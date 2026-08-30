鹿港麵茶冰推薦！天后宮前吃「麵茶雪花冰、芒果雪花冰」成在地特色

彥仲麵茶品牌概念店。鹿港麵茶冰推薦，炎炎夏日來份冰涼雪花冰消暑相當暢快，鹿港知名彥仲麵茶在鹿港天后宮前開設了「彥仲麵茶品牌概念店」，供應麵茶跟季節限定雪花冰、濃情回味冰沙、麵茶芝心蛋捲、麵茶鳳凰酥，還有麵茶隨身包方便攜帶，多種口味可選擇，目前台灣能找的到麵茶的地方不多，到鹿港吃碗麵茶刨冰，已成為在地特色。

鹿港麵茶推薦

濃郁且富香氣的麵茶牽起不少人的童年回憶，以前麵茶都是沖泡成熱飲，現在因應潮流改良成冰品跟冷飲的創意吃法，更適合現代人；在物資缺乏的年代，常用麵茶加上豬油來沖泡成糊狀食用增加營養攝取跟飽足感，位於鹿港的彥仲麵茶還推出不同口味的麵茶，更研發小包裝方便攜帶、鐵罐裝更顯典雅，送禮自用都很方便。

彥仲麵茶品牌概念店

彥仲麵茶第三家品牌概念店就在天后宮前面，旁邊都是蚵仔煎美食餐廳，質感裝潢在美食區裡相當顯眼，目前販售麵茶雪花冰、特色口味雪花冰、冰沙飲品、鳳凰酥、綜合餅乾、麵茶鐵盒禮盒等商品，讓遊客有更多伴手禮選擇。

因為天后宮商圈不好停車，建議停在老街外圍的收費停車場，好好逛一逛鹿港，來彥仲麵茶吃碗麵茶雪花冰消消暑。

鹿港的老屋舍大多屬於長條形，會有一進、二進、三進，第一個區域是吧檯的區域、第二個區域製作冰品區、第三區域伴手禮區域則仿照以前天井，讓燈光像是自然日光灑下。

門口的攤車擺著彥仲麵茶的袋裝麵茶，回家想吃隨時方便沖泡，熱的冷的風味都有特色。

彥仲麵茶更是推出了各式麵茶口味的零食點心，相當有特色。

麵茶鳳凰酥150、麵茶芝心蛋捲150、麵茶黑金脆120、麵茶卡滋金脆120

麵茶鳳凰酥包上乾的麵茶粉，吃起來口感更香濃！麵茶芝心蛋捲主要內餡是奶油餡+麵茶粉，濕潤的芝新口感是創意的蛋捲口味。

麵茶黑金脆 120 鹹酥香脆，搭配一點麵茶吃起來風味很明顯。

麵茶卡滋金脆 120 裹上一層厚厚麵茶的卡哩卡哩，越吃越涮嘴。

彥仲麵茶推出了像茶葉包裝的鐵罐禮盒組，送禮很好看，另外還有精美的隨身包，四種口味：原味、芝麻、杏仁、油蔥，有糖麵茶跟無糖麵茶。

原味使用麵粉、油下去翻炒，翻炒耗時必須避免炒焦，自家炒製整顆芝麻後磨碎，保留芝麻香氣，添加入麵茶裡，杏仁則是特別挑選南杏跟杏仁粉，烘烤過後的南杏研磨成粉及杏仁片；油蔥口味則是堅持臺灣本土紅蔥頭，自己油炸才能確保品質新鮮無油耗，連油廠都是自己找尋。

內用座位可以吹冷氣涼涼吃雪花冰，空間裝潢明亮時尚，也很適合拍照打卡喔。

彥仲麵茶內用菜單

漫天飛雪雪花冰，除了最經典的招牌麵茶雪花冰，還有夏季芒果雪花冰、冬季草莓雪花冰。（附自選料一份）

古味傳承麵茶飲，經典麵茶飲、麵茶拿鐵、鐵觀音麵茶拿鐵。（可以加料每份+15元）

雪花冰的冰磚非代工，是店主特別購買機器設備跟自己原材料製作，比起一般的店家更用心在食材上！

濃情回味冰沙，這是冰沙跟上面飲料不同，也可以選擇加料+15元。

醍醐熱麵茶 40元

招牌麵茶雪花冰 160，自家製作的麵茶冰磚，刨成雪花冰後再撒上大量的麵茶粉，用料毫不手軟！最後再放上一片酥脆的鹿港牛舌餅乾，更增加口感。

招牌麵茶雪花冰 160

下方是焦糖色澤的小麥爆米花，我選擇搭配日式蕨餅，下方的紙盒架很有質感，拍照起來很好看。

招牌麵茶雪花冰本身已經很濃郁，在撒上大量麵茶吃起來香氣更濃厚，微微融化的口感入口鮮甜濃郁，除了很有古早味，也很清涼，一份也很適合兩人一起享用，但我個人比較喜歡獨享。

日式蕨餅也是撒上大量麵茶粉，吃起來口感很Q軟。蕨餅也是自家手工製作的喔，未來會單獨販售！讓客人多了新選擇。

金韻芒果雪花冰 200

夏天季節限定必吃的芒果口味，雪花冰芒果口味為基底，鋪上大量芒果丁，話說今年台灣芒果紅到國外去，便宜好吃又香甜！

鋪上滿滿的芒果切丁，淋上芒果果醬、奶霜點綴，就是一碗顏色金黃明亮又好吃香甜的季節限定雪花冰。

芒果雪花冰應該是沒人不喜歡的口味吧！搭配白玉丸跟茶凍，芒果雪花冰口感細緻，加上濃厚的果醬吃起來更醇厚，果香滋味在嘴裡迸發，幸福感滿滿，讓人回味十足。

芒果塊給的不少，趁著夏日盡情享受芒果的酸甜好滋味。

這個自家製茶凍很好吃，白玉很彈牙。

鐵觀音麵茶冰沙 80，麵茶加上鐵觀音茶粉，加上冰塊攪打成麵茶冰沙，結合了鐵觀音茶香與麵茶濃郁風味的創新飲品。

加了鐵觀音茶粉的麵茶冰沙，再點綴一些彩色脆脆更顯繽紛感。

鐵觀音麵茶冰沙 80

除了原本麵茶特色風味，搭上鐵觀音的茶葉香氣喝起來更多了濃郁茶香，第一次喝到這種組合，傳統口味加點創意喝法，讓我覺得麵茶也能組合有趣的風味，清涼又爽口。

麵茶商品其實不常見，已成為鹿港旅遊必吃的特色小吃，結合藝術跟在地民俗風情的傳承，有到鹿港旅遊記得來上一杯好喝又冰涼的麵茶冰沙或者是透心涼的麵茶刨冰。

電話：0919-064-551

營業時間：10:30~18:00(六日10:00~18:30)

地址：彰化縣鹿港鎮玉順里中山路438號(天后宮前面)

二店地址：彰化縣鹿港鎮中山路428號

總店地址：彰化縣鹿港鎮埔頭街61號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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