緻滑順，帶有溫潤奶香，甜度也不會太高。吃完一整套豐盛的中式料理，再以冰涼清爽的布丁收尾，剛好替這一餐畫下甜蜜又不膩口的句點。

有禮樓六人燒鵝饗宴用餐心得

有禮樓雖然主打中式手路菜，空間與料理呈現卻不會讓人覺得傳統老派。從餐廳環境、菜色擺盤到燒鵝上桌時的煙霧效果，都能看見現代中菜想帶給客人的儀式感。

這次品嚐的六人燒鵝饗宴，除了必吃的鎮店燒鵝，還有東坡燜肉、清蒸海鱸魚、松露蝦球及杭州老鴨煲等多人聚餐接受度很高的料理；中間也穿插果漾牡丹、醋溜馬鈴薯絲與蟲草花水蓮平衡味蕾，以菜色數量、用餐環境及整體份量來說，很適合家庭聚餐、慶生宴客或朋友聚會。

如果近期正在尋找台中北屯中式餐廳，又希望環境好拍、菜色澎湃，還能一次品嚐招牌燒鵝，這間有禮樓可以先收藏起來！

營業時間：11:30～14:30、17:30～21:30

電話：04 22958899

地址：台中市北屯區梅川東路五段85號

服務費：餐點價格另加10%服務費

停車資訊：周邊有路邊停車格及收費停車場

訂位方式：有禮樓線上訂位

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦 FB：柚香魚子醬的蹦蹦

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