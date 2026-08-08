2026「王功漁火節」88節登場！千人烤蚵、海洋音樂會、煙火秀接力登場 「玖壹壹、美秀集團開唱」

每年夏天最具代表性的彰化濱海盛事「2026王功漁火節」將於8月8日至8月9日在彰化縣芳苑鄉王功地區盛大登場。今年活動結合海洋音樂會、千人烤蚵、祈福嘉年華、美食市集及璀璨煙火秀等多元內容，更邀請玖壹壹、美秀集團、ARKis、林沛希、原子邦妮、核果人NUTS、陳孟賢等人氣歌手與樂團接力演出，打造為期兩天的夏日嘉年華，吸引民眾前往感受王功漁港獨有的海港魅力。

圖／取自王功漁火節臉書粉絲團

海洋音樂會卡司曝光 玖壹壹、美秀集團壓軸登場

2026王功漁火節海洋音樂會將於兩天晚間登場。8月8日由翁鈺鈞、核果人NUTS、林頤原、艾薇IVY等藝人輪番演唱，晚間由男團ARKis及本土天團玖壹壹接力壓軸。8月9日則邀請林沛希、原子邦妮、王艷薇、PIZZALI與陳孟賢登台演出，最後由美秀集團帶來壓軸表演，陪伴遊客嗨翻王功港灣夜色。

圖／取自王功漁火節臉書粉絲團

圖／取自王功漁火節臉書粉絲團

除了音樂演出外，兩日晚間8時也將準時施放長達8分鐘的煙火秀，以絢爛煙火點亮彰化西海岸夜空，成為活動最受期待的重頭戲之一。

千人烤蚵、美食市集一次滿足 體驗王功在地海味

提到王功，最不能錯過的就是鮮美肥嫩的蚵仔。今年活動再度推出人氣「千人烤蚵體驗」，讓遊客能在海風陪伴下品嚐現烤鮮蚵，感受產地直送的海鮮魅力。現場同步規畫美食市集，集結在地特色小吃與農漁產品，讓旅客一站品味彰化沿海風土滋味。

此外，活動也設有氣墊樂園、街頭表演及互動體驗區，適合親子家庭安排一日遊或週末小旅行。

圖／取自王功漁火節臉書粉絲團

祈福嘉年華結合福海宮 走訪王功漁港感受海港文化

王功漁火節不只是音樂與美食盛宴，也結合地方信仰文化。今年同步推出祈福嘉年華活動，民眾可前往當地信仰中心王功福海宮參香祈福，感受百年媽祖文化與漁村生活風情。

「王功漁火」原為彰化八景之一，黃昏時分漁船點點燈火映照海面，形成獨特景觀。自2005年起，彰化縣政府以此為核心打造王功漁火節，結合觀光、產業與文化推廣，逐步成為台灣西海岸最具代表性的夏季觀光品牌。

海洋嘉年華光環境延續至9月中

除了兩天主活動外，今年也規畫「海洋嘉年華」光環境展區，即日起至9月14日每晚18時30分點燈。展區範圍涵蓋王功漁港、漁港路、王功街區及福海宮周邊，以海洋生物與漁村意象打造夜間光影藝術，讓遊客白天賞海景、夜晚看燈飾，延續王功夏季旅遊熱度。

圖／取自王功漁火節臉書粉絲團

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