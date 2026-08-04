199元早餐吃到飽！台中人秀證件 藏身4.5顆星質感旅店「早餐Buffet」 不只中式早餐「酥炸豬排、韓式拌飯」全吃得到

說到嘉義美食，多數人第一個想到的可能是火雞肉飯，不過其實「嘉義涼麵」也是許多人專程朝聖的隱藏版美食。不同於北部偏重麻醬、蒜香的風格，嘉義涼麵最大的特色就是加入白醋與美乃滋，讓麻醬多了酸甜層次，吃起來清爽又開胃，即使炎炎夏日也能一口接一口。 小編整理8間嘉義涼麵人氣名店，從經典老店到創意麻辣口味，不論第一次來嘉義，或是想找在地人私藏美食，都可以收藏這篇嘉義涼麵地圖，下次來嘉義就照著吃！

2026-08-04 11:00