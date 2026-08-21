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彰化賞夜景必去！「極光森林」員林景觀餐廳 夢幻星空帳篷裡用餐、浪漫搭景好拍照也好聚餐

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃

極光森林Aurora Forest。彰化員林山上有幾間景觀餐廳都在同一條路上，之前最常去的就是老牌餐廳銀河鐵道，這次Google到極光森林室內內用區有設置帳篷座位區，看了一下感覺挺夢幻有趣，於是來極光森林用餐順道拍拍照，露營風格的座位區很有秘密基地感，也有飼養小動物，還挺適合親子同遊的景觀餐廳。

員林景觀餐廳推薦

員林幾間有名的景觀餐廳都在員林跟社頭的交接地區山上，心食上現代飲食(東西好吃沒什麼景)、銀河鐵道望景餐廳(老牌景觀餐廳高鐵從他家前經過生意最好)，雲河星空景觀餐廳(有空中盪鞦韆但我還沒去過)，今天來訪這家極光森林則是有可愛室內帳篷裝置。

難得大叔來彰化找我，通常都是我去北部找他約會，這次特別來員林山上景觀餐廳用餐順便逛逛，剛好遇到大雨後天氣涼爽不少，但這天因為下雨用餐客人比較少，我跟大叔反而賺到了一份清靜感。

這張是用餐後走出餐廳拍照的，大叔又再划手機(大笑)。

夜晚的景色特別夢幻迷人，真的很適合情侶約會。

這邊還有販售水果生乳戚風、巴斯克乳酪蛋糕，如果臨時慶生也可以點選蛋糕，相當方便。

一樓內用座位區，他們還有兒童遊戲區，但這天我沒有仔細照看所以沒拍照。

二樓室內帳篷座位區

聽說這一區只有假日開放，我跟大叔都覺得這布置很有趣，其實我之前房間也有鋪上地毯放上小桌子跟折疊椅，跟這樣布置差不多。

這種桌子跟椅子我房間還有擺放著，只是放在角落沒使用，大叔說坐久了會傷腰跟脊椎，我說我後來收起來也是這個原因，長期坐腳會發麻，但只是一兩個小時用餐拍拍照無妨，真的很可愛很溫馨感。

極光森林Aurora Forest菜單

火鍋、燉飯、義大利麵、炸物點心、PIZZA、甜點、飲料、果汁、咖啡等，我們簡單點個火鍋墊墊肚子。

成吉思汗蒙古鍋（豬肉/白飯）420

川味麻辣鍋（牛肉/白飯）400

附餐都是冰紅茶（含糖)、也可以選熱紅茶（不含糖）

成吉思汗蒙古鍋（豬肉/白飯) 420

我個人很喜歡吃香料味道明顯的鍋物，成吉思汗鍋、蒙古鍋、南洋叻沙鍋等，香料搭配湯底主食材就很有味道，可惜菜盤蔬菜少了一點，再多一點蔬菜會更好。

川味麻辣鍋（牛肉/白飯）400

大叔說這麻辣鍋也不是真的麻辣，喝起來很像麻辣鴨血湯頭，來帶著甜感，想想一下麻辣鴨血火鍋口味就是這火鍋呈現的感覺。

蠻喜歡這種清澈帶著中藥風味的湯頭。

我們倆最後都有吃完，沒有另外點炸物跟飲料是大叔跟我平常都不太喝甜的，他不愛吃油炸物。

附餐的冰紅茶，我們都覺得很甜。

二樓的戶外區。

一樓洗手間前方，業主飼養的兔子們。

極光森林 Aurora Forest

電話：04-836-9939

營業時間：16:00~23:30(週一、二公休)

地址：彰化縣員林市山腳路一段坡姜巷445號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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