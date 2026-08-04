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199元早餐吃到飽！台中人秀證件 藏身4.5顆星質感旅店「早餐Buffet」 不只中式早餐「酥炸豬排、韓式拌飯」全吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專

台中人秀證件！物價飛漲，現在竟還有「199元早餐吃到飽」藏身4.5顆星好評旅店，從中式清粥小菜、日韓佳餚到義式燉飯統統任你吃，在地人出發前記得拿好證件喔！

圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
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圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
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台中這家「葉綠宿・茶覺旅」台中站前館為回饋台中鄉親，平日週一至五，出示台中市民身分證即享「早餐Buffet 199元吃到飽」（假日恢復原價248元），而住宿客則能以專屬價248元加購。早餐用餐時間7:30-10:00，最後入場時間為9:00，記得提前致電或使用官方LINE預約訂位。

圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
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圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
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早餐吃到飽內容包含清粥小菜、鴨血豆腐、滿餡小包子等中式餐點，晨間也能大嗑日式炸豬排、道地韓式拌飯，以及主廚秘製燉飯、義大利麵等多國代表美食，菜色會因應季節變化調整，實際菜品依現場供應為準。

圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
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圖／葉綠宿・茶覺旅台中站前館粉專
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需注意的是，台中人限定199元吃到飽預計優惠至9/30，更多活動詳情或公告請見旅店粉專

葉綠宿．茶覺旅 Tea Way Hotel

地址：台中市中區建國路173號

電話：04-22262777

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