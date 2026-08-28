一開賣就爆單！ 彰化隱藏版低調烘焙店「窯幸福手工烘焙」首推蛋黃酥、必買千層牛奶酥

講到彰化厲害的蛋黃酥與排隊美食，這間低調的「窯幸福手工烘焙」絕對是內行在地人推爆的寶藏店，也是糖糖的愛店之一。外觀雖看似平凡的烘焙坊，但招牌蛋黃酥一開賣就秒殺爆單，回購率超高！店內人氣必買還包括千層牛奶酥與綿密好吃的雲朵蛋糕，不管是日常下午茶還是今年中秋送禮選它準沒錯！

彰化低調手作烘焙！窯幸福手工烘焙在哪裡？店面外觀介紹

窯幸福手工烘焙位在彰化市安平街上，外觀看起來低調樸實，如果不是熟門熟路的在地人帶路，或是被陣陣出爐的香氣吸引，真的很容易就擦身而過。不過別看店面樸實，裡頭可是藏著讓人一吃就愛上的秒殺級蛋黃酥與手工好滋味！

彰化手作烘焙推薦：堅持每日現作、嚴選天然食材，保留食材原味

窯幸福手工烘焙之所以能在大眾心中建立好口碑、成為每到檔期就瘋搶的寶藏店，關鍵就在於店家對品質的堅持，店內堅持每日現作，從內餡到餅皮都馬虎不得，並嚴選天然食材，完整保留食材最純粹的自然原味。

每一個步驟都充滿職人的用心與手作溫度，這樣講究真材實料的用心，難怪每到出爐時刻總是香氣四溢，也難怪一開賣就面臨秒殺爆單的熱潮。

彰化伴手禮推薦：窯幸福手工烘焙12入精緻禮盒包裝，送禮大方有質感

窯幸福手工烘焙不僅對內餡與口味講究，在外觀包裝上也展現十足的用心，這款蛋黃酥採用12入精緻禮盒包裝，盒身設計質感滿分、大方好看，打開禮盒，顆顆金黃飽滿、整齊排列的蛋黃酥就讓人口水直流呀！不管是中秋送禮、彰化伴手禮，都相當體面且心意十足！

窯幸福手工烘焙6入精緻禮盒，個人獨享或小量送禮剛剛好

除了大器好看的12入裝，窯幸福手工烘焙也貼心地推出了6入精緻禮盒，這款包裝走的是溫暖可愛的日系風格，份量適中、精緻小巧，不管是自己買來解饞、當作下午茶點心，或是小資族想送給朋友、同事當作伴手禮，都是兼具顏值與美味的絕佳選擇！

彰化人氣蛋黃酥推薦：減糖減油黃金比例，讓人忍不住一顆接一顆！

說到窯幸福手工烘焙最受歡迎的招牌，非這款招牌蛋黃酥莫屬！不同於市面上甜膩厚重的傳統月餅，這款蛋黃酥主打減糖、減油的健康概念，讓大家在享受美味的同時也能少一點罪惡感。

外層以手工油皮與酥皮交織出黃金比例，包裹著濃郁鹹香的紅土鴨蛋黃以及綿密的紅豆內餡

低糖內餡調整： 紅豆餡甜度降低，口感清爽耐吃，即使是不嗜甜的人也會一吃愛上

紅豆餡甜度降低，口感清爽耐吃，即使是不嗜甜的人也會一吃愛上 手工酥皮工法： 烤得金黃酥脆的外皮層次分明，酥而不油膩

烤得金黃酥脆的外皮層次分明，酥而不油膩 甜鹹平衡升級：鹹香的紅土鴨蛋黃與清甜紅豆餡完美融合，讓人忍不住一口接一口，難怪一開賣就會秒殺爆單！

彰化特色伴手禮推薦：人氣必買千層牛奶酥，貼心單一包裝設計

除了招牌蛋黃酥之外，店內另一款人氣必買的就是千層牛奶酥！這款千層牛奶酥採用5入精緻禮盒裝，最棒的是每一塊都使用了獨立的單一包裝設計，這樣的分裝方式不僅好保存，外出攜帶或是放在辦公室當作下午茶點心都非常方便。

療癒系下午茶首選！千層牛奶酥層層酥鬆、奶香迷人超順口

千層牛奶酥的金黃餅皮帶有輕柔的細緻層次，口感酥鬆而不乾口，內餡奶香溫和且一點也不厚重，讓人越嚼越香，甜度拿捏得剛剛ㄡ好，吃完一整塊也不會覺得甜膩，非常適合搭配一杯熱茶或咖啡，作為下午茶點心再適合不過！

入口即化的夢幻滋味！雲朵蛋糕綿密細緻、搭配海鹽鮮奶油甜而不膩

最後這款雲朵蛋糕可是大人跟小孩都喜歡的甜點之一！造型小巧可愛，質地綿密細緻且入口柔軟，內餡搭配了店家特製的海鹽鮮奶油，帶有淡淡的微微鹹香，完美平衡了整體的甜味。

看完是不是也讓人口水直流了呢？這間藏身在彰化市安平街的「窯幸福手工烘焙」，不僅對食材與手作工法充滿堅持，從招牌的減糖蛋黃酥、層層酥鬆的千層牛奶酥，到綿密清爽的雲朵蛋糕，每一款都展現出讓人驚豔的高水準表現，不管你是想找尋日常療癒的下午茶點心，還是正在提前準備中秋節送禮、年節伴手禮，這間在地人推爆的低調寶藏店絕對值得收進口袋名單！每到檔期往往迅速爆單，想吃的朋友記得手刀提前預訂，才不會錯過這份幸福的好滋味唷！

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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