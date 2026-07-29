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「水湳轉運中心」8/5啟用！台中新交通門戶登場　6公尺巨型史努比與快閃市集同步開跑

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台中市政府提供
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台中市重大交通建設再添新亮點。位於水湳經貿園區的「水湳轉運中心」將於8月5日正式啟用，結合國道客運、市區公車、停車轉乘與未來捷運橘線，成為旅客進出台中的全新門戶。適逢暑假旅遊旺季，台中市政府也同步推出史努比（Snoopy）主題快閃活動，打造兼具交通機能、拍照打卡與親子旅遊的新景點，預料將成為台中自由行的新話題。

圖／台中市政府提供
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水湳轉運中心整合客運、公車與停車轉乘　串聯綠美圖、會展中心

水湳轉運中心規劃地下3層、地上4層，設有42席國道客運月台、12席市區公車月台，並提供614席汽車、1253席機車及604席自行車停放空間，整合客運、公車、計程車、自行車及未來捷運橘線等多元運具，提升大眾運輸轉乘效率，也能分擔綠美圖、台中國際會展中心等大型活動期間的停車需求，讓旅客往返市區更加便利。

圖／台中市政府提供
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建築設計也導入永續與智慧概念，包括全市首座100%太陽能屋頂、可調式通風格柵、抽排氣系統及開放式車道設計，有助改善候車環境；停車區則利用綠帶與天井增加採光，同時規劃278席低碳車位，並設置親子友善空間與完善無障礙設施，提升整體使用體驗。

6公尺史努比快閃　暑假新增台中打卡景點

迎接啟用，交通局攜手《Peanuts》打造限定活動，自8月1日至15日在水湳轉運中心設置高達6公尺的史努比與兄弟姐妹主題氣膜裝置，白天、夜晚搭配不同燈光效果展現多元風貌。現場除大型打卡牆外，8月前兩週假日還將規劃快閃商店及室內市集，讓旅客搭車之餘，也能享受逛市集、拍美照的樂趣。

圖／台中市政府提供
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此外，史努比主題也延伸至台中多處交通設施，包括捷運站、公車候車亭、資訊可變標誌、停車場及行人號誌等，透過國際IP結合交通安全宣導與城市美學，讓交通空間不只是移動場域，也成為旅遊體驗的一部分。隨著水湳轉運中心正式啟用，未來不論前往綠美圖、中央公園、台中國際會展中心，或規劃台中一日遊、親子旅行，都將更加便利，也為台中再添一處兼具功能與觀光價值的新地標。

圖／台中市政府提供
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