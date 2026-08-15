倒數2個月快把握！ 台中37年地標「仙園海鮮會館」將歇業 老饕不捨：最強無骨鵝肉吃不到了

台中聚餐首選又要少一間了！位於台中北屯軍功路上的知名老字號「仙園海鮮會館」，陪伴無數在地家庭走過婚宴、滿月、年節等重要時刻，日前無預警在官方社群投下震撼彈，正式宣布將於2026年10月11日結束營業。

圖／翻攝仙園海鮮會館臉書

「仙園海鮮會館」自1989年以小吃攤「軍功吳無骨鵝肉」發跡，幾經轉型與擴建，成為如今氣派的3層樓婚宴會館，承載了無數台中人婚宴、慶生的珍貴回憶。

圖／翻攝仙園海鮮會館臉書

店內最經典的「招牌無骨鵝肉」堅持無過度調味，以軟嫩多汁的口感擄獲人心；另一亮點「擂茶拿鐵」更曾奪下台中十大伴手禮首獎。這些令人魂牽夢縈的經典台菜，都將隨熄燈走入歷史。

業者透過粉專感性發言，「從路邊攤一路走到今天，我們始終相信，一道好的台菜，來自對食材、火候與每一個細節的堅持。端上桌的不只是料理，更是仙園想好好款待每一位顧客的心意」，同時，預告將營業至 2026/10/11止。

圖／翻攝仙園海鮮會館臉書

據了解，業者受到現代人飲食習慣改變、少子化衝擊導、大型結婚喜宴市場萎縮等多重考量與營運壓力下，才忍痛做出結束營業的決定。

消息一出讓大批老饕心碎，紛紛湧入社群哀嚎：「從小吃到大」、「最好吃的無骨鵝肉沒了！」、「太突然了，明年年菜要怎麼辦」、「他們的鵝肉確實好呷，可惜再也吃不到」。

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