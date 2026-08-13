台中聚餐、約會不知道吃什麼？先存這篇！從勤美到公益路一路吃不停

【FunTime小編群】走進台中，一定不能錯過人氣超旺的勤美草悟道商圈！這裡集結了勤美誠品綠園道、草悟道、審計新村到范特喜文創聚落，重點是台中的打卡景點眾多，琳瑯滿目的餐廳看得人眼花撩亂～究竟哪幾家才是真正的必吃？FunTime小編已經整理好台中多家人氣餐廳，跟著美食地圖一路吃絕對不踩雷。

公益路周邊美食

寶屋壽喜燒專門店

寶屋壽喜燒專門店。圖／IG, takaraya.tw

在台北赫赫有名的「寶屋壽喜燒」終於到台中展店啦！台中店的裝潢和台北店大不相同，低調有質感。有別於大家常在涮涮鍋店常看到的「火鍋版」壽喜燒，寶屋的壽喜燒做法更加正統且道地，重點是價格相當親民，在日本吃可不便宜呢～還能吃到日本A5黑毛和牛真的太幸福啦！吃貨不要錯過囉～

小編小提醒：寶屋壽喜燒台中店需要線上預約，是不接受現場客人的喔～

地址：台中市南屯區大墩十七街35號

營業時間：17:30-22:00（週一公休）

太初麵食

太初麵食。圖／IG, ivanweis

「太初麵食」是輕井澤鍋物底下的麵食名店，從公益路這條路幾乎快被輕井澤包下來，就可以看出台中人有多喜歡他們家的餐廳。太初麵食的麵食有四種麵條可以選擇，最著名的是它的香辣麵，號稱「麻辣鍋變成湯麵」，椒香味濃厚外肉也燉的很軟嫩，隨餐還都會附上冬瓜茶一杯。店內裝潢高級，用便宜價格就可以吃到高品質美味，難怪每到用餐時間店外就都排了滿滿人潮，不想排隊但想一嚐香辣滋味的可以選在宵夜時段來訪喔。

地址：台中市南屯區公益路二段115號

營業時間：11:00-01:00

誠品綠園道周邊美食

做咖啡 hecho cafe & wine

做咖啡 hecho cafe & wine。圖／IG, nancy84526

如果你也在找台中午後不無聊的新選擇，那「做咖啡hecho」絕對值得晃一下！店裡最近悄悄換上新裝，還推出全新的DJ下午場，讓城市的午後多一點節奏感，用好音樂搭配好咖啡～不只咖啡香，這裡的手做餐點也很有水準，像是義大利麵、燉牛肉、果汁，全都是人氣選項！加上地點就靠近誠品，難怪「逛完誠品、坐做咖啡」早就是台中人的午後儀式啦！

地址：台中市西區美村路一段149巷12號

營業時間：10:30-22:30

台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸

台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸。圖／IG, yun.0828

老饕都知道一家餐廳賣的品項越少，東西就越好吃，這句話在「台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸」絕對能應證，店裡就賣大腸麵線、雞排和花枝丸三個品項，每樣都是銅板價，炸物香酥爽口，店裡的辣菜脯和大腸麵線更是絕配。

地址：台中市西區美村路一段21巷16號

營業時間：15:00-22:00（週一公休）

審計新村周邊美食

成真咖啡 台中審計店

成真咖啡 台中審計店。圖／IG, lanlanooo

審計新村除了好逛好拍外，應該也有不少人是衝著「成真咖啡」的舒芙蕾鬆餅來的XD厚厚的舒芙蕾看著超級療癒，口感鬆軟嫩滑；店內的咖啡豆也非常講究，從美妙濃厚的香氣就能感受到成真咖啡的選豆品質優良，來到審計新村不能錯過這間人氣咖啡廳！

地址：台中市西區民生路370號

營業時間：09:00-20:00（假日營業至21:00）

植球甜甜圈

植球甜甜圈。圖／IG, hey_15051

「植球甜甜圈」前身為台中素食甜點名店植光圈，在今年3月重新開幕啦！新地址藏身在台中民生路巷弄裡，是間美得讓人想停下腳步的小清新甜甜圈店。空氣裡飄著豆奶香，每顆甜甜圈都是用純豆奶製成，不加水、不含蛋奶，純素也能安心吃！口味多元、尺寸超大顆，咬下去Q彈紮實又不硬，難怪被網友封為台中最頂甜甜圈！想吃得健康又療癒，走進這條巷子就對了。

小編小提醒：店內無內用空間 可以先上官方IG預定喔

地址：台中市西區民生路368巷4弄12號

營業時間：11:00-17:00（週二公休）

草悟道周邊美食

模範貝果MOFAN BAGELS

模範貝果MOFAN BAGELS。圖／IG, didi_foodie

「模範貝果MOFAN BAGELS」是間貝果早午餐餐廳，貝果紮實有嚼勁，口味多樣且甜鹹都有，在地台中人很推薦造訪的客人把貝果買回去當隔天早餐，用電鍋蒸過後貝果還是跟前一天一樣Q軟，或是在表皮上噴點水，蓋上鋁箔紙放進烤箱回烤五分鐘，回烤後的外皮酥脆，奶油焦香非常迷人。

地址：台中市西區模範街1巷1號

營業時間：12:00-19:00（假日營業至18:00；週二、週三公休；偶有臨時變動可先上官網查詢喔！）

台中火車站周邊美食

霧都老火鍋 自由店

霧都老火鍋 自由店。圖／IG, hoyunching

台中人一致推薦的口袋名單「霧都老火鍋」！挑高天井、紅色桌椅的擺設，讓人一進門彷彿來到重慶，超有氣氛～霧都是正統的重慶老火鍋作法，慢火炒製的麻辣湯頭香味濃厚、鮮麻過癮！有別於一般火鍋店，菜單上竟然有屠場直送、溫體內臟的少見肉類品項！最貼心的是中間還有一鍋清高湯，怕辣的人也不用擔心啦～再沾上特製香油蒜泥碟添增香氣更解辣！

小編偷偷說：強烈建議提早線上預約，不然現場排隊可要等到天荒地老喔！

地址：台中市中區自由路二段33號

營業時間：週一至週五17:00-23:30；週六12:00-15:30、17:30-23:30；週日12:00-15:30、17:30-23:00

台中中央公園周邊美食

金香JIN PANG

金香JIN PANG。圖／IG, wuyuxin_18

一走進大連路的小巷，就能看到「金香 JIN PANG」這家文青風格的老宅簡餐店！店內雖然空間較小，但溫馨懷舊又帶點個性的裝潢，就像回到小時候的家～金香主打精緻的個人簡餐！必點限定的「香蒜奶油鱸魚蝦蝦飯」，蒜頭香氣交織濃郁奶油，拿來拌飯簡直太邪惡～不定時推出的「酥炸金沙芋泥丸」作為甜點結尾，吃完幸福感滿滿！

小編小提醒：金香需要至官方臉書預約，是不接受現場客人的喔～

地址：台中市北屯區大連路一段16巷16號

營業時間：11:00-19:30(週二、週三公休)

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