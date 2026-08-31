台中霧峰必買「超佛心茶包」批發價！現場飲料免費試喝到飽，滿意再買

喜歡喝茶或是想找茶包批發的朋友看過來！位於台中霧峰的「茶包大大」絕對是挖寶好去處。這裡不僅茶品種類豐富、價格走甜甜的批發價，最棒的是現場大方提供全品項試喝到飽！不用擔心踩雷，直接現場試喝一輪，喜歡再帶回家～現在加入會員還有滿額優惠唷。

台中霧峰茶包大大在哪裡？地點與停車資訊

茶包大大就位在台中市霧峰區林森路上，醒目的黃色外觀與可愛塗鴉非常容易辨識，店面前方空間寬敞、停車超級方便，不管是騎機車或開車前來採購茶包的朋友，不用擔心找不到車位。

台中霧峰茶包大大店內環境：品項豐富、分類超清晰的批發空間

走進茶包大大的店內，映入眼簾的是整齊擺放的大型黃色物流籃，裡頭分門別類擺滿了各式各樣的茶包，從常見的古早味紅茶、金萱茶、四季春到特色茶款應有盡有，每個籃子上方都有清楚的品名與價格標示，牆面上甚至還能看到詳細的客製化代工流程說明，不論是零售批發還是商業合作、尋找茶品代工，來到這裡都能一目了然。

台中霧峰茶包大大必買推薦：超人氣漢方養生茶系列

這一區則是超受歡迎的漢方養生茶系列！每個牌子都有詳細列出品名、售價（例如原價 120 元、會員價只要 89 元等超甜價格），以及每袋入數與詳細內容物，現場品項包含輕潤舒喉茶、輕盈舒濕茶、輕透代謝茶等多種選擇，也是糖糖最喜歡的一區。

下午茶點心最佳配角！茶包大大酸甜療癒的果茶系列推薦

喜歡果茶風味的朋友千萬別錯過這一區！現場可以看到黑醋栗果茶、玫瑰蜜桃果茶、福香蘋果茶及綜合野莓果茶等多種熱門口味，貼心的是，除了小包裝外還有提供超划算的量販包規格，不僅選擇多樣，買越多越划算，用來搭配下午茶點心真的幸福感滿分！

茶包大大純粹原茶、單茶系列推薦

如果你是喜歡品嚐茶葉原始風味的單茶控，來到這一區絕對會選擇障礙發作！茶包大大的單茶系列選擇超級豐富，現場展售了金萱茶、GABA烏龍茶、蜜香紅茶、古早味紅茶以及黃金焙火烏龍等多款人氣原茶。

買茶不怕踩雷！茶包大大超大方「全品項免費試喝區」，喜歡再買超安心

要說整趟參觀下來讓人最驚豔、最大推的亮點，絕對就是茶包大大的免費試飲區啦！現場一字排開擺滿了多款泡好的茶飲，讓大家可以全部試過一輪、喜歡再買，完全不用擔心盲買踩雷，現場不怕你喝，只怕你選擇障礙！

如果架上試飲區剛好沒有擺到你想喝的口味也別擔心！茶包大大提供非常貼心的客製化服務，有些試飲區沒有出現的茶品，都可以請工作人員直接現場現泡，就是要把誠意做到滿、讓大家絕對能喝到所有喜歡的品項，而且只要帶環保杯來，店家還會免費請你喝一杯唷。

買越多越划算！茶包大大限時優惠：新會員送200購物金、滿額再折現金

試喝一輪之後果然一不小心就開啟了大採購模式，直接把購物籃裝滿，告訴大家一個超好康的省錢撇步，現在來到茶包大大，只要加入會員就直接贈送200元購物金，消費滿1000元就能折50元！本來就是甜甜的批發價了，搭配會員優惠真的超划算，難怪會讓人忍不住一袋接一袋拿不停呀！

打卡好康拿不完！茶包大大限時活動：完成指定任務就送質感品牌環保提袋

買完戰利品離開前別忘了還有好康活動！只要在茶包大大現場完成指定的小任務，就能免費獲得一個品牌專屬的環保購物袋。

茶包大大大批發

電話：04-23300168

地址：台中市霧峰區本堂里林森路435-6號

時間：09:00~17:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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