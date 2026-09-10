台中每日新鮮「手作義大利麵」！Q彈有嚼勁、搭配濃郁靈魂醬汁，吃過直接放入回訪名單
很愛吃義大利麵的小吠這陣子又吃到值得推薦的餐廳啦！在脆上看到精明商圈附近藏了一間厲害的手工義大利麵立刻收口袋，造訪後真心覺得挺好吃！就是主打每日新鮮手作麵體的▸Crystal手工義大利麵◂，先前臨時要預約結果沒位置了，這次記得提早訂總算有機會吃到囉～
Crystal手工義大利麵外觀，位在精誠路上還蠻好找的，開車前來可以停附近的嘟嘟房精誠站(較貴)或是東興停車場再走過來。
Crystal手工義大利麵
地址：臺中市西區忠誠里精誠路5-2號
電話：04-2327 0166
營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週一公休）
IG：https://www.instagram.com/crystal_taichung/
Crystal手工義大利麵│用餐環境
店內用餐環境是狹長型的空間，設計和燈光都打造的蠻有氣氛的，當天也看到有人來這裡慶祝生日。
Crystal手工義大利麵│完整菜單
Crystal手工義大利麵菜單如下，也提供有雙人套餐和商業套餐的選項，我們這天因為是三人來用餐，就點了一份雙人套餐再單點一份義大利麵，吃起來份量就挺剛好的。
Crystal手工義大利麵│餐點內容
鮮果汁
調配得剛剛好，蔬菜味不會特別重，喝起來清爽又順口。
蜂蜜檸檬氣泡
喝起來酸酸甜甜，搭配微微的氛泡感喝起來很舒服。
雙人套餐附的麵包，烤得很酥脆表面還有抹上奶油。
蒜香橄欖油軟絲
軟絲口感超級Q彈，搭配重口味的蒜香，是一道會一口接一口的開胃菜。
當日濃湯
這天提供的是蕈菇濃湯，菇味超級濃郁！每一口都能喝到滿滿的蕈菇香氣，暖胃又滿足。
牛蕃茄蘿蔓芝麻葉凱薩
蘿蔓新鮮脆口，搭配經典凱薩醬也是很開胃，而且吃完生菜還可以續哦！
蝦醬大海白蝦（搭配寬扁麵）
蝦醬味道超級濃厚，均勻裹在寬扁麵上，麵條口感非常彈牙有嚼勁，白蝦吃起來也很新鮮，喜歡重口味海鮮的人必點！
香蒜乾辣椒白酒蛤蠣（搭配鳥巢麵）
蒜香四溢、蛤蠣鮮甜，清炒的麵條也都有入味，蒜味剛好不會很重，鳥巢麵的口感也挺有彈性的不錯哦～
美國老饕牛排
服務人員說使用的是肋眼部位，選擇了五分熟，粉紅色的色澤看起來很棒，不過這天剛好碰到筋的部分比較多，稍微有點小難咬，是有點小可惜的地方。
巴斯克乳酪蛋糕
口感鬆軟且乳酪香氣超重，上面的奶油還帶有淡淡檸檬味，剛好完美解膩！
伯爵焦糖布丁搭海鹽奶油
布丁吃得到迷人茶香，上方搭配滑順鮮奶油超加分。
這天吃下來覺得Crystal手工義大利麵在手工麵條的嚼勁與醬汁濃郁度上真的沒話說，尤其是蝦醬大海白蝦麵蠻讓人驚艷的。雖然牛排表現稍稍受到筋太多的影響，但整體的用餐體驗還是相當棒，是會列入會想再訪吃義大利麵的店家，也推薦喜歡義式料理的捧油們，下回聚餐又多了一個好去處囉！
Crystal手工義大利麵
地址：臺中市西區忠誠里精誠路5-2號
電話：04-2327 0166
營業時間：11:30-14:00、17:30-21:00（週一公休）
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。