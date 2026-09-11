平日午餐298元吃到飽！ 「尚石苑石頭火鍋」蔬食熟食、砂鍋魚頭、魷魚螺肉蒜與火烤石鍋一次滿足

台中太平火鍋推薦！魚編再次來到多年愛店「尚石苑石頭火鍋」，這次除了回味先前很喜歡的有利脆皮豬火烤石鍋與塔香鹽酥雞，也品嚐了台味砂鍋魚頭鍋、酒家魷魚螺肉蒜、花枝蝦油條及喀滋白糖粿等充滿台灣味的特色料理！

隔了一段時間再訪，發現尚石苑的自助吧又變得更加豐富！除了原本就很受歡迎的古早味麵線糊、滷肉飯及麻婆豆腐，現在還多了愛玉、銀耳湯與芒果青等品項，就連霜淇淋旁邊也準備了Oreo餅乾脆片等配料，可以按照自己的喜好DIY搭配。

尚石苑目前還有平日限定午餐方案，平日11:00～16:00每人只要298元起，就能享用野菜、火鍋料、熟食、小菜、飲料與甜點自助吧！

台中太平火鍋｜尚石苑石頭火鍋太平店位置與環境

尚石苑石頭火鍋太平店位於台中市太平區樹德路，鄰近育賢路與74號快速道路太原交流道，從北屯或市區前來都很方便。店門口設有少量專屬停車位，周邊也能找到收費停車場，對於開車前來聚餐的朋友來說相當便利！

餐廳內部採挑高設計，搭配溫潤木質裝潢、暖黃色燈光及相當醒目的紅色牆面，呈現出熱鬧又帶點現代感的中式氛圍。

店內座位主要以4～6人桌為主，桌面與座位空間都算蠻寬敞，大部分座位下方還設有置物空間，無論是朋友聚會、家庭聚餐或帶長輩前來用餐都很適合。

尚石苑石頭火鍋｜野菜自助吧吃到飽

每次來到尚石苑，最讓魚編印象深刻的就是種類非常豐富的野菜自助吧！現場提供多款新鮮蔬菜、菇類、豆製品、火鍋料與季節食材，品項會依照當季供應情況不定時更換，可以按照自己的喜好自由搭配～

自助吧還能找到豬肉滑、花枝漿與各種麵食副餐，像是王子麵、意麵及白飯等都能自行取用，不用擔心主食不夠吃。

比較特別的是，尚石苑不只提供一般火鍋店常見的蔬菜及火鍋料，更直接把熟食區做成充滿台灣味的小吃吧！

像是古早味麵線糊、台式滷肉飯、牛肉丼、麻辣豆腐、白菜滷及其他特色熟食，另外還能搭配酸菜、油潑辣子等配料。

旁邊另外備有韓式泡菜、台式泡菜、芒果青與柚香蘿蔔，酸甜爽脆的滋味正好能平衡火鍋與炸物的油脂感；魚編也很喜歡拿柚香蘿蔔搭配鹽酥雞，吃起來更加清爽有層次。

這次再訪最明顯的變化，就是自助吧增加了不少清爽的中式甜品；愛玉口感滑嫩清爽，可以依照個人口味淋上黑糖水。淡淡的黑糖香氣與愛玉很搭，甜度也能自己控制。

銀耳湯喝起來溫潤順口，銀耳滑溜又帶點細緻脆度，甜味不會過於厚重。相較於冰品，銀耳湯吃起來更沒有負擔，也很適合不想吃太冰，或是帶長輩前來用餐時享用。

雖然尚石苑的火鍋湯頭本身就很夠味，但醬料區也有幾款特色醬料可以試試！依照不同的比例，還能調配出台式、日式與獨家特調的醬汁。

飲料自助吧提供汽水、果汁、茶飲、咖啡及冰沙等選擇，冷飲與熱飲都有。餐後還能享用冰品或霜淇淋，從火鍋、熟食一路吃到甜點都包辦～

另外當然不能錯過尚石苑的霜淇淋！口味會不定時更換，這次霜淇淋旁邊還準備了Oreo餅乾脆片等配料，不再只是單純擠上一支霜淇淋，而是可以自己搭配成專屬的小聖代。

魚編推薦可以先在杯底鋪上一層Oreo脆片，再擠入霜淇淋，最後在頂端撒上少許Oreo脆片。濃郁滑順的霜淇淋多了餅乾的可可香氣與酥脆口感，每一口都能同時吃到綿密與喀滋感，螞蟻人應該會超愛！

尚石苑石頭火鍋太平店菜單

這裡提供尚石苑石頭火鍋的菜單給你們參考，用餐時間為100分鐘、酌收一成服務費，並提供外帶、聚餐與包場服務。

尚石苑石頭火鍋｜有利脆皮豬火烤石鍋

想吃火鍋又捨不得放棄烤肉，可以直接選擇尚石苑的火烤石鍋，一邊涮煮火鍋、一邊現烤肉品，一次滿足兩種願望！

這次再次點了魚編先前吃過就很喜歡的有利脆皮豬。脆皮豬上桌時已經是半熟狀態，放上烤盤之後很快就能享用，建議將火力轉大，把豬皮烤至焦黃酥脆，同時逼出多餘油脂。

烤好的脆皮豬外層有著喀滋喀滋的酥脆口感，內裡肉質仍保有柔嫩度，油脂香氣非常迷人。烤製過程中滴落的豬油還會進入下方湯鍋，讓湯頭多了一層肉香，愈煮愈濃郁。

黃金膠原雞湯以老母雞、金華火腿及老薑等食材熬煮，湯頭濃醇溫順，入口帶有豐富膠質感。加入脆皮豬烤出的油脂後，雞湯的香氣變得更加厚實，真的愈喝愈順口！

尚石苑石頭火鍋｜酒家魷魚螺肉蒜

魷魚螺肉蒜是台灣傳統辦桌與酒家菜的經典料理，現在來到尚石苑，一個人也能用火鍋的方式慢慢享用！

湯頭融合魷魚、螺肉與蒜苗的香氣，入口甘甜又帶有醇厚的海味，經過持續熬煮之後，魷魚及螺肉的鮮味會更加融入湯底，喝起來也更有層次。

魷魚帶有Q彈嚼感，螺肉則是爽脆鮮甜，搭配蒜苗獨特的辛香氣息，整體充滿熟悉的懷舊台味。比起一般昆布鍋或石頭火鍋，這款湯底的辨識度更高，也很適合平常喜歡台菜或偏愛海鮮風味的朋友。

肉品我們則選擇搭配精選梅花豚，豬肉涮入魷魚螺肉蒜湯底之後，多了海鮮與蒜苗的香氣，吃起來也比一般清湯鍋更有味道～

尚石苑石頭火鍋｜台味砂鍋魚頭鍋

台味砂鍋魚頭鍋將傳統砂鍋魚頭轉化成適合個人享用的火鍋，不需要特別揪上一大桌人，也能品嚐這道經典台菜！

尚石苑選用油脂與膠質都相當豐富的超大鮭魚頭，搭配石頭鍋爆香的方式呈現。湯頭帶有沙茶、扁魚與蔬菜交疊出的濃郁香氣，喝起來甘醇順口，隨著鍋物持續熬煮，食材的鮮甜也會慢慢融入湯裡。

帶皮鮭魚頭的油脂相當迷人，魚肉細嫩，膠質部位則帶有滑潤口感。尤其適合放入高麗菜、豆皮及菇類一起煮，吸飽湯汁之後特別有味道。

這邊搭配的同樣是梅花豚，梅花豚的油脂與瘦肉分布均勻，放入味道較濃郁的砂鍋魚頭湯中涮煮也很夠味！

尚石苑石頭火鍋｜塔香鹽酥雞

塔香鹽酥雞是魚編來到尚石苑每次都會加點的小菜，這次當然也沒有錯過～

鹽酥雞外層炸得金黃酥香，肉質鮮嫩又不失紮實，而且使用無骨雞肉，吃起來非常方便。九層塔、胡椒及炸雞的香氣交織在一起，完全就是讓人熟悉又難以抗拒的台灣味！

尚石苑石頭火鍋｜花枝蝦油條

花枝蝦油條結合了花枝、蝦漿與酥脆油條，是尚石苑的特色炸物！外層油條炸得金黃酥脆，咬下去有著明顯的喀滋口感，中間的花枝蝦漿則保有彈性與鮮味，形成外酥內彈的對比。

可以搭配龍蝦沙拉醬和蜂蜜芥末醬，濃郁滑順的醬料讓整體風味更飽滿，也增添了微甜微酸的滋味，相當適合當作火鍋之間轉換口味的小點。

尚石苑石頭火鍋｜酥皮炸年糕

酥皮炸年糕的外層炸至酥脆，裡頭則保有年糕柔軟又帶點黏Q的口感，搭配香甜的煉乳真的是邪惡到不行，讓人一口接著一口，根本停不下來！

尚石苑石頭火鍋｜喀滋白糖粿

白糖粿是許多人逛夜市時會買的懷舊甜點，沒想到尚石苑竟然也能把它變成火鍋聚餐後也能輕鬆分享的小點！

現炸白糖粿外層帶有薄薄酥度，裡頭軟Q有彈性，表面裹上香甜花生粉並搭配煉乳，入口同時有酥、Q、甜三種口感，趁熱享用時香氣有夠迷人的啦！

魚編覺得尚石苑最有魅力的地方，並不只是蔬菜自助吧品項很多，而是從鍋物、熟食到炸物小點，都融入了鮮明的台灣飲食元素。台味砂鍋魚頭鍋與酒家魷魚螺肉蒜，讓原本需要多人分享的經典台菜變成個人也能享用的火鍋；有利脆皮豬火烤石鍋則一次結合烤肉與火鍋，適合喜歡豐富口感的人。再加上滷肉飯、麵線糊、麻辣豆腐、塔香鹽酥雞與白糖粿等台式料理，從頭到尾都充滿熟悉又有趣的台灣味！

魚編很推薦你們可以揪朋友或家人前來聚餐，多點幾款鍋物及小菜一起分享；若是平日中午想簡單吃、特別喜歡蔬菜與熟食，則可以選擇11:00～16:00供應的298元平日午餐方案，以自助吧的豐富度來說相當划算哦！

尚石苑石頭火鍋專賣太平店

營業時間：11:00-00:00，下午不休息

電話：04 23955609

地址：台中市太平區樹德路303號

粉絲專頁：尚石苑 石頭火鍋專賣 Shang Shih Yuan

尚石苑石頭火鍋專賣沙鹿店

營業時間：11:00 – 22:00，下午不休息

電話：04 2665 5158

地址：台中市沙鹿區日新街88號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦 FB：柚香魚子醬的蹦蹦

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