台中豐原伴手禮推薦｜旺來八「8字鳳梨酥」，百年古蹟派出所內人氣糕餅店

說到台中伴手禮，大家熟悉的可能是太陽餅、鳳梨酥等傳統糕點，不過近年在豐原老城區裡，出現了一間很有特色的伴手禮店：「旺來八」，不僅榮獲2026台中十大伴手禮首獎，更以豐原舊名「葫蘆墩」為設計靈感，將葫蘆意象融入糕餅造型之中，打造出可愛又富有寓意的8字鳳梨酥。

特別的是，旺來八隱身於具有百年歷史的「頂街派出所」建築內，將老建築保存下來的歷史韻味，與現代糕餅文化巧妙融合，讓來訪旅客除了能購買伴手禮，也能感受豐原在地文化的魅力。

隨著中秋節腳步接近，旺來八精心設計的禮盒也成為不少人心中的送禮推薦選擇。不論是準備給親友的節慶祝福、公司企業贈禮，或想挑選一份具有台中特色的中秋禮盒，這份結合在地文化與糕餅美味的伴手禮，都能傳遞滿滿心意！

旺來八｜隱身於百年古蹟派出所內人氣糕餅店

來到台中豐原旅遊，除了大家熟悉的廟東夜市、豐原慈濟宮等人氣景點，其實在老城區裡，也藏著不少值得慢慢探索的特色店家。

最近魚編來到豐原火車站，目光就被旁邊這座充滿歷史感的百年古蹟派出所吸引目光。旺來八門市就座落於「頂街派出所」內，將老街區的人文氣息與現代糕餅品牌結合，讓原本只是購買伴手禮的行程，多了一份走訪豐原老城的旅遊樂趣。

店內環境明亮舒適，整體空間以簡約質感為主，禮盒與糕點整齊陳列，讓人一走進店裡就能感受到品牌對細節的重視。

不論是來挑選台中伴手禮，或是準備節慶送禮，都能在舒服的環境中慢慢挑選適合自己的禮盒。

2026台中十大伴手禮首獎｜將豐原文化與祝福融入糕餅

「旺來八」的品牌名稱本身就充滿寓意，「旺來」代表鳳梨，也象徵好運旺旺來；而「八」在華人文化中一直有著吉祥、富貴、發財的象徵，因此品牌希望打造的不只是好吃的糕點，而是一份帶有祝福意義的伴手禮。

其中最具代表性的就是招牌8字造型鳳梨酥，不同於市場上常見的方形設計，旺來八將數字「8」融入糕餅外型，讓產品一眼就能留下深刻印象。

除了產品特色之外，旺來八也重視永續理念，品牌採用：

真空密封包裝，維持產品新鮮品質

盒身使用100%環保可回收材質

結合ESG理念，降低包裝浪費 讓送禮除了有心意，也多了一份對環境友善的選擇。

旺來八試吃區｜不用急著買，先品嚐喜歡的口味

來到旺來八，魚編覺得很貼心的一點，就是店內提供完整的試吃體驗。

不像有些伴手禮店只能看著包裝猜口味，旺來八會準備招牌糕點讓大家現場品嚐，包含人氣8字鳳梨酥、不同口味酥餅等，讓第一次來訪的客人可以先了解每款產品的特色，再挑選適合自己的禮盒。

二樓空間｜結合老建築與現代美學的休憩角落

除了糕餅試吃之外，二樓也提供茶飲與咖啡搭配享用，坐下來慢慢品嚐，更能感受到糕點搭配飲品後的不同層次。

沿著樓梯往上，可以感受到老建築獨有的韻味，搭配簡約舒適的空間設計，讓整體氛圍多了一份悠閒感。

相較於一樓主要展示商品，二樓更像是一個讓旅客放慢腳步的休憩空間，可以坐下來享用茶點，也能仔細欣賞店內陳列的品牌巧思。

魚編覺得這也是旺來八特別的地方，來這裡不只是快速買完伴手禮離開，而是可以停留一段時間，感受豐原老城區的歷史氛圍與品牌想傳達的文化故事。

漆器展示｜細節中感受傳統工藝之美

除了糕餅與禮盒之外，店內也能看見許多具有東方美感的漆器展示。漆器工藝本身蘊含深厚的傳統文化底蘊，透過細膩的工法與溫潤質感，展現出不同於現代大量製品的獨特魅力。

這些漆器元素也呼應旺來八希望傳遞的品牌理念：將傳統文化重新融入現代生活之中。從百年派出所建築、豐原在地故事，到糕餅禮盒與漆器工藝，每一個細節都能感受到品牌對於「文化傳承」的重視。

也因為這些巧思，旺來八不只是販售糕餅的伴手禮店，更像是一個結合歷史、美食與藝術的文化空間。

旺來八人氣禮盒開箱｜經典綜合禮盒

旺來八熱銷第一名的就是這款「經典綜合禮盒」，內容包含了酥餅12入、糖酥獨享盒15入與米酥酥獨享盒2入，一次集合三種不同風味，是很適合作為第一次認識旺來八的入門款！

酥餅是造型特別的8字鳳梨酥，外型精緻小巧，外皮帶有濃郁奶香，口感酥鬆細緻；搭配鳳梨內餡後，可以吃到自然果香與微酸甜味，整體甜度適中，不會有傳統鳳梨酥容易產生的厚重甜膩感。搭配一杯熱茶或咖啡，就是很舒服的下午茶時光！

除了招牌鳳梨酥之外，花生糖酥也是這盒禮盒裡很受歡迎的品項。花生香氣濃郁，酥鬆不黏牙，甜度拿捏得剛剛好，如果愛吃金門貢糖的朋友們應該也會很喜歡！

杏仁海苔米酥酥相比一般甜點，這款吃起來更加清爽酥脆，適合喜歡甜鹹交錯口味的人，單吃或搭配熱茶都很不錯。

旺來八人氣禮盒開箱｜經典茶語咖啡禮盒

另一款禮盒是「經典茶語咖啡禮盒」，內容包含了青梅酥12入、南非國寶茶3包與黃金曼巴咖啡3包。魚編自己很喜歡這種搭配型禮盒，因為除了糕點之外，也搭配茶與咖啡，不需要另外準備飲品，就能享受完整下午茶。

這款青梅酥夏天來吃也不覺得膩，一入口先感受到酥鬆細緻的餅皮，奶香濃郁卻不會搶走內餡風味，中間包裹著酸甜適中的青梅餡，吃得到淡淡梅子果香，每一口都帶有自然清新的酸甜層次，即使連吃兩、三塊也不容易膩口。

禮盒內的南非國寶茶，也是魚編很喜歡的搭配。沖泡後散發淡淡天然茶香，口感溫潤順口，尾韻還帶有些微天然甘甜，不會有苦澀感，也更能感受到糕餅本身細緻的奶香與果香。

如果平常就是咖啡控，那很推薦一定要試試禮盒搭配的黃金曼巴咖啡。沖泡後咖啡香氣相當濃郁，入口帶有滑順醇厚的口感，苦韻柔和，不會過於刺激，尾韻則留有淡淡堅果與可可香氣。

旺來八中秋早鳥活動｜企業大量送禮也適合

如果正在準備今年的中秋禮盒，旺來八推出中秋早鳥優惠活動，提前購買更加划算！分享給正在尋中秋送禮推薦選擇的你們：

活動連結：https://w.aeight.com.tw/9cxhgs

➊ 全館滿$2,500免運

➋ 中秋早鳥優惠(08.01-08.31)

🔹 滿$5,000 享95折

🔹滿$30,000 享92折

🔹滿$50,000 享9折

🔹 滿$80,000 享88折

🔹滿$3,500 贈無餡蛋捲20入x1盒(隨機)

🔹滿$5,000 贈無餡蛋捲20入x2盒(隨機)

🔹滿$30,000 贈米酥酥分享袋8入*1袋(隨機)

旺來八頂街門市

營業時間｜營業時間10：00-20：00

門市地點｜台中市豐原區中正路5號

客服專線｜04-23760178

門市專線｜04-25155788

旺來八官網：https://www.aeight.com.tw/

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦 FB：柚香魚子醬的蹦蹦

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