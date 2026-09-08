套餐不用250元！台中最新「中式簡餐」，推薦瓜仔肉和招牌燉豬肉，人潮滿滿最好一開店就來

台中有中式好吃的簡餐，他們家可能就佔了三間quota！一是『富屋家』，二是『家料理』，第三就是這家最新開幕『富米家』。這次我們來吃的是富米家，傳承一店、二店的好吃菜色，富米家也是用中式簡餐的方式呈現，環境更大更新，我們來用餐時候接近7月底，餐廳一開就來避免等不到位置。

在西屯路和梅川西路交叉口，這裡停車有點困難，路邊收費比較少，想開車來記得停好再走過來。

FUMIJIA富米家・家庭定食

地址：臺中市西區民龍里西屯路一段125號

電話：04 2206 0488

營業時間：11:00-14:00 – 17:00-20:00 ; 週二公休

IG：https://www.instagram.com/fumijia_2026/?hl=da

FUMIJIA富米家・家庭定食│室內環境

整體餐廳風格呈現南洋風味，很愛那面藍色的牆壁耶，超好看。

黃色的牆面引起大家的食慾。

茶水、醬料自取

FUMIJIA富米家・家庭定食│菜單

菜單（攝於2026.07）餐點簡單明嘹，雞豬魚牛四種不同肉類，烹調方式也不同，右邊也有咖哩，右下角是小菜。

FUMIJIA富米家・家庭定食│餐點內容

蛋黃瓜仔肉

這套餐才180元很甘心耶！剛上桌時候超香的，有主食、三樣小菜、一碗湯、飯、紅豆湯，真的讓人垂涎欲滴。

瓜仔肉主角一定要來個特寫！手工捏好的豬肉，香噴噴，上面搭配鹹蛋黃很速配。

切開可以發現裡面竟然有凍豆腐，粉色的肉肉是正常的顏色，都有熟！請搭配白飯服用。

底下醬汁吃起來鹹甜鹹甜，這個主食不管男女生，家裡大小孩應該都會喜歡。

富米家燉肉（招牌）

看到菜單寫招牌兩字，而且價格一樣180元，直接點下去啦！其實強生上次的富屋家也是點類似的紅燒牛肉，這次就來品嚐看看他們的燉豬肉。

裡面有筍乾、花椰菜、還有一顆完整的滷蛋。廢話不多說，燉豬肉入口即化，超香！口味也是鹹甜綜合，搭配白飯直接原地結婚謝謝。

當天湯品是玉米湯，不會太鹹有喜歡！

當天三樣小菜，一樣走不油膩路線。底下豆干小辣很讃，但不知道為什麼當天口味有點酸，不曉得是加入醋?

紅豆湯品，一樣不會過份甜膩。他們家應該都會很多長輩小孩來用餐，這樣調味就對了，我們也很愛。

我們12點半吃完離開就開始有人潮在外面排隊，有發現到台中人都起的晚！但早起的鳥兒有蟲吃也不用等太久（就是我們XD），以上富米家的食記推薦給大家，日後想吃中式簡餐值得一試哦！

FUMIJIA富米家・家庭定食

地址：臺中市西區民龍里西屯路一段125號

電話：04 2206 0488

營業時間：11:00-14:00 – 17:00-20:00；週二公休

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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