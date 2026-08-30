31年老穀倉華麗轉身！台中清水藏「黃金稻穗展示館」免費逛

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


清水區農會休閒觀光園區於2025年8月開幕，園區由1994年的舊農會穀倉翻修改造而來，沒有讓昔日農業建築就此退出地方生活，而是重新整合稻穀文化、食農教育、親子互動、餐飲與農特產品，轉型成一處兼具休閒與教育意義的觀光空間。對旅人而言，這裡也提供另一種認識清水的方式。過去提到清水旅行，常讓人聯想到高美濕地、老街與米糕，如今則能走進曾與農業生產緊密相連的穀倉，透過更活潑的展示設計，看見稻米從土地走向餐桌的過程，也感受海線地區不同於海景之外的農村風貌。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


把一粒米放大成童話世界　3D動畫、體感遊戲邊玩邊學

園區室內三樓的「黃金稻穗展示館」是親子家庭不能錯過的重點空間。展場以色彩明亮的童話繪本風格呈現，將熟悉的稻米化身為展示主角，搭配放大版米粒、傳統農具等內容，把原本較為靜態的農業知識變得更加親近。館內更加入3D環景動畫與體感互動遊戲，孩子不必只是站在展板前閱讀文字，而能透過遊戲探索稻米與農業文化。從過去農家的生活智慧，到每天餐桌上一碗白飯背後的耕作過程，原本習以為常的日常食物，也在互動體驗中多了一層值得認識的故事。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


幸福小火車和彩繪穀倉登場　戶外還藏夏季玩水樂趣

走出室內，園區則換上更活潑的休閒氣氛。彩色幸福小火車、花海車廂、狼尾草造景與醒目的彩繪穀倉散落其中，將原本帶有產業色彩的農會空間轉化成適合散步與拍照的戶外場域，大人可以慢慢取景，小朋友也能自在探索。夏季期間，戶外傳統汲水幫浦更成為孩子們喜愛的體驗設施。親手壓動幫浦，看著清水隨動作流出，不只能感受過去農村生活常見的取水方式，也替炎熱的海線午後增添消暑樂趣。實際開放情況仍建議依現場公告為準。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


逛完直接吃清水米糕　在地農產與農會好物一次帶回家

一趟農業小旅行最後也能回到最熟悉的「吃」。園區內設有清水農創驛站，將地方飲食文化帶進旅程，除了清水代表性的米糕套餐，也提供各式米食、冷熱飲品，逛完展示館後可以坐下來休息，從認識稻米一路延伸到真正品嚐米食。伴手禮空間則集結清水在地青農農產及各地農會特色商品，包括紫玉米、火龍果等農產品，以及多款農會零食與地方好物。從看稻米、玩互動、拍照到品嚐美食，一座昔日穀倉因此不再只是保存農業記憶，而是以更貼近日常的方式，重新串起土地、食物與旅行之間的關係。


▲圖片來源：陳秀芬攝影
▲圖片來源：陳秀芬攝影


【清水區農會休閒觀光園區】

景點地址：台中市清水區高南里三順路2巷2號

開放時間：平日 08:00－17:00；假日 09:00－17:00

門票資訊：免費參觀

停車資訊：園區設有免費汽、機車停車空間


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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