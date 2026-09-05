台中綠美圖展覽推薦｜《太空駐牙計畫》把童年約定變藝術展

▲圖片來源：台中市立圖書館

台中市立圖書館《太空駐牙計畫》即日起至11月29日於台中綠美圖青少年閱覽區展出，藝術家郭奕臣巧妙結合綠美圖開放、透明且富有流動感的建築特色，利用環形觀景窗與閱讀空間打造宛如「哈雷彗星軌道」般的觀展動線。觀眾隨著空間穿梭，從一顆小小的乳牙逐漸走向浩瀚宇宙，展覽也不再只是被放置於建築裡的作品，而是與空間、閱讀及人的移動共同形成一場充滿想像力的星際旅程。





▲圖片來源：台中市立圖書館





從1986走向2061，一場跨越75年的父子約定

展覽背後其實藏著一段溫暖的童年故事。1986年間，當時7歲、正值換牙期的郭奕臣因蛀牙疼痛，跟著父親前往墾丁，並在星空下等待每75年造訪地球一次的哈雷彗星。這段記憶多年後成為《宇宙掉了一顆牙》的創作起點，也意外讓「乳牙」與「哈雷彗星」產生連結。更動人的是，郭奕臣當年與父親約定「2061年再見哈雷彗星」，讓一場兒時的觀星經驗，逐漸延伸成橫跨75年的親情、時間與生命承諾。





▲圖片來源：台中市立圖書館





牙科診療椅變身衛星！藝術讓童年記憶飛上太空

走進展區，作品《承諾2061》將老舊牙科診療椅轉化為人造衛星，舊窗框則成為太陽能板，再搭配1986年哈雷彗星來訪時世界各國發行的紀念郵票，宛如打造出一艘承載童年記憶與父子約定的特殊太空船。現場球型帳篷也播放《宇宙掉了一顆牙》繪本動畫、太空信物衛星訊號追蹤軌跡，以及與台中啟聰學校合作的《太空駐牙藝術計畫》紀錄影片，讓孩子從故事閱讀延伸至真實藝術創作，也看見不同的感官經驗，都能成為認識世界與探索宇宙的方法。





▲圖片來源：台中市立圖書館





提著「乳牙旅行箱」去閱讀，讓圖書館變成星際旅行站

展場中另一項充滿童趣的亮點，就是沿著環形閱讀區玻璃帷幕排列的6組「宇宙旅行箱」。一只只乳牙造型行李箱彷彿漂浮於哈雷彗星軌道之中，觀眾還能實際取下旅行箱，帶著自己的「乳牙行李」在空間裡自由移動，尋找喜歡的角落坐下閱讀。看完展覽後，還能在閱覽區延伸閱讀牙齒保健、宇宙奧秘等相關主題書籍，讓一次看展從藝術作品延伸至知識探索。《太空駐牙計畫》也因此不只是一場展覽，而是一趟從乳牙出發，航向親情、閱讀、藝術與無垠想像的宇宙旅行。





▲圖片來源：台中市立圖書館





【太空駐牙計畫】

展覽日期：即日起至2026年11月29日

展覽地點：台中綠美圖 青少年閱覽區





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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