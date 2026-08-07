「石岡熱氣球嘉年華」8／22起升空 台中山海暢遊攻略看這裡

【旅奇傳媒/編輯部報導】眾所矚目！2026「臺中石岡熱氣球嘉年華」08/22-08/24在石岡區「土牛運動公園」登場。

臺中市政府民政局長吳世瑋表示，今年特別邀請全球唯一「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度台中升空，除安排熱氣球展演、繫留體驗、夜間光雕、美食市集及舞台演出等；也提供「山城一日遊」、「台中二日遊」推薦遊程，邀請民眾以熱氣球嘉年華為起點，深入走訪山城、市區及海線景點，品嚐在地美食，感受台中豐富多元的觀光特色。

▲「石岡熱氣球嘉年華」推出中台灣一日／二日遊攻略。 圖：臺中市石岡區公所／提供

吳局長指出，「石岡熱氣球嘉年華」已成為台中暑期重要品牌活動，今年除持續豐富活動內容，更透過推薦遊程，引導遊客從參加活動延伸至深度旅遊，串聯山城、市區及海線特色景點，帶動住宿、餐飲、農特產品及地方商圈發展；並透過「台東天后宮媽祖造型熱氣球」跨縣市展演，也進一步深化台中與台東的觀光交流，讓更多民眾認識台中兼具自然、人文與城市風貌的旅遊魅力。

石岡擁有優美山林景觀、深厚客庄文化及豐富農業資源，是台中山城重要觀光據點。「山城一日遊」建議遊客先前往「石岡水壩」欣賞大甲溪河谷風光，再沿「東豐自行車綠廊」悠遊騎行，並走訪「九房3D彩繪村」；中午品嚐道地客家料理，下午可參觀「土牛客家文化館」、「五福臨門神木」及「電火圳生態步道」，傍晚再前往「土牛運動公園」欣賞媽祖造型熱氣球展演及系列活動，一次體驗山城自然景觀、人文歷史的多元魅力。

▲充滿童趣的「九房童話世界3D彩繪村」。 圖：臺中市石岡區公所／提供

時間較充裕的遊客則可安排「台中二日遊」。第一天漫遊石岡、參與熱氣球嘉年華，夜晚入住台中市區，體驗商圈及夜市美食；第二天可依喜好規劃海線或市區行程，前往「高美濕地」、「梧棲漁港」、「台中港三井 Outlet Park」，或走訪「國家歌劇院」、「草悟道」及「審計新村」等知名景點，完整體驗台中融合自然景觀、藝文、美食與城市生活的多元風貌。

▲「土牛客家文化館」是全台第一座活的文化館。 圖：臺中市石岡區公所／提供

石岡是體驗客庄文化與選購在地農特產品的好去處，除了享用客家料理及特色餐飲外，目前正值高接梨盛產季，果肉細緻、香甜多汁，是石岡最具代表性的夏季農特產品。歡迎參加熱氣球嘉年華之餘，也順道選購高接梨等優質農產，將山城夏日限定的美味一併帶回家。

石岡區公所說明，今年以熱氣球為起點，邀請遊客放慢腳步走進山城，感受石岡豐富的自然景觀、客庄文化與在地風情，並將旅程延伸至台中各地，探索更多觀光亮點。08/22-08/24歡迎大小朋友相約石岡，白天探索山城、品嚐在地美食，傍晚欣賞熱氣球展演，並順遊台中特色景點，在繽紛的夏日旅程中留下難忘回憶。更多活動資訊，請至「臺中市石岡區公所」臉書粉絲專頁查詢。

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