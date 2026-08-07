台中約會聚餐首選！ 南屯美食「京燒肉 KYO YAKINIKU」公益路一級戰區A5和牛燒肉，京平雙人套餐全程專人代烤

台中公益路向來是燒肉品牌的一級戰區。這次造訪的「京燒肉 KYO YAKINIKU」是話題度極高的精緻日式燒肉專門店，獨棟建築、全程管家式代烤，主打日本 A5 和牛與職人料理手法。實際品嚐了入門款的「京平雙人套餐」(NT$3,000/兩人)，從前菜的魚子醬儀式感到桌邊火焰秀，整體體驗完全超出價格帶的想像。這篇就從品牌、環境、菜色口感一路整理到訂位與停車資訊，給正在找台中燒肉推薦、約會餐廳或聚餐場地的你。

【京燒肉 KYO YAKINIKU】

京燒肉 KYO YAKINIKU影片

京燒肉 KYO YAKINIKU品牌介紹

京燒肉位於台中市南屯區公益路二段836號，是以「京」為名的精緻日式燒肉品牌，六角形的「京」字燈牌在夜裡格外醒目。品牌定位介於高級燒肉與日式割烹之間，食材端以日本 A5 和牛、伊比利豬、地雞與季節海鮮為主軸，料理端則融入日料與法餐的手法。

前菜會出現魚子醬、胭脂蝦與泡沫醬汁，桌邊還有火焰料理的演出。最大的特色是「管家式全程代烤」：從開爐、換網到每一種部位的火候與翻面時機，都由專屬服務人員一手包辦，客人只需要負責享用。對不想顧爐、又想吃到每片肉最佳熟度的人來說，這種服務規格在台中同價位燒肉中相當突出。

京燒肉 KYO YAKINIKU訂位方式

建議前往時先進行訂位：https://pse.is/9bs7a4，也可以利用電話預約：04-2250-0836。

京燒肉 KYO YAKINIKU特約停車場

餐廳貼心備有特約停車場，可以直接導航河北停車場益豐站。地址為：台中市南屯區益豐西街26-2號。

環境介紹：獨棟建築、廊道燈光與半包廂座位

京燒肉是一整棟黑色系的獨棟建築，斜屋頂搭配石材牆面與水景造景，入口低調卻很有氣勢，晚上打燈後隨手拍都像雜誌場景。

推門進入後，迎接你的是一條燈光沉穩的廊道，端景擺著招手的虎爺木雕。

階梯藏著間接照明，一路引導到用餐區，儀式感從進門就開始鋪陳。座位以半包廂式設計為主，墨綠色皮革沙發搭配大理石紋桌面，桌中央嵌著黃銅色炭火烤爐，頭頂一盞吊燈把光線集中在烤網上，拍肉特別好看。

餐具也講究，青花瓷小罐與手繪碗盤讓整桌畫面很有日式老件的味道，整體氛圍私密、燈光偏暗，非常適合約會、慶生或商務聚餐，也因為全程代烤，衣服上不太會沾染油煙味，女生聚餐接受度很高。

京燒肉 KYO YAKINIKU菜單

以下為 2026年京燒肉最新菜單，京燒肉的套餐共有多個級距。

京熹（NT$2,500/雙人）、京平（NT$3,000/雙人、NT$4,500/三人）

京平之上還有京与（NT$5,000/雙人）與京曜牛/豚（NT$6,400/雙人）

京平雙人套餐開箱(NT$3,000／雙人)：菜色與口感全記錄

我們選的「京平」是牛、豬、雞都吃得到的均衡款

架構完整：小菜、前菜、主廚沙拉、雞豬料理、牛肉、海鮮、野菜

主食、湯品到甜點，一路吃下來兩人都相當飽足

以下依上桌順序記錄：

前菜｜特製海苔魚子醬・胭脂蝦・奶油吐司

開場就是全場最高光的一道：碎冰鋪上松針，放著兩份奶油吐司，上頭疊著胭脂蝦與泡沫醬汁，一旁還有一小罐印著京燒肉logo的魚子醬。吐司烤得酥香、奶油味厚，胭脂蝦帶著細緻甜味，最後把鹹香的魚子醬鋪上去一口咬下，冷熱、酥軟、鹹甜在嘴裡層層堆疊，開場儀式感直接拉滿。想更奢華可以加價升級海膽(時價)。

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小菜與主廚沙拉

黃金泡菜酸辣開胃，柚子芭樂清爽解膩。

主廚沙拉有三種醬汁可選（紅酒蕃茄・紫蘇油醋/鹽昆布・和風油醋/日式胡麻・阿達力）

我們選的版本鋪上滿滿起司雪花，蔬菜脆口、醬汁胡麻香味十足，在大量肉品之前先把味蕾打開。

牛肉主秀｜月見日本 A5 和牛、A5 和牛二品、美國帶骨牛小排

牛肉盤上桌時油花雪白綿密，視覺就先勝一籌。月見日本 A5 和牛是招牌吃法：薄切和牛炙烤數秒後捲起，蘸上生蛋黃入口，壽喜燒式的甜醬香混著蛋黃的滑潤，和牛油脂瞬間化開，只能用「入口即化」形容。

美國帶骨牛小排則烤到表面焦香、骨邊肉香氣特別濃，喜歡有存在感的肉味千萬別錯過。每一片都由服務人員掌握火候，幾乎沒有失手的空間。

A5和牛二品呈現兩種部位的口感對比，一款羽下部位口感油花油潤、一款帶嚼感與肉香。

雞・豬料理｜火燒碳烤雞排、地雞松阪、台灣豚頸肉

這一輪的主角是桌邊火焰秀「火燒碳烤雞排」：服務人員在鋪滿迷迭香的銅盤上淋酒點火，藍橘色火焰竄起的瞬間香氣四溢，是全場快門聲最密集的一道，燒過的雞排外皮焦糖化、酥脆帶蜜香，內裡依然多汁。

雞松阪口感脆彈、油脂清爽，口感意外的嫩。

台灣豚頸肉則由專人烤到邊緣微焦，油花甜香、越嚼越香，但厚度個人覺得有點厚，所以在咬嚼上比較費力。

海鮮｜蒜柴魚紋甲花枝、櫻花蝦鮮蛤蒸蛋

蒜柴魚紋甲花枝厚切彈牙，蒜香與柴魚香把海味襯得更立體。

櫻花蝦鮮蛤蒸蛋滑嫩，蛤蜊鮮甜全數釋放在蒸蛋裡，是穿插在肉品之間很舒服的緩衝。

野菜與主食｜烤蔬菜、京特選白米飯與加購春筍粥

野菜盤有日本山藥、台灣櫛瓜與糖醃鳳梨等，簡單炭烤帶出蔬菜甜味，鳳梨烤過酸甜解膩。

主食標配是京特選白米飯，另可加價升級。

鮭魚卵炸飯糰（+99）、月見薑汁豬肉飯（+159）、古香春筍粥或地雞烏巢飯（+199）

我們升級了古香春筍粥，砂鍋慢煨的粥底吸滿高湯鮮味，筍絲脆嫩、薑香溫潤，收尾非常暖胃，口味就好像古早味辦桌上面會出現的香菇肉羹的高湯味道。

另外一款還有加價月見薑汁豬肉飯，服務人員將青蔥和生蛋黃以及淋有薑汁的豬肉，充分攪拌後，薑味撲鼻，飯粒吸收了薑汁精華，鹹甜鹹甜，非常好入口。

湯品與甜點

湯品可選慢燉牛骨湯、和風蛤蜊湯或雞白湯，乳白色的牛骨湯，湯頭圓滑濃韻，用料也非常實在，替整餐做溫柔的收束。

甜點同樣有選擇：京典布丁、京樂冰棒，或栗子・麵茶・提拉米蘇

為什麼推薦京燒肉？

第一，代烤的專業度確實有感

每一種部位的火候、翻面時機都由專人拿捏，A5 和牛薄片幾秒起網、帶骨牛小排耐心養熟，整餐沒有一片肉是可惜的，這是自烤燒肉很難達到的穩定度。

第二，價格帶的誠意

京平雙人套餐 NT$3,000(另收一成服務費)，換算人均約 NT$1,650，就能吃到日本 A5 和牛、魚子醬、胭脂蝦與桌邊火焰料理，肉量與品項的完整度在台中同級燒肉裡相當有競爭力。

第三，空間與儀式感

獨棟建築、半包廂座位、講究的餐瓷與擺盤。從進門到甜點都有記憶點，拍照發限動毫無壓力，約會或紀念日加分效果顯著。

第四，套餐結構聰明

從冷前菜、火焰料理到湯粥甜點，節奏有起有伏、葷素冷熱交錯，吃完飽足卻不膩口。整體而言，京燒肉適合想「被服務」的燒肉控、慶祝特殊日子的情侶，以及需要體面聚餐場地的小型商務局。

京燒肉常見問題 FAQ

Q1：京燒肉需要預約嗎？

需要，京燒肉採預約制，熱門時段（週五晚、週末）建議提前一至兩週訂位。可透過電話 04-2250-0836 或官方社群管道預約。

Q2：京燒肉的價位大約多少？

以雙人套餐計算：京熹 NT$2,500、京平 NT$3,000、京与 NT$5,000。京曜 NT$6,400，均另收 10% 服務費。京平換算人均約 NT$1,650，即可吃到日本 A5 和牛與全程代烤服務。

Q3：京平雙人套餐有哪些內容？

包含小菜、海苔魚子醬胭脂蝦奶油吐司前菜、主廚沙拉、火燒碳烤雞排等雞豬料理。月見日本 A5 和牛與美國帶骨牛小排等牛肉、兩道海鮮、野菜、主食、湯品與甜點。主食與甜點可依人數選擇、亦可加價升級。

Q4：京燒肉有停車場嗎？

有特約停車場「河北停車場 益豐站」(台中市南屯區益豐西街26-2號)。從公益路二段轉益豐路四段再接益豐西街即達，步行回餐廳約3分鐘。

Q5：京燒肉適合約會或聚餐嗎？

非常適合。半包廂座位私密性高、全程代烤不沾油煙，加上火焰料理的桌邊演出，是台中約會餐廳與小型聚餐的口袋名單。用餐時間約兩小時，建議預留充裕時間慢慢享用。

京燒肉 KYO YAKINIKU

營業時間：週一～週五 17:30~00:00 ｜ 週六～週日 11:30~16:00;17:30~00:00

地址：台中市南屯區公益路二段836號

電話：04-2250-0836

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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