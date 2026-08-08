「彰化一日遊」美食景點全攻略！必訪阿三肉圓、木瓜牛乳、爌肉飯，順遊步道看夜景一次排好

很多人想到彰化，只把它當成路過的城市，但其實只要安排得好，一天之內就能把在地早餐、人氣小吃與八卦山夜景一次走完，這篇整理一條適合輕鬆慢走的彰化一日遊路線，從早吃到晚、不用趕行程，也能感受最貼近在地日常的旅行節奏。

彰化一日遊｜阿三肉圓

阿三肉圓：現炸酥皮、外酥內Q代表作

來到彰化，一日遊的第一站自然少不了肉圓，而其中最具代表性的，莫過於阿三肉圓，店家主打現點現炸的肉圓作法，外皮炸得金黃酥脆，咬下去仍保有彈性，不會過硬或油膩，是許多旅人心中「彰化炸肉圓」的經典代表。

圖/ReadyGo

內餡以紮實豬肉搭配筍丁為主，口感扎實、調味恰到好處，搭配店家特製的甜鹹醬汁，更能襯托出炸皮的香氣，由於人氣極高，常常一開店就出現排隊人潮，建議將阿三肉圓安排在早上或中午前造訪，作為彰化一日遊的開場美食最剛好。

地址：彰化縣彰化市三民路242號

電話：04-7240095

營業時間：10:30-19:00(週一公休)

彰化一日遊｜彰化木瓜牛乳大王3號店

彰化木瓜牛乳大王3號店：濃郁木瓜牛乳、在地老字號

吃完炸物後，來一杯冰涼的木瓜牛乳最剛好，而彰化木瓜牛乳大王 3 號店 正是在地人熟悉的消暑選擇，店家以新鮮木瓜搭配香濃牛乳現打，不加多餘香料，口感濃郁滑順，甜度自然，不會膩口。

圖/ReadyGo

相較總店，3 號店空間較為寬敞，翻桌速度快，適合一日遊途中短暫停留補充體力，不少旅人會選擇在中午或下午時段來一杯，作為小吃與下一站行程之間的完美銜接，也讓彰化一日遊多了一點清爽節奏。

地址：彰化縣彰化市彰美路一段183號

電話：0911-088-038

營業時間：週一至週三 12:00–20:30,週四週五13:00–20:30,假日11:30–20:30

彰化一日遊｜野花小姐

野花小姐：老宅甜點咖啡、療癒系午後時光

在彰化一日遊的行程中，若想找一個能稍作停留、讓節奏慢下來的地方，野花小姐會是相當合適的一站。店面隱身於市區巷弄中的老宅內，外觀低調，不特別張揚，卻吸引不少熟門熟路的甜點愛好者前來探訪，走進店內，可以感受到老屋保留下來的樑柱結構與空間比例，搭配木質家具、植栽與柔和光線，整體氛圍溫柔安靜，很適合在下午時段坐下來歇腳，相較於觀光型咖啡店，野花小姐更像是一處日常感十足的小空間，讓人自然放慢步調，靜靜享受一段屬於自己的時間。

圖/ReadyGo

餐點以手作甜點與咖啡飲品為主，口味走清爽不膩的路線，不追求過度裝飾，而是強調風味平衡與細節，無論是作為小吃之間的轉場，或是在前往夜景前的休息站，都能替行程留下一段舒服的空白，讓整趟彰化一日遊不只是「一直吃、一直走」，而是多了一份從容感。

圖/ReadyGo

地址：彰化縣彰化市卦山路8之1號 2F15

電話：04-7285056

營業時間：13:00-18:00(週一週二公休)

彰化一日遊｜榕樹下爌肉飯

榕樹下爌肉飯：在地早餐名單、醬香入味爌肉

說到彰化的日常早餐文化，爌肉飯幾乎是不可或缺的一環，而榕樹下爌肉飯正是在地人從早就開始排隊的經典選擇，店家位在榕樹旁，沒有醒目的招牌，卻憑藉穩定的口味與實在份量，長年累積出固定客群，是不少彰化人心中的早餐口袋名單。爌肉選用帶皮豬肉，滷製時間充足，肉質軟嫩不柴，油脂比例恰到好處，入口後醬香自然化開，不會過鹹，搭配白飯一起吃，香氣十足卻不厚重，即使當作早餐也不會覺得負擔，再加點滷蛋或筍乾，讓整碗爌肉飯層次更完整。

圖/ReadyGo

榕樹下爌肉飯多半在清晨到上午時段最熱鬧，常常一開賣就陸續出現排隊人潮，建議將這一站安排在行程前段，避開接近收攤的時段，簡單卻扎實的滋味，也為接下來的彰化一日遊行程打下溫暖的開場基調。

地址：彰化縣彰化市彰美路一段132巷3號

電話：04-7224070

營業時間：10:00–13:00, 15:30–23:00

彰化一日遊｜八卦山大佛

八卦山大佛：登高俯瞰彰化市區、經典收尾景點

結束白天的美食與散步行程後，傍晚時分登上八卦山風景區，是許多旅人安排彰化一日遊時最經典的收尾方式，隨著天色漸暗，市區燈火逐漸亮起，從高處俯瞰整個彰化平原，視野開闊又療癒，與白天熱鬧的街景形成截然不同的氛圍。

圖/ReadyGo

八卦山一帶設有多處步道與觀景點，不需要專業登山裝備，就能輕鬆抵達適合欣賞夜景的位置，對於想要「走得動、但不想太累」的旅人來說相當友善。天氣晴朗時，還能看到遠方延伸的燈海線條，夜晚微風徐徐，特別適合放慢腳步，好好感受城市入夜後的靜謐節奏。

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

電話：04-7532755

營業時間：9:30-18:00

彰化一日遊行程規劃

時間建議 行程站點 行程內容與建議 09:30–10:15 彰化木瓜牛乳大王 3 號店 先來杯現打木瓜牛乳當早午轉場，清爽不佔胃，銜接接下來的小吃 10:30–11:15 阿三肉圓 現炸肉圓外酥內 Q，建議準時到避開第一波人潮 12:00–13:00 榕樹下爌肉飯 午餐時間享用在地爌肉飯，醬香入味、份量扎實 14:00–15:30 野花小姐 老宅甜點咖啡，午後歇腳、放慢旅行節奏 17:30–18:30 八卦山風景區 傍晚登高散步，看日落與市區景色 18:30–19:30 八卦山夜景 欣賞彰化市區燈海，為一日遊畫下完美句點

彰化一日遊常見問題

彰化適合第一次來的旅客嗎？

非常適合。彰化市區景點集中，美食選擇多，像是肉圓、爌肉飯、木瓜牛乳等都是第一次造訪也能輕鬆上手的在地經典，再搭配步道或夜景景點，不需要太多交通轉乘就能玩得充實。

八卦山夜景幾點去最好看？

建議在日落前後至晚上 7–9 點 前往，可以一次看到夕陽與市區燈海變化。天氣晴朗時視野最佳，夜晚微風較大，記得帶件薄外套。

阿三肉圓為什麼這麼多人排隊？

阿三肉圓主打現點現炸的肉圓，外皮酥脆、內層仍保有 Q 彈口感，與一般蒸肉圓風格不同，是不少旅人第一次來彰化必吃的代表性小吃，也因此在營業時段容易出現排隊人潮。

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