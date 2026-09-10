台中每日新鮮「手作義大利麵」！Q彈有嚼勁、搭配濃郁靈魂醬汁，吃過直接放入回訪名單

udn走跳美食／強生與小吠

很愛吃義大利麵的小吠這陣子又吃到值得推薦的餐廳啦！在脆上看到精明商圈附近藏了一間厲害的手工義大利麵立刻收口袋，造訪後真心覺得挺好吃！就是主打每日新鮮手作麵體的▸Crystal手工義大利麵◂，先前臨時要預約結果沒位置了，這次記得提早訂總算有機會吃到囉～

Crystal手工義大利麵外觀，位在精誠路上還蠻好找的，開車前來可以停附近的嘟嘟房精誠站(較貴)或是東興停車場再走過來。

Crystal手工義大利麵

地址：臺中市西區忠誠里精誠路5-2號

電話：04-2327 0166

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週一公休）

IG：https://www.instagram.com/crystal_taichung/

Crystal手工義大利麵│用餐環境

店內用餐環境是狹長型的空間，設計和燈光都打造的蠻有氣氛的，當天也看到有人來這裡慶祝生日。

Crystal手工義大利麵│完整菜單

Crystal手工義大利麵菜單如下，也提供有雙人套餐和商業套餐的選項，我們這天因為是三人來用餐，就點了一份雙人套餐再單點一份義大利麵，吃起來份量就挺剛好的。

Crystal手工義大利麵│餐點內容

鮮果汁

調配得剛剛好，蔬菜味不會特別重，喝起來清爽又順口。

蜂蜜檸檬氣泡

喝起來酸酸甜甜，搭配微微的氛泡感喝起來很舒服。

雙人套餐附的麵包，烤得很酥脆表面還有抹上奶油。

蒜香橄欖油軟絲

軟絲口感超級Q彈，搭配重口味的蒜香，是一道會一口接一口的開胃菜。

當日濃湯

這天提供的是蕈菇濃湯，菇味超級濃郁！每一口都能喝到滿滿的蕈菇香氣，暖胃又滿足。

牛蕃茄蘿蔓芝麻葉凱薩

蘿蔓新鮮脆口，搭配經典凱薩醬也是很開胃，而且吃完生菜還可以續哦！

蝦醬大海白蝦（搭配寬扁麵）

蝦醬味道超級濃厚，均勻裹在寬扁麵上，麵條口感非常彈牙有嚼勁，白蝦吃起來也很新鮮，喜歡重口味海鮮的人必點！

香蒜乾辣椒白酒蛤蠣（搭配鳥巢麵）

蒜香四溢、蛤蠣鮮甜，清炒的麵條也都有入味，蒜味剛好不會很重，鳥巢麵的口感也挺有彈性的不錯哦～

美國老饕牛排

服務人員說使用的是肋眼部位，選擇了五分熟，粉紅色的色澤看起來很棒，不過這天剛好碰到筋的部分比較多，稍微有點小難咬，是有點小可惜的地方。

巴斯克乳酪蛋糕

口感鬆軟且乳酪香氣超重，上面的奶油還帶有淡淡檸檬味，剛好完美解膩！

伯爵焦糖布丁搭海鹽奶油

布丁吃得到迷人茶香，上方搭配滑順鮮奶油超加分。

這天吃下來覺得Crystal手工義大利麵在手工麵條的嚼勁與醬汁濃郁度上真的沒話說，尤其是蝦醬大海白蝦麵蠻讓人驚艷的。雖然牛排表現稍稍受到筋太多的影響，但整體的用餐體驗還是相當棒，是會列入會想再訪吃義大利麵的店家，也推薦喜歡義式料理的捧油們，下回聚餐又多了一個好去處囉！

Crystal手工義大利麵

地址：臺中市西區忠誠里精誠路5-2號

電話：04-2327 0166

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週一公休）

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」