台中山海露營消暑趣 走進森林與濱海體驗夏季涼感

【旅奇傳媒/編輯部報導】不論是走進森林享受天然涼意，或是迎著海風感受濱海風情，露營活動已是暑假最療癒的避暑選擇！為營造安全優質的露營環境，臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）推動露營場合法化及輔導作業，協助業者完善場地設施、強化安全管理並提升服務品質，邀請今夏走進台中，體驗山海露營的悠閒與美好。 '

觀旅局表示，目前台中市已有26家合法露營場，落實場地安全自主檢查與投保公共意外責任保險，民眾在親近自然的同時，也能享有完善的安全保障與品質兼具的休閒體驗。台中擁有依山傍海的絕佳景致，喜愛山林的旅客可前往和平山區或「東勢林場」等優質露營場域，享受夏日的清涼與愜意；喜愛海景的旅客則可造訪「向海那漾」等特色濱海露營場，享受悠閒的濱海露營時光。

▲台中市合法露營分布地圖。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局呼籲，自然環境及氣候多變，夏日戶外氣候多變，規劃山林或海線露營活動時，務必隨時留意天氣變化，並選擇合法且具安全保障之露營場地，確保自身及親友安全。更多合法露營場資訊，可參閱交通部觀光署「露營場資訊平台」及「台中觀光旅遊網」，或搜尋「大玩台中」查詢相關資訊。

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