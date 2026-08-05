台中美食｜樂成宮拜拜順便吃！4家走路就到的銅板小吃，捧花可麗餅、在地臭豆腐、烤甜甜圈一次收

來台中樂成宮拜拜，別急著參拜完就離開！小編實際走一圈才發現，原來樂成宮周邊藏著不少價格親民、又很有特色的台中小吃，而且幾乎都能從廟口步行抵達，不用為了找停車位繞來繞去。

這次整理4間樂成宮美食推薦，從餡料澎湃到像捧花的可麗餅、台中人熟悉的臭豆腐配炒麵，到清爽不膩的蔬食潤餅，最後再用外酥內鬆的烤甜甜圈收尾。不論是拜拜後想找正餐、下午茶，或安排一趟台中東區美食散步，都可以直接照著吃一輪！

樂成宮美食推薦｜孫可麗餅

孫可麗餅：餡料多到像捧花！

第一站先來吃樂成宮附近很有存在感的「孫可麗餅」。攤位藏在旱溪街農會旁的空地，外觀看起來是一台小攤車，但走近後會發現口味選擇超多，甜的、鹹的通通有，第一次來很容易陷入選擇障礙。

圖/ReadyGo

小編最推薦直接跟老闆娘說自己的喜好，再請她幫忙搭配。拿到成品時真的會忍不住驚呼，因為一份可麗餅塞入滿滿蔬菜、肉類、雞蛋、水果與醬料，整份繽紛又澎湃，看起來就像一束可以吃的捧花。

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鹹口味的餅皮帶著微微甜香，外層烤得酥脆，裡面則有生菜、火腿、鮪魚、燻雞、泡菜或蔥蛋等配料，不同食材一起入口，味道意外地很有層次。有時老闆娘還會加入當天的隱藏版水果或醬料，每一口都像在拆驚喜包。

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愛吃甜的人則可以試試布丁奶酥或是果醬系列。香濃奶酥搭配滑嫩布丁，甜度明顯卻不會過於單調，吃起來有一種小時候放學後買點心的幸福感。店家通常只有一個人在製作，如果不想現場等太久，建議提前聯絡預訂。

地址：臺中市東區旱溪街89號旁空地



電話：0916-554-688



營業時間：週一至週五15:00－22:00、週六週日13:00－22:00

樂成宮美食推薦｜旱溪臭豆腐

旱溪臭豆腐：臭豆腐配炒麵才是在地吃法

接著來到樂成宮附近的在地老味道「旱溪臭豆腐」。店面不大，卻整理得乾淨明亮，走進去也沒有讓人卻步的油膩感。老闆娘相當親切，天氣熱時還會貼心調整水冷扇方向，讓客人坐著吃飯比較舒服。

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招牌臭豆腐現點現炸，需要稍微等一下，但一上桌就能聞到熟悉的炸豆腐香氣。外皮炸得酥脆，筷子夾起來卻能感受到豆腐本身的重量，不是中間炸到空洞的類型。咬下去裡面依然保有柔軟水嫩的口感，店家的醬汁鹹度剛好，蒜味不會重到搶走豆腐香，搭配爽口泡菜與小黃瓜絲，吃起來完全不會太膩。四塊臭豆腐看似份量不多，但豆腐本身紮實，其實吃完很有飽足感。

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另外他們家的炒麵是很標準的台中風格，麵條淋上肉燥醬汁後香氣十足，再加一點東泉甜辣醬，就是在地人熟悉的組合。把臭豆腐、炒麵與綜合湯一起點，直接變成一套完整的台中式午餐。湯品部分，竹筍湯走的是清爽鮮甜路線；隔間肉湯裡還有豬血，湯頭帶著微酸感，相當開胃。熱門的燒肉則建議早點來，太晚可能就會售完。

圖/ReadyGo

地址：臺中市東區旱溪街49號



電話：052270661



營業時間：週二至週日11:00－17:30、週一週四公休

樂成宮美食推薦｜食月丘潤餅捲

食月丘潤餅捲：滿滿蔬菜與芝麻香，清爽又有飽足感

如果前面已經吃了不少炸物，下一站很適合用「食月丘潤餅捲」轉換口味。這間位在旱溪街上的潤餅店，店面乾淨明亮，環境讓人感覺很舒服，老闆娘也相當親切。

圖/ReadyGo

這裡主打蔬食潤餅，第一次吃之前，小編原本擔心少了肉味會不夠滿足，結果實際吃完完全不會。餅皮柔軟帶有淡淡麵香，裡面包進高麗菜、豆芽菜、豆乾與各式新鮮配料，口感清脆又豐富。小編很推薦直接點綜合口味，讓店家把不同配料一次包進去。老饕還會選擇雙份餅皮，除了比較不容易因餡料太多而破掉，咬起來也更有層次和嚼感。一捲拿在手上沉甸甸的，份量比想像中實在。

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潤餅裡的芝麻粉是香氣關鍵，濃郁芝麻香會隨著咀嚼慢慢散開，讓蔬菜的清甜多了一層堅果香氣。喜歡口味更有變化的人，可以加一點辣或起司，鹹香感會更加明顯。整體調味不會過甜，也沒有油膩負擔，就算平常無肉不歡，也不太會覺得這是一份「只是在吃菜」的潤餅。搭配一杯古早味紅茶或店內湯品，就是一份清爽又有飽足感的早午餐。

地址：臺中市東區旱溪街47號



電話：04-2215-0190



營業時間：週二至週日06:00－13:00，週一公休

樂成宮美食推薦｜旱溪遇見幸福烤甜甜圈

旱溪遇見幸福烤甜甜圈：不油膩烤甜甜圈，鹹甜口味都特別

樂成宮美食散步的最後一站，就用「旱溪遇見幸福烤甜甜圈」收尾。這間小店販售的是烤甜甜圈，不是常見放進油鍋裡炸的版本，因此吃起來少了厚重油感，口感比較接近鬆軟蛋糕，很適合當下午茶。

圖/ReadyGo

店內口味選擇相當多，甜口味與鹹口味都有。第一次看到日式鹽蔥口味時，真的有點意外，沒想到甜甜圈也可以做成鹹食。入口能感受到蔥香與鹹味，搭配甜甜圈本身的蛋奶香，鹹甜交錯卻不衝突。不過小編最喜歡的還是珍珠奶茶口味。原本以為珍珠搭甜甜圈可能會太甜，實際吃起來卻意外協調，珍珠增加了Q彈嚼感，奶茶香則讓整體很像把手搖飲變成甜點，很有記憶點。

圖/ReadyGo

喜歡鹹甜風味的人，也可以試試牛奶糖海鹽或鹹奶油；想吃更有口感的甜點，黑糖麻糬也很受歡迎。店家的品項每日數量有限，如果一次要買比較多，建議事先私訊或電話預訂，避免熱門口味提早完售。這裡也支援電子支付，拜拜結束順路來買很方便。帶回家當點心、送朋友或自己邊走邊吃都很適合，讓整趟樂成宮美食巡禮甜甜收尾。

地址：臺中市東區旱溪街20-7號



電話：0928-341-119



營業時間：週二至週六14:00－17:00，週日週一公休

樂成宮美食一日遊行程表

台中樂成宮美食一日遊行程表

時間 行程規劃 09:00 【台中樂成宮】參拜祈福，欣賞百年媽祖廟建築與傳統廟宇工藝。 10:00 【食月丘潤餅捲】先吃綜合潤餅，推薦雙份餅皮搭配芝麻粉與古早味紅茶。 11:30 【旱溪臭豆腐】午餐品嚐酥脆臭豆腐、台中炒麵與綜合湯，記得加東泉辣椒醬。 14:00 【旱溪遇見幸福烤甜甜圈】選擇珍珠奶茶、日式鹽蔥或黑糖麻糬口味當下午點心。 15:30 【孫可麗餅】最後挑戰滿料可麗餅，鹹食可請老闆娘搭配，甜食推薦布丁奶酥。 17:00 【旱溪街周邊散步】帶著小吃慢慢逛，結束樂成宮美食半日遊。

樂成宮美食常見問題

旱溪臭豆腐推薦怎麼點？

第一次來可以點臭豆腐、炒麵與綜合湯。炒麵加上東泉甜辣醬，是很經典的台中吃法。

孫可麗餅推薦什麼口味？

鹹食推薦請老闆娘依喜好搭配，通常會加入蔬菜、蛋、肉類、水果與不同醬料；甜食則推薦布丁奶酥，滑嫩又有濃郁奶香。

食月丘潤餅是素食嗎？

是的，食月丘主打蔬食潤餅。雖然沒有肉類，但餡料豐富，搭配芝麻粉、起司或辣味後仍然很有層次。

遇見幸福烤甜甜圈需要預訂嗎？

少量購買通常可直接到現場選購，但熱門口味及大量訂購建議提前電話或私訊預訂，避免到現場遇到完售。

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